Davide Brivio: «Ai hat uns gesagt, dass er nicht mit uns weitermachen wird»

Alex Rins hat am Donnerstag in Jerez gegenüber den Journalisten verlautbart, dass er 2027 seinen Platz im Yamaha-Werksteam verlieren wird. Der Spanier ist enttäuscht und auch überrascht, dass der japanische Hersteller bereits nach drei Grands Prix diese Entscheidung getroffen hat.

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Sein Nachfolger habe bei Yamaha bereits unterschrieben. Teammanager Massimo Meregalli wollte Rins beim Telefonat, bei dem er seinem Fahrer die negative Nachricht überbrachte, zwar keinen Namen nennen, jedoch ist vor knapp zwei Wochen bereits durchgedrungen, dass es sich dabei um Ai Ogura handelt.

Der Japaner wollte in Jerez keinen Kommentar zu seiner Zukunft abgeben. Dafür tat dies sein derzeitiger Boss, Trackhouse-Teammanager Davide Brivio während des MotoGP-Zeittrainings am Freitag gegenüber den Kollegen von motogp.com. Brivio meinte, es sei kein Geheimnis mehr, dass Ogura das Team am Ende des Jahres verlassen werde. «Um ehrlich zu sein, gibt es da nicht viel zu verheimlichen. Ai hat uns mitgeteilt hat, dass er nächstes Jahr nicht mit uns weitermachen wird. Es ist aber nicht meine Aufgabe zu sagen, wo er hingeht.»

Somit ist Trackhouse Aprilia für 2027 auf der Suche nach einem zweiten Fahrer. Raul Fernandez hat zwar noch keinen Vertrag für eine Verlängerung beim amerikanischen Team unterschrieben, doch es gilt als wahrscheinlich, dass der Spanier nächstes Jahr bei Trackhouse Racing weitermachen wird. «Er hat Erfahrung, ist schnell und er kann um das Podium kämpfen. Natürlich ist das eine Möglichkeit. Es ist noch nichts bestätigt, aber das ist eine Option», betonte Brivio.

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Davide Brivio will einen erfahrenen Piloten

Bei Trackhouse laufen derzeit die Telefone heiß. Mit der Aprilia RS-GP hat man das derzeit stärkste Motorrad in der Box stehen, und viele Fahrer sind noch auf der Suche nach einem Job für nächstes Jahr. Wie sieht der Wunschkandidat von Brivio aus? Ein Rookie oder ein erfahrener Pilot? «Ich mag es immer, mit Rookies zusammenzuarbeiten – zu sehen, wie sie sich entwickeln, ist immer aufregend», meinte der Italiener. «Ich habe aber das Gefühl, dass in dem Moment, in dem sich Trackhouse momentan mit diesem Bike befindet, es an der Zeit ist, einen erfahrenen Piloten zu engagieren. Einer, der sofort auf das Podium fahren oder Rennen gewinnen kann. Wir müssen dieses Potenzial nutzen. Natürlich sind die Motorräder 2027 anders, aber wir haben viel Vertrauen in den Job, den Aprilia macht oder machen wird.»

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen