Transaktion: Acosta & Alex Marquez auf dem Sprung, Aldeguer «muss» bleiben

In den Chefetagen aller Werke, die in der MotoGP engagiert sind und entschlossen, dies auch für eine weitere Periode von fünf Jahren zum Beginn der «Ära 850» in knapp einem Jahr zu sein, geht es in diesen Tagen auch darum, die Verträge der Nummer-1-Fahrer für 2027 vorzubereiten. Um eines der größten Talente der MotoGP-Geschichte geht es zwischen den Herstellern KTM und Ducati – Pedro Acosta.

Der Spanier ist seit seinem Einstieg 2024 ein hochgehandelter Kandidat bei allen Werken, auch wenn dem mittlerweile 21-Jährigen bis dato noch kein MotoGP-Sieg gelungen ist. Doch im Wesentlichen hat sich die Entscheidungsfindung auf die Frage «Desmosedici oder RC16» reduziert. SPEEDWEEK.com berichtet bereits über die Möglichkeiten des Spaniers und auch über die Bemühungen der Österreicher, ihr Ass zu halten.

Marquez in Österreich

Nicht verwunderlich ist, dass sich auch KTM Racing aktiv Gedanken um einen Plan B macht. Mehrfach wurde der Name Alex Marquez in Verbindung mit Red Bull KTM Factory Racing gebracht. Dass hier Gespräche stattgefunden haben, gilt in der aktuellen Lage als normal, doch der jüngst stattgefundene Besuch von Alex Marquez in der KTM-Rennabteilung in Munderfing geht doch über das Maß eines vorsichtigen Abtastens hinaus. Das Andockmanöver von «AM73» steht kurz vor der Vollendung, da sind sich nicht nur die spanischen MotoGP-Medien einig.

2027 Teamkollegen? Alex Marquez und Maverick Vinales (re.) Foto: Gold and Goose 2027 Teamkollegen? Alex Marquez und Maverick Vinales (re.) © Gold and Goose

Da auch klar ist, dass KTM den GP-Routinier Maverick Vinales halten will, zeichnet sich ein spanisches Duo mit Alex Márquez und «Top Gun» Vinales ab. Damit wäre zwar der jüngere Hoffnungsträger aus Murcia vorerst Geschichte, doch die Visitenkarte des Vizeweltmeisters Alex Marquez kann sich ebenfalls sehen lassen.

Die Situation beruht wie so oft auf einer Wechselwirkung. Denn die Nähe zu KTM suchte das Management um Alex Marquez erst in dem Moment, als klar wurde, dass es das Brüderteam bei Ducati Corse nicht geben wird. Ducati will an der Seite der Ikone Marc Marquez weder Alex Marquez noch besten Rookie des Vorjahres, Fermín Aldeguer. Plan A heißt Pedro Acosta und der Verbleib von Acosta bei KTM wäre die größere Überraschung als ein Wechsel zu Ducati.

Was macht Riesentalent Fermin Aldeguer?

Durchaus bitter ist die Situation für Fermin Aldeguer. Der 20-Jährige hat bereits einen Vertrag mit Ducati Corse inklusive einer Option auf gleichwertiges Werksmaterial – und im Gegensatz zu Murcia-Nachbar Acosta einen MotoGP-Triumph – doch derweil bleibt Aldgeuer der Nukleus von Ducati Corse noch vorenthalten. Gelingt es dem Management, Pedro Acosta dingfest zu machen – und wechselt Aldeguers Boxennachbar für 2027 in Richtung Orange –, dann wird es schwer, das Riesentalent Aldeguer zu halten. Denkbar wäre allerdings die technische Gleichstellung und ein mögliches Nachrücken ins Werksteam in der Ära nach Marc Marquez. Derweil besteht aber die Gefahr, dass Aldeguer auf Kosten des Acosta-Deals abhandenkommt. Kein Vorteil ohne Nachteil.

Die Gefahr ist groß. Plätze in offiziellen Werksmannschaften gibt es noch bei Aprilia, Honda und Yamaha. Eine Entscheidung im Fall des zudem derzeit verletzten Fermin Aldeguer wird es aber auch erst geben, wenn die Akten mit den Namen Marc Marquez, Alex Marquez und Pedro Acosta offiziell abgestempelt sind.

