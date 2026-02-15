Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. MotoGP
  4. /
  5. MotoGP
  6. /
  7. News
Werbung
Tradinganbieter steigt als Partner beim Pramac-Yamaha-MotoGP-Team ein
Der Tradinganbieter ACCM kooperiert künftig mit dem Prima Pramac Yamaha MotoGP Team. Die Partnerschaft setzt auf Technologie, Daten und internationale Markenpräsenz.
MotoGP
Pramac und ACCM kooperieren in der MotoGP 2026Pramac und ACCM kooperieren in der MotoGP 2026Foto: Pramac
Pramac und ACCM kooperieren in der MotoGP 2026© Pramac
Empfehlungen
Werbung
Werbung
Der Online-Tradinganbieter ACCM wird neuer, mehrjähriger Partner des Prima Pramac Yamaha MotoGP Teams. Ziel der Kooperation ist es vor allem, die Marke international sichtbarer zu machen und den Zugang zu einer technologieaffinen Motorsport-Community zu stärken.
Werbung
Werbung
Beide Seiten verweisen auf Parallelen zwischen Rennsport und digitalem Handel: Entscheidungen fallen unter hohem Zeitdruck, Daten spielen eine zentrale Rolle, und technische Systeme müssen zuverlässig funktionieren. Während im Motorsport Ingenieurteams und Fahrer eng zusammenarbeiten, stützen sich Trader auf Handelsplattformen, Echtzeitinformationen und automatisierte Prozesse. Für ACCM bedeutet die Partnerschaft vor allem Präsenz auf Fahrzeugen, in digitalen Kanälen und bei internationalen Rennveranstaltungen. Das Unternehmen will damit seine Position im globalen Wettbewerb um Kunden ausbauen.
Empfehlungen
ACCM-CEO Tien Ching sieht in der MotoGP ein Umfeld, das dem eigenen Geschäftsmodell ähnelt: «Geschwindigkeit, Technologie und Entscheidungen unter Druck prägen sowohl den Rennsport als auch den modernen Handel.»
Werbung
Werbung
Auch beim Team wird die Zusammenarbeit als strategischer Schritt eingeordnet. Teamchef Paolo Campinoti betont: «ACCM verfügt über internationale Reichweite und einen starken Fokus auf Technologie. Das passt zu unserem Anspruch, sportliche Leistung und Innovation miteinander zu verbinden.»
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • MotoGP
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Marc Márquez
545
2
Alex Márquez
467
3
Marco Bezzecchi
353
4
Pedro Acosta
307
5
Francesco Bagnaia
288
6
Fabio Di Giannantonio
262
7
Franco Morbidelli
231
8
Fermin Aldeguer
214
9
Fabio Quartararo
201
10
Raúl Fernández
172
Mehr laden
EventsAlle MotoGP Events
  • Demnächst
    Thailand Grand Prix
    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event
  • Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  • Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Grand Prix of Qatar
    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event
  • Gran Premio de España
    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event
  1. Demnächst
    Thailand Grand Prix
    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event
  2. Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  3. Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  4. Grand Prix of Qatar
    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event
  5. Gran Premio de España
    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event
MotoGP NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM