TV-Auftritt: Toprak Razgatlioglu tauschte Rennkombi gegen Mikrofon
Superbike-Star Toprak Razgatlioglu sorgt mit einem Auftritt bei «The Voice Türkei» für Aufsehen. Der MotoGP-Neuling verrät, warum Singen für ihn nervenaufreibender ist als ein WM-Rennen.
Toprak Razgatlioglu ist bekannt für spektakuläre Manöver auf dem Motorrad – doch nun zeigte sich der dreifache Superbike-Weltmeister von einer völlig anderen Seite. Der Türke trat überraschend als Sänger in der türkischen Ausgabe von «The Voice» («O Ses Türkiye») auf und sorgte damit auch abseits der Rennstrecke für Aufmerksamkeit.
Während Razgatlioglu auf dem Bike als eiskalt gilt, gestand er im TV-Studio ungewohnte Nervosität. «Ehrlich gesagt bin ich bei Rennen nicht besonders gestresst», erklärte der 29-Jährige. «Ich spüre nicht so viel Druck. Vielleicht, weil ich den Sport ausübe, den ich liebe. Wenn du mir jetzt sagen würdest, ich soll auf ein Motorrad steigen, könnte ich sofort fahren und Rennen bestreiten – ohne Probleme.»
Ganz anders fühlte sich für ihn der Auftritt vor Publikum an: «Aber das hier … das ist wirklich schwierig. Selbst Fußballer sagen das: Hier sind sie hundertmal nervöser als auf dem Spielfeld.»
Neben persönlichen Eindrücken sprach Razgatlioglu auch über seine Zukunft und seine Ziele in der MotoGP. «Für 2026 hat natürlich jeder Träume», sagte der Moto-Neuling. «Ich hoffe, es wird ein Jahr, in dem alle ihre Ziele erreichen und ihre Träume erfüllen können, denn wir alle haben sie. Auch ich träume weiterhin davon, wieder Weltmeister zu werden. Deshalb hoffe ich, dass es für alle ein gutes Jahr wird.»
Der Auftritt fällt in eine spannende Phase seiner Karriere: Nach drei WM-Titeln in der Superbike-WM und einem vielbeachteten ersten MotoGP-Test mit Yamaha bereitet sich Razgatlioglu auf sein neues Kapitel im Grand-Prix-Zirkus vor.
Beim Shakedown-Test in Sepang (29.-31. Januar) hat Razgatlioglu seine nächste Chance, das MotoGP-Bike zu testen. Es folgen der offizielle Sepang-Test (3.-5. Februar) und der offizielle Buriram-Test (21./22. Februar). Ende Februar bestreitet Razgatlioglu dann sein erstes MotoGP-Rennwochenende.
