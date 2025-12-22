Weiter zum Inhalt
Trotz Rennrad-Rücktritt: Honda-Testpilot Aleix Espargaro im Trainingslager

MotoGP-Testfahrer Aleix Espargaro musste erkennen, dass sich seine zweite Profi-Laufbahn auf dem Rennrad nicht mit dem Motorsport verbinden lässt. Dennoch schwitzt der Honda-Entwicklungspilot weiter.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Es war durchaus eine kleine Sensation: Kaum hatte der ältere der beiden Espargaro-Brüder seinen Rücktritt als Stammpilot der MotoGP verkündet und einen Testfahrervertrag bei Honda unterschrieben, verblüffte der Katalane mit seiner Parallellaufbahn auf dem Rennrad. Für den spanischen Rennstall Lidl Trek hatte Aleix Espargaro einen Profivertrag inklusive Teilnahme an Rennen bestätigt.

Espargaro ließ Taten folgen. Der 36-Jährige hechtete pausenlos zwischen MotoGP-Fahrerlager, HRC-Testteam und Rennradmannschaft hin und her und bestritt im Sommer 2025 sein erstes Profirennen auf dem Rad. Trotz des anerkannten überragenden Fitnesslevels und intensiver Vorbereitung endete der Auftakt bei der Österreich-Tour ernüchternd mit einer Aufgabe nach Sturz. Im August lief es besser. Bei einem Eintages-Klassiker im Baskenland überfuhr der Rennrad-Rookie die Ziellinie auf Position 57.

Nach nur wenigen Monaten Doppelbelastung erreichte den zweifachen Familienvater aber die Realität. Aleix Espargaro gestand der Radsportredaktion von Eurosport ein: «Ich dachte, ich könnte in beiden Welten zu Hause sein, aber das war nicht der Fall.»

Der Entschluss Espargaros ist allerdings alles andere als eine Absage ans Rennradfahren. Der Rücktritt nach nur zwei Profirennen bezieht sich ausschließlich auf den Einsatz bei Wettbewerben. Aleix Espargaro bleibt auch im kommenden Jahr offizielles Mitglied der Lidl-Trek-Mannschaft.

Derzeit befindet sich der dreifache MotoGP-Weltmeister in einem Trainingslager in der Nähe von Alicante. Während sich der Kern des Teams auf die Radrennsaison 2026 einstimmt, nutzt Aleix Espargaro die vorweihnachtlichen Kilometer auf dem Rad zur Vorbereitung des Honda-MotoGP-Testprogramms. Die Ansage des weltgrößten Motorradherstellers ist klar. Weiterhin gilt es, die RC213V an die Spitze zu führen.

Nach KTM war Honda der zweite Hersteller, der den 850er-MotoGP-Prototyp zur Saison 2027 auf die Strecke ließ. Durch den Aufstieg von Honda in den nächsthöheren Concessions-Rang C fallen auch die Testmöglichkeiten der Stammfahrer außerhalb des offiziellen IRTA-Tests weg – was auch Mehrarbeit für Testabteilung bedeutet. Sicher ist: Honda dürfte die Entscheidung des spanischen Spitzenfahrers, sich wieder stärker auf das Geschäft mit Motoren zu konzentrieren, wohlwollend zur Kenntnis genommen haben.

