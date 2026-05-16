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Transfermarkt: Alex Marquez und Fabio Di Giannantonio 2027 im KTM-Leder

Hinter der Bühne des Catalunya-GP wird immer klarer, dass neben Alex Marquez auch Fabio Di Giannantonio 2027 Teil des KTM-MotoGP-Projekts ist. Beide Kandidaten schafften es beim Sprint aufs Podium.

MotoGP

Gruß unter Kollegen: Alex Marquez (li.) und Fabio Di Giannantonio
Gruß unter Kollegen: Alex Marquez (li.) und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold and Goose
Gruß unter Kollegen: Alex Marquez (li.) und Fabio Di Giannantonio
© Gold and Goose

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Das Sprint-Podest in Barcelona dürfte insbesondere der Führungsspitze bei KTM gefallen haben. Zwar hatte Frontmann Pedro Acosta im engsten Sprint-Finale seit Bestehen des Formats gegen Alex Márquez zurückstecken müssen, doch die Konkurrenzfähigkeit der RC16 hatte der Youngster aus dem Süden Spaniens eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Auch das zu Beginn der Saison aufgekommene Thema «Topspeed» haben die Techniker aus dem Innviertel wieder unter Kontrolle gebracht. Acosta flog mit über 363 km/h durch die Lichtschranke und ist damit schnellster MotoGP-Pilot in Catalunya.

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Mit Acosta auf dem Sprint-Podest: Alex Marquez und Fabio Di Giannantonio. Dass beide Piloten im kommenden Jahr nicht mehr für ihre jetzigen Mannschaften antreten, ist ein offenes Geheimnis. Um sich für den Beginn der neuen 850er-Ära in der Königsklasse aufzustellen, führte KTM zunächst Gespräche mit Vizeweltmeister Alex Marquez und in Folge mit VR46-Pilot Di Giannantonio, der sich nach dem Sprint in Barcelona zwar wieder hinter Acosta in der WM einreihen musste, aber weiter erfolgreichster Ducati-Athlet ist.

Notwendig wurden die Akquisen der Ducati-Spitzenfahrer durch den absehbaren Weggang von KTM-Aufzucht Pedro Acosta. Der Moto3- und Moto2-Weltmeister, der mit KTM im Red-Bull-Rookies-Cup seine Profikarriere startete, wird für 2027 und 2028 im offiziellen Ducati-Lenovo-Werksteam andocken.

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Im Artikel erwähnt

Werksverträge bedeuten einen Aufstieg

Nicht zu unterschätzen ist der Umstand, dass KTM Werksverträge anbieten kann. Aktuell erhalten sowohl Alex Marquez als auch Fabio Di Giannantonio Werksmaterial, doch der Status eines werksunterstützten Fahrers in einem Kundenteam ist wirtschaftlich nicht zu vergleichen mit der Lage als offizieller Repräsentant des Werks. Auch bei Langzeitpartner Red Bull sind beide Fahrer willkommen. Alex Marquez ist bereits offizieller Athlet der Österreicher, Fabio Di Giannantonio kehrt zurück.

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Zwar stehen weiterhin offizielle Bekanntmachungen über eine Zusammenarbeit mit «AM73» und «Diggia» aus, doch es ist fest davon auszugehen, dass eine zukünftige KTM-Fahrerpaarung bereits heute auf dem MotoGP-Podest zusammentraf.

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