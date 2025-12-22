Trotz Rennrad-Rücktritt: Honda-Testpilot Aleix Espargaro im Trainingslager

Es war durchaus eine kleine Sensation: Kaum hatte der ältere der beiden Espargaro-Brüder seinen Rücktritt als Stammpilot der MotoGP verkündet und einen Testfahrervertrag bei Honda unterschrieben, verblüffte der Katalane mit seiner Parallellaufbahn auf dem Rennrad. Für den spanischen Rennstall Lidl Trek hatte Aleix Espargaro einen Profivertrag inklusive Teilnahme an Rennen bestätigt.

Espargaro ließ Taten folgen. Der 36-Jährige hechtete pausenlos zwischen MotoGP-Fahrerlager, HRC-Testteam und Rennradmannschaft hin und her und bestritt im Sommer 2025 sein erstes Profirennen auf dem Rad. Trotz des anerkannten überragenden Fitnesslevels und intensiver Vorbereitung endete der Auftakt bei der Österreich-Tour ernüchternd mit einer Aufgabe nach Sturz. Im August lief es besser. Bei einem Eintages-Klassiker im Baskenland überfuhr der Rennrad-Rookie die Ziellinie auf Position 57.

Nach nur wenigen Monaten Doppelbelastung erreichte den zweifachen Familienvater aber die Realität. Aleix Espargaro gestand der Radsportredaktion von Eurosport ein: «Ich dachte, ich könnte in beiden Welten zu Hause sein, aber das war nicht der Fall.»

Auf der Straße: Aleix Espargaro strampelt in Südspanien mit Lidl Trek Foto: instagram Aleix Espargaro Auf der Straße: Aleix Espargaro strampelt in Südspanien mit Lidl Trek © instagram Aleix Espargaro

Der Entschluss Espargaros ist allerdings alles andere als eine Absage ans Rennradfahren. Der Rücktritt nach nur zwei Profirennen bezieht sich ausschließlich auf den Einsatz bei Wettbewerben. Aleix Espargaro bleibt auch im kommenden Jahr offizielles Mitglied der Lidl-Trek-Mannschaft.

Derzeit befindet sich der dreifache MotoGP-Weltmeister in einem Trainingslager in der Nähe von Alicante. Während sich der Kern des Teams auf die Radrennsaison 2026 einstimmt, nutzt Aleix Espargaro die vorweihnachtlichen Kilometer auf dem Rad zur Vorbereitung des Honda-MotoGP-Testprogramms. Die Ansage des weltgrößten Motorradherstellers ist klar. Weiterhin gilt es, die RC213V an die Spitze zu führen.