Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Übernahme von MotoGP-Team KTM Tech3: Das sind die Investoren

Bolt Ventures und Main Street Advisors haben sich mit IKON Capital zusammengetan, um die Übernahme des MotoGP-Teams Red Bull KTM Tech3 mit CEO Günther Steiner abzuschließen.

Peter Fuchs

Von

MotoGP

KTM-Tech3-CEO Günther Steiner
KTM-Tech3-CEO Günther Steiner
Foto: Gold & Goose
KTM-Tech3-CEO Günther Steiner
© Gold & Goose

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Am 30. Januar wurde die Investorengruppe für die Übernahme des MotoGP-Teams Red Bull KTM Tech3 bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um den Zusammenschluss von Bolt Ventures, Main Street Advisors und IKON Capital. Unter der Führung von KTM-Tech3-CEO Günther Steiner wollen die potenten Geldgeber Tech3 als führendes Team in der Startaufstellung etablieren und die MotoGP auf der globalen Sportbühne weiter voranbringen.

Werbung

Werbung

«Es ist eine sehr spannende Zeit, um in die MotoGP einzusteigen, und für IKON Capital und mich war es wichtig, eine Gruppe gleichgesinnter Investoren zusammenzubringen, die eine langfristige Vision für das Tech3-Team teilen», betonte Günther Steiner. «Wir werden von einer starken Gruppe unterstützt, die den Motorsport versteht, echte Mehrwertfähigkeiten mitbringt und unsere Grundwerte teilt. Ebenso wichtig ist, dass wir uns der Bewahrung des Erbes von Tech3 verpflichtet fühlen und gleichzeitig einen maßvollen, strategischen Ansatz für das Wachstum verfolgen. Es geht darum, auf dem aufzubauen, was bereits funktioniert, und ich freue mich darauf, gemeinsam die Zukunft des Teams zu gestalten.»

David Blitzer (Bolt Ventures) – der erste Mensch, der Anteile an allen fünf großen US-amerikanischen Profisportligen für Männer (NBA, NHL, NFL, MLB, MLS) hält – bringt Fachwissen in den Bereichen Ligaverwaltung, Medienrechteökonomie und Fanbindung in die Investition von Bolt Ventures in Tech3 ein. Seine Fähigkeit, traditionelle Sportanlagen mit modernen, lifestyleorientierten Unternehmungen zu verbinden, dürfte in Kombination mit dem Erfolg von Bolt Ventures bei Investitionen in aufstrebende Sportligen, Jugendsportmarken und Erlebnis-Sportunternehmen wertvoll sein.

Empfehlungen

Globales Wachstum wird angestrebt

Werbung

Werbung

Mit dieser Investorengruppe im Rücken und der Tatsache, dass Liberty Media, Eigentümer der Formel 1, im vergangenen Jahr offiziell die Motorrad-Weltmeisterschaft übernommen hat, bietet sich der MotoGP die Gelegenheit, ihre Präsenz in Nordamerika und Asien auszubauen.

«Die Übernahme eines Teams durch eine Investorengruppe dieser Größenordnung ist eine starke Bestätigung für die MotoGP und für den globalen Wachstumskurs der Meisterschaft», sagte Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer der MotoGP. «Wir freuen uns, die Gruppe im Fahrerlager willkommen zu heißen und auf die Zusammenarbeit, um die Meisterschaft einem neuen Publikum auf der ganzen Welt näherzubringen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien