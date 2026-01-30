Übernahme von MotoGP-Team KTM Tech3: Das sind die Investoren

Am 30. Januar wurde die Investorengruppe für die Übernahme des MotoGP-Teams Red Bull KTM Tech3 bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um den Zusammenschluss von Bolt Ventures, Main Street Advisors und IKON Capital. Unter der Führung von KTM-Tech3-CEO Günther Steiner wollen die potenten Geldgeber Tech3 als führendes Team in der Startaufstellung etablieren und die MotoGP auf der globalen Sportbühne weiter voranbringen.

«Es ist eine sehr spannende Zeit, um in die MotoGP einzusteigen, und für IKON Capital und mich war es wichtig, eine Gruppe gleichgesinnter Investoren zusammenzubringen, die eine langfristige Vision für das Tech3-Team teilen», betonte Günther Steiner. «Wir werden von einer starken Gruppe unterstützt, die den Motorsport versteht, echte Mehrwertfähigkeiten mitbringt und unsere Grundwerte teilt. Ebenso wichtig ist, dass wir uns der Bewahrung des Erbes von Tech3 verpflichtet fühlen und gleichzeitig einen maßvollen, strategischen Ansatz für das Wachstum verfolgen. Es geht darum, auf dem aufzubauen, was bereits funktioniert, und ich freue mich darauf, gemeinsam die Zukunft des Teams zu gestalten.»

David Blitzer (Bolt Ventures) – der erste Mensch, der Anteile an allen fünf großen US-amerikanischen Profisportligen für Männer (NBA, NHL, NFL, MLB, MLS) hält – bringt Fachwissen in den Bereichen Ligaverwaltung, Medienrechteökonomie und Fanbindung in die Investition von Bolt Ventures in Tech3 ein. Seine Fähigkeit, traditionelle Sportanlagen mit modernen, lifestyleorientierten Unternehmungen zu verbinden, dürfte in Kombination mit dem Erfolg von Bolt Ventures bei Investitionen in aufstrebende Sportligen, Jugendsportmarken und Erlebnis-Sportunternehmen wertvoll sein.

Globales Wachstum wird angestrebt

Mit dieser Investorengruppe im Rücken und der Tatsache, dass Liberty Media, Eigentümer der Formel 1, im vergangenen Jahr offiziell die Motorrad-Weltmeisterschaft übernommen hat, bietet sich der MotoGP die Gelegenheit, ihre Präsenz in Nordamerika und Asien auszubauen.