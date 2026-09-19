Überragend: Jorge Martin (1.) wies Marquez in die Schranken und profitierte

Jorge Martin gewann den MotoGP-Sprint auf dem Red Bull Ring mit einer außergewöhnlichen Vorstellung. Die begann bereits am Vormittag – denn schon im Q2 hatte Martin mit Startplatz 1 für ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Aprilia-Pilot hatte die Rivalen Marc Marquez und Pedro Acosta hinter sich gelassen.

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Der Sprint ging los mit einem Duell der WM-Tabellenführer – denn sowohl Jorge Martin als auch Marc Marquez waren mit 274 Punkten ins Rennen gegangen. Durch Kurve 1 schickte Martin den Ducati-Piloten weit, in der ersten Schikane setzte Marquez dann ein typisches «MM93-Manöver», das den Aprilia-Piloten von der Linie brachte. Martin verlor den Rhythmus komplett und fiel auf den folgenden ersten 4,3 Kilometern bis auf Platz 8 zurück.

Der Kommentar Martins: «Der Start war gut, aber die erste Runde war komplett am Limit. Ich dachte erst, meine Chance ist vorbei – aber dann habe ich jede Runde gekämpft – und ich habe es geschafft, die Konzentration zu behalten.»

In den weiteren Runden machte Jorge Martin keine Gefangenen. Trotz einer Track-Limits-Warnung wütete die Nummer 89 nach und behielt dennoch die Präzision. Nach Binder und Ogura folgte Alex Marquez. Es folgte bereits in den Runden 7 und 8 die WM-Elite mit Teamkollege Bezzecchi – und Marc Marquez. Die Manöver gelangen sauber und im ersten Anlauf jeweils am Ende der Zielgeraden. Die Revanche an Marc Marquez war damit mehr als gelungen.

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Der Abstand auf Pedro Acosta betrug rund 2,5 Sekunden. Drei Runden vor der Flagge half dann das Glück. KTM-Ass Pedro Acosta versenkte den sicher geglaubten Rennerfolg im Kies.

Jorge Martin gewann vor Marc Marquez und Marco Bezzecchi Foto: Gerhard Schiel Jorge Martin gewann vor Marc Marquez und Marco Bezzecchi © Gerhard Schiel

Jorg Martin nach dem überraschenden Triumph: «Es war auch ein Rennen voller Genuss – bei dem ich auch Glück hatte mit dem Crash von Pedro. Sonst wäre es Platz 2 geworden. Pedro war und ist super stark – er wird auch morgen versuchen das Rennen zu gewinnen.»

Der Madrilene, der nun drei Punkte Vorsprung auf Marc Marquez hat, weiter: «Nach so einem Rennen dann auch noch zu gewinnen, das fühlt sich extrem gut an. Auch wenn wenn man überlegt, dass Pedro und Marco ein sehr ähnliches Tempo hatten. Ich freue mich auch wahnsinnig für das Team, denn sie haben dafür gesorgt, das wir diese Pace haben. Ich hoffe, wir können diese Leistung nun auch am Sonntag liefern.»

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