Tradinganbieter steigt als Partner beim Pramac-Yamaha-MotoGP-Team ein

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Weiterlesen
Werbung
Der Online-Tradinganbieter ACCM wird neuer, mehrjähriger Partner des Prima Pramac Yamaha MotoGP Teams. Ziel der Kooperation ist es vor allem, die Marke international sichtbarer zu machen und den Zugang zu einer technologieaffinen Motorsport-Community zu stärken.
Werbung
Werbung
Beide Seiten verweisen auf Parallelen zwischen Rennsport und digitalem Handel: Entscheidungen fallen unter hohem Zeitdruck, Daten spielen eine zentrale Rolle, und technische Systeme müssen zuverlässig funktionieren. Während im Motorsport Ingenieurteams und Fahrer eng zusammenarbeiten, stützen sich Trader auf Handelsplattformen, Echtzeitinformationen und automatisierte Prozesse. Für ACCM bedeutet die Partnerschaft vor allem Präsenz auf Fahrzeugen, in digitalen Kanälen und bei internationalen Rennveranstaltungen. Das Unternehmen will damit seine Position im globalen Wettbewerb um Kunden ausbauen.
ACCM-CEO Tien Ching sieht in der MotoGP ein Umfeld, das dem eigenen Geschäftsmodell ähnelt: «Geschwindigkeit, Technologie und Entscheidungen unter Druck prägen sowohl den Rennsport als auch den modernen Handel.»
Werbung
Werbung
Auch beim Team wird die Zusammenarbeit als strategischer Schritt eingeordnet. Teamchef Paolo Campinoti betont: «ACCM verfügt über internationale Reichweite und einen starken Fokus auf Technologie. Das passt zu unserem Anspruch, sportliche Leistung und Innovation miteinander zu verbinden.»
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach