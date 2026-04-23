Grelle Überraschung: Trackhouse in Jerez im Design von Partner SuperFile

Vor dem ersten Trainingstag zum Spanien-GP trommelte die US-Mannschaft Trackhouse Racing die Medien zusammen und verkündete in Jerez die Ankunft eines neuen wichtigen Partners der Saison 2026. Ab Runde 4 beim Europaauftakt unterstützt das in der IT-Branche angesiedelte Unternehmen SuperFile das Team von Justin Marks auch in der MotoGP.

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SuperFiles ist in Chicago angesiedelt und hat sich mit seinen Entwicklungen vor allem der Datensicherheit verschrieben Innovationen zum Datenmanagement und der Kontrolle von Daten sind das Kerngeschäft. Bemerkenswert: Der Unternehmensauftritt des in Charlotte ansässigen NASCAR- und MotoGP-Rennteams und die Corporate Identity von SuperFiles haben durchaus Gemeinsamkeiten. Neu ist die Verbindung nicht. SuperFiles trat bereits im Rahmen des NASCAR-Projekts in Erscheinung und will nun auch Sichtbarkeit und Bekanntheit in der MotoGP-Community erzeugen.

Auch die Piloten Fernandez und Ogura wurden im SuperFile-Look eingekleidet Foto: Trackhouse Racing Auch die Piloten Fernandez und Ogura wurden im SuperFile-Look eingekleidet © Trackhouse Racing

Shane Valdez, Gründer und CEO von SuperFile: «Die MotoGP ist die schnellste und fortschrittlichste Rennserie der Welt. Sie ist global, sie ist unerbittlich und sie basiert auf Präzision auf jeder Ebene. Genau dort gehört SuperFile hin. Was wir gemeinsam mit Trackhouse auf die Beine stellen, beginnt hier, aber das ist nur der erste Schritt. Dies ist die erste Runde einer viel größeren, auf mehrere Jahre angelegten Vision.

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Wir entwickeln keine bessere Dateifreigabe. Wir schaffen Kontrolle. In einer Welt, die sich mit dieser Geschwindigkeit bewegt, dürfen Daten nicht in dem Moment verloren gehen, in dem sie Ihre Hände verlassen. Sie müssen geschützt, nachverfolgt und in Ihrem Besitz bleiben, egal wohin sie gelangen. Das ist die Zukunft, und wir bringen sie auf die globale Bühne. Trackhouse hat das verstanden. Sie bewegen sich an der Grenze der Leistungsfähigkeit und verschieben Grenzen in einer der wettbewerbsintensivsten Arenen der Welt. Diese Übereinstimmung ist echt.»

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Justin Marks, Eigentümer – Trackhouse MotoGP Team: «Es ist eine Ehre und ein großer Moment für das Trackhouse MotoGP Team, SuperFile als Partner willkommen zu heißen. Es ist unglaublich spannend, die Farben dieses wegweisenden Technologieunternehmens zu sehen, das wie Trackhouse echte Wegbereiter in einem schnelllebigen, technologiegetriebenen Umfeld ist. Sie sind bereits in der NASCAR Cup Series an unserer Seite, und nun, da sie uns auf unseren beiden RS-GP-MotoGP-Motorrädern begleiten – auf einer Reise, die wachsen wird, während wir den globalen Rennkalender 2026 durchlaufen.»

Trackhouse Racing zeigte erstmals das neue Design Foto: Simon Patterson Trackhouse Racing zeigte erstmals das neue Design © Simon Patterson

Damit setzt Trackhouse verstärkt auf das Konzept mit mehreren Hauptsponsoren, deren Sichtbarkeit sich bei einer fixen Anzahl von GP-Events ändert. Während Partner Gulf Oil bei allen Überseerennen sowie dem Mugello-GP als Hauptsponsor in Erscheinung tritt, plant man mit SuperFiles für mehrere Veranstaltungen. Bei der Vorstellung in Jerez wollte sich Teamchef Davide Brivio aber noch nicht auf eine genaue Anzahl festlegen.

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Ein Novum ist der Umgang mit wechselndem Partner nicht. Honda-LCR-Boss Lucio Cecchinello verschaffte seinen Partnern – unter anderem dem jetzigen alleinigen Hauptsponsor Castrol oder Italiens Zubehör-Giganten Givi – abwechselnd maximale Aufmerksamkeit.