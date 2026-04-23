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Grelle Überraschung: Trackhouse in Jerez im Design von Partner SuperFile

Neben der bekannten Marke Gulf Oil holt das einzige US-Team der MotoGP einen weiteren Hauptsponsor an Bord. Das Team wird bei mehreren Events in den Farben des IT-Unternehmens SuperFile antreten.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Trackhouse Racing überraschte in Jerez mit neuem «SuperFile-Design»
Trackhouse Racing überraschte in Jerez mit neuem «SuperFile-Design»
Foto: Trackhouse Racing
Trackhouse Racing überraschte in Jerez mit neuem «SuperFile-Design»
© Trackhouse Racing

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Vor dem ersten Trainingstag zum Spanien-GP trommelte die US-Mannschaft Trackhouse Racing die Medien zusammen und verkündete in Jerez die Ankunft eines neuen wichtigen Partners der Saison 2026. Ab Runde 4 beim Europaauftakt unterstützt das in der IT-Branche angesiedelte Unternehmen SuperFile das Team von Justin Marks auch in der MotoGP.

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SuperFiles ist in Chicago angesiedelt und hat sich mit seinen Entwicklungen vor allem der Datensicherheit verschrieben Innovationen zum Datenmanagement und der Kontrolle von Daten sind das Kerngeschäft. Bemerkenswert: Der Unternehmensauftritt des in Charlotte ansässigen NASCAR- und MotoGP-Rennteams und die Corporate Identity von SuperFiles haben durchaus Gemeinsamkeiten. Neu ist die Verbindung nicht. SuperFiles trat bereits im Rahmen des NASCAR-Projekts in Erscheinung und will nun auch Sichtbarkeit und Bekanntheit in der MotoGP-Community erzeugen.

Auch die Piloten Fernandez und Ogura wurden im SuperFile-Look eingekleidet
Auch die Piloten Fernandez und Ogura wurden im SuperFile-Look eingekleidet
Foto: Trackhouse Racing
Auch die Piloten Fernandez und Ogura wurden im SuperFile-Look eingekleidet
© Trackhouse Racing

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Im Artikel erwähnt

Shane Valdez, Gründer und CEO von SuperFile: «Die MotoGP ist die schnellste und fortschrittlichste Rennserie der Welt. Sie ist global, sie ist unerbittlich und sie basiert auf Präzision auf jeder Ebene. Genau dort gehört SuperFile hin. Was wir gemeinsam mit Trackhouse auf die Beine stellen, beginnt hier, aber das ist nur der erste Schritt. Dies ist die erste Runde einer viel größeren, auf mehrere Jahre angelegten Vision.

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Wir entwickeln keine bessere Dateifreigabe. Wir schaffen Kontrolle. In einer Welt, die sich mit dieser Geschwindigkeit bewegt, dürfen Daten nicht in dem Moment verloren gehen, in dem sie Ihre Hände verlassen. Sie müssen geschützt, nachverfolgt und in Ihrem Besitz bleiben, egal wohin sie gelangen. Das ist die Zukunft, und wir bringen sie auf die globale Bühne. Trackhouse hat das verstanden. Sie bewegen sich an der Grenze der Leistungsfähigkeit und verschieben Grenzen in einer der wettbewerbsintensivsten Arenen der Welt. Diese Übereinstimmung ist echt.»

Justin Marks, Eigentümer – Trackhouse MotoGP Team: «Es ist eine Ehre und ein großer Moment für das Trackhouse MotoGP Team, SuperFile als Partner willkommen zu heißen. Es ist unglaublich spannend, die Farben dieses wegweisenden Technologieunternehmens zu sehen, das wie Trackhouse echte Wegbereiter in einem schnelllebigen, technologiegetriebenen Umfeld ist. Sie sind bereits in der NASCAR Cup Series an unserer Seite, und nun, da sie uns auf unseren beiden RS-GP-MotoGP-Motorrädern begleiten – auf einer Reise, die wachsen wird, während wir den globalen Rennkalender 2026 durchlaufen.»

Trackhouse Racing zeigte erstmals das neue Design
Trackhouse Racing zeigte erstmals das neue Design
Foto: Simon Patterson
Trackhouse Racing zeigte erstmals das neue Design
© Simon Patterson

Damit setzt Trackhouse verstärkt auf das Konzept mit mehreren Hauptsponsoren, deren Sichtbarkeit sich bei einer fixen Anzahl von GP-Events ändert. Während Partner Gulf Oil bei allen Überseerennen sowie dem Mugello-GP als Hauptsponsor in Erscheinung tritt, plant man mit SuperFiles für mehrere Veranstaltungen. Bei der Vorstellung in Jerez wollte sich Teamchef Davide Brivio aber noch nicht auf eine genaue Anzahl festlegen.

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Ein Novum ist der Umgang mit wechselndem Partner nicht. Honda-LCR-Boss Lucio Cecchinello verschaffte seinen Partnern – unter anderem dem jetzigen alleinigen Hauptsponsor Castrol oder Italiens Zubehör-Giganten Givi – abwechselnd maximale Aufmerksamkeit.

Fans von Ai Ogura und Raul Fernandez müssen sich also geringfügig neu kalibrieren. Am Freitag gehen die beiden Trackhouse-Athleten erstmals im polarisiend grellen Design des neuen Partners auf den Circuito de Jerez Angel Nieto.

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