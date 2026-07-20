Trotz Eingriff am Knie: Aprilia hofft auft Bezzecchi-Comeback in England

Der Großteil des MotoGP-Zirkus hat sich nach elf Grand-Prix-Events in die Sommerferien verabschiedet. Im Werksteam von Aprilia geht es derweil weiter in erster Instanz um den Genesungsprozess von Marco Bezzecchi, der sich auf dem Sachsenring im Qualifying 2 das Schlüsselbein gebrochen hat und noch am gleichen Tag zur Operation nach Italien ausgeflogen worden war.

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Die Italiener meldeten sich zuletzt über Pressechef Antonio Boselli mit einem Update zu Bezzecchi, der am Sachsenring gesundheitlich und sportlich zu Boden gegangen war. Beim vierfachen Saisonsieger Bezzecchi wurde demnach am Samstag stationär ein Routineeingriff durchgeführt. Betroffen war diesmal jedoch nicht das lädierte linke Schlüsselbein. «Marco hat sich einem Routineeingriff unterzogen, bei dem die Wunde an seinem linken Knie gesäubert wurde.»

Verletzte sich am Sachsenring: Marco Bezzecchi Foto: motogp.com Verletzte sich am Sachsenring: Marco Bezzecchi © motogp.com

Weiters hieß es seitens Aprilia Racing: «Marco ist bereits wieder nach Hause zurückgekehrt und wird nun seine Reha hinsichtlich des Grand Prix in Silverstone fortsetzen.» Es war der zweite Eingriff binnen einer Woche, nachdem der auf WM-Rang 4 abgerutschte Bezzecchi im Uni-Krankenhaus von Sassuolo von Spezialist Dr. Giuseppe Porcellini an der linken Schulter operiert worden war.

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In der WM-Tabelle liegt der 27-Jährige aus der VR46-Academy von Ikone Valentino Rossi auf Rang 4. Damit hat Marco Bezzecchi vor dem Beginn der zweiten Saisonhälfte 22 Punkte Rückstand auf seinen Teamkollegen Jorge Martin. Bitte vor allem: Im Klassement ist der lange souveräne Taktgeber der Königsklasse bereits hinter Weltmeister Marc Marquez zurückgefallen. Die MotoGP-WM wird von 7. bis 9. August mit dem Grand Prix von England in Silverstone fortgesetzt. Seitens Aprilia hofft man auf ein vollzähliges Antreten. «Bei uns würde es wohl drei Monate dauern – bei Marco wird es in vier Wochen wohl wieder funktionieren», erklärte Teammanager Paolo Bonora mit einem Augenzwinkern.