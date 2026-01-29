Weiter zum Inhalt
Transfer-Bombe: Yamaha-Ass Fabio Quartararo ab 2027 bei Honda?

Fabio Quartararo soll nach der MotoGP-Saison 2026 und nach acht Jahren bei Yamaha 2027 zum japanischen Rivalen Honda wechseln. Somit wäre die erste große Transferentscheidung gefallen.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
© Gold & Goose

Dass sich der Transfermarkt in diesem Jahr sehr dynamisch entwickeln wird und die ersten Entscheidungen schon sehr bald anstehen, hat sich abgezeichnet. Nun ging es aber doch schneller als erwartet. Wie der spanische Kollege Oriol Puigdemont heute erstmals berichtete, hat Frankreichs MotoGP-Held Fabio Quartararo beschlossen, seine Yamaha-Heimat zu verlassen. So soll das Yamaha-Aushängeschild ab der nächsten Saison im Honda-Werksteam an den Start gehen.

Der 26-Jährige soll bei HRC einen Zweijahresvertrag unterschrieben haben, um ab 2027 auf der 850er-MotoGP-Honda zu sitzen. Dass sich Quartararo für einen Schnellschuss entschlossen haben soll, ist doch überraschend. Honda hat im letzten Jahr bei der RC213V zwar deutliche Fortschritte gemacht, dass der neue Prototyp für 2027, wenn die neuen MotoGP-Regeln in Kraft treten, ganz vorne mitspielen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht beurteilt werden – ohne viele Testkilometer und Vergleiche auf der Rennstrecke.

Die Erklärung kann also nur sein, dass Quartararo genug von der Erfolglosigkeit bei Yamaha hat und dass ihn Honda, die wie Yamaha einen enormen Aufwand betreiben, um in der MotoGP wieder an die Spitze zu kommen, von den Erfolgsaussichten des Projekts überzeugte.

Quartararo äußerte in der MotoGP-Saison 2025 laufend seinen Unmut über die wenig konkurrenzfähige Yamaha M1 – sein Frust wurde mit jedem Rennwochenende größer. Auch nach seinen ersten Erfahrungen mit dem neuen V4-Bike war er alles andere als euphorisch.

Bislang elf MotoGP-Siege mit Yamaha

Seit seinem Debüt in der Königsklasse in der Saison 2019 fährt Fabio Quartararo für Yamaha. 2021 holte er mit den Blauen den Fahrer-WM-Titel. Im nächsten Jahr wurde er Vize-Weltmeister hinter Ducati-Pilot Pecco Bagnaia. Danach geriet Quartararo mit der schwächelnden M1 immer mehr ins Hintertreffen – die Japaner haben den Anschluss an die europäischen Werke verloren. Auch die personelle und strukturelle Neuausrichtung bei Yamaha hat bislang noch keine große Wirkung gezeigt. In der MotoGP-Saison 2025 landete Quartararo auf Gesamtrang 9, Frankreichs MotoGP-Ass blieb ohne Sieg und in der Herstellerwertung wurde Yamaha Letzter.

Quartararo holte bislang mit Yamaha elf GP-Siege und an den Rennsonntagen insgesamt 32 Podestplätze. Er erzielte 21 Pole-Positions und fuhr 13-mal die schnellste Rennrunde.

Weder von Arbeitgeber Yamaha noch von Honda gab es zum jetzigen Zeitpunkt eine Stellungnahme in Sachen Fabio Quartararo.

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

