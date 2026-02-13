Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Transaktion: Acosta & Alex Marquez auf dem Sprung, Aldeguer «muss» bleiben

Das Bild zur MotoGP-Startaufstellung 2027 nimmt Form an. Besonders interessant ist die Konstellation zwischen Gresini Racing, Ducati Lenovo und Red Bull KTM Factory Racing. Kommt es zum Austausch?

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Spanische Youngster: Pedro Acosta und Fermin Aldeguer (re.)
Spanische Youngster: Pedro Acosta und Fermin Aldeguer (re.)
Foto: Gold and Goose
Spanische Youngster: Pedro Acosta und Fermin Aldeguer (re.)
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

In den Chefetagen aller Werke, die in der MotoGP engagiert sind und entschlossen, dies auch für eine weitere Periode von fünf Jahren zum Beginn der «Ära 850» in knapp einem Jahr zu sein, geht es in diesen Tagen auch darum, die Verträge der Nummer-1-Fahrer für 2027 vorzubereiten. Um eines der größten Talente der MotoGP-Geschichte geht es zwischen den Herstellern KTM und Ducati – Pedro Acosta.

Werbung

Werbung

Der Spanier ist seit seinem Einstieg 2024 ein hochgehandelter Kandidat bei allen Werken, auch wenn dem mittlerweile 21-Jährigen bis dato noch kein MotoGP-Sieg gelungen ist. Doch im Wesentlichen hat sich die Entscheidungsfindung auf die Frage «Desmosedici oder RC16» reduziert. SPEEDWEEK.com berichtet bereits über die Möglichkeiten des Spaniers und auch über die Bemühungen der Österreicher, ihr Ass zu halten.

Marquez in Österreich

Nicht verwunderlich ist, dass sich auch KTM Racing aktiv Gedanken um einen Plan B macht. Mehrfach wurde der Name Alex Marquez in Verbindung mit Red Bull KTM Factory Racing gebracht. Dass hier Gespräche stattgefunden haben, gilt in der aktuellen Lage als normal, doch der jüngst stattgefundene Besuch von Alex Marquez in der KTM-Rennabteilung in Munderfing geht doch über das Maß eines vorsichtigen Abtastens hinaus. Das Andockmanöver von «AM73» steht kurz vor der Vollendung, da sind sich nicht nur die spanischen MotoGP-Medien einig.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

2027 Teamkollegen? Alex Marquez und Maverick Vinales (re.)
2027 Teamkollegen? Alex Marquez und Maverick Vinales (re.)
Foto: Gold and Goose
2027 Teamkollegen? Alex Marquez und Maverick Vinales (re.)
© Gold and Goose

Werbung

Werbung

Da auch klar ist, dass KTM den GP-Routinier Maverick Vinales halten will, zeichnet sich ein spanisches Duo mit Alex Márquez und «Top Gun» Vinales ab. Damit wäre zwar der jüngere Hoffnungsträger aus Murcia vorerst Geschichte, doch die Visitenkarte des Vizeweltmeisters Alex Marquez kann sich ebenfalls sehen lassen.

Die Situation beruht wie so oft auf einer Wechselwirkung. Denn die Nähe zu KTM suchte das Management um Alex Marquez erst in dem Moment, als klar wurde, dass es das Brüderteam bei Ducati Corse nicht geben wird. Ducati will an der Seite der Ikone Marc Marquez weder Alex Marquez noch besten Rookie des Vorjahres, Fermín Aldeguer. Plan A heißt Pedro Acosta und der Verbleib von Acosta bei KTM wäre die größere Überraschung als ein Wechsel zu Ducati.

Was macht Riesentalent Fermin Aldeguer?

Durchaus bitter ist die Situation für Fermin Aldeguer. Der 20-Jährige hat bereits einen Vertrag mit Ducati Corse inklusive einer Option auf gleichwertiges Werksmaterial – und im Gegensatz zu Murcia-Nachbar Acosta einen MotoGP-Triumph – doch derweil bleibt Aldgeuer der Nukleus von Ducati Corse noch vorenthalten. Gelingt es dem Management, Pedro Acosta dingfest zu machen – und wechselt Aldeguers Boxennachbar für 2027 in Richtung Orange –, dann wird es schwer, das Riesentalent Aldeguer zu halten. Denkbar wäre allerdings die technische Gleichstellung und ein mögliches Nachrücken ins Werksteam in der Ära nach Marc Marquez. Derweil besteht aber die Gefahr, dass Aldeguer auf Kosten des Acosta-Deals abhandenkommt. Kein Vorteil ohne Nachteil.

Die Gefahr ist groß. Plätze in offiziellen Werksmannschaften gibt es noch bei Aprilia, Honda und Yamaha. Eine Entscheidung im Fall des zudem derzeit verletzten Fermin Aldeguer wird es aber auch erst geben, wenn die Akten mit den Namen Marc Marquez, Alex Marquez und Pedro Acosta offiziell abgestempelt sind.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  1. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  2. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  3. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien