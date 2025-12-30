Trevathan (KTM) über Acosta: «Er zeigt nie mit dem Finger auf andere»

Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Pedro Acosta (KTM) lieferte insbesondere in der zweiten Hälfte der MotoGP-Saison 2025 starke Ergebnisse. Der 21-Jährige erzielte fünf Grand-Prix-Podestplätze und sieben Sprint-Podien. Acosta belegte in der Gesamtwertung den 4. Platz.
Der Spanier hat in seinem zweiten Jahr in der Königsklasse viel dazugelernt. Er stürzte weniger als in seiner Rookie-Saison 2024 und machte nach eigenen Angaben weniger «dumme» Fehler. Crew-Chief Paul Trevathan, der 2025 zusammen mit Acosta von Tech3 ins KTM-Werksteam wechselte, schätzt vor allem eine Eigenschaft seines Fahrers – die Anpassungsfähigkeit. «Andere könnten auf sein Motorrad steigen, mit dem gleichen Setup, und nicht das tun, was er tut. Umgekehrt könnte er auf ihres steigen und es genauso gut machen, weil er sich leicht anpasst», betonte der Neuseeländer gegenüber Crash.net. «Diese Anpassungsfähigkeit überträgt sich auch auf die Rennstrecke. Das Motorrad muss nicht immer perfekt sein – er selbst glaubt nicht, dass es das jemals sein wird, also wird er immer in der Lage sein, dem Motorrad etwas Eigenes hinzuzufügen. Das ist auch für uns Ingenieure großartig, denn man weiß, dass er, wenn man 90 Prozent erreicht hat, die restlichen zehn Prozent geben wird.»
Bei der RC16 konnten zur Saisonmitte deutliche Fortschritte erreicht werden. Nach der Sommerpause präsentierten sich alle KTM-Piloten stärker. Insbesondere Acosta konnte regelmäßig um Top-Platzierungen kämpfen. Er betonte bei Interviews mit Journalisten immer wieder, dass auch er sich stark weiterentwickelt habe, was sich positiv auf die Zusammenarbeit in der Box auswirke. «In der Box ist er immer professionell und zeigt nie mit dem Finger auf andere. Er hat eine sehr offene Art», betonte Trevathan.
