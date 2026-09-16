Umbesetzung im Honda-Werksteam am Red Bull Ring: Mir out, Nakagami in

Durchaus überraschend vermeldet das offizielle Honda-MotoGP-Team eine Umbesetzung für den Österreich-GP auf dem Red Bull Ring. Werksfahrer Joan Mir, der in Misano an aussichtsloser Position noch vor Rennhälfte die Box angesteuert hatte und das Handtuch geworfen hatte, sieht sich nicht in der Lage, den Österreich-GP in bester Verfassung zu bestreiten.

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Auf Anraten seiner Ärzte wird Mir den Grand Prix von Österreich verpassen, da er darauf hinarbeitet, bis zum Grand Prix von Japan wieder fit zu sein. Die Honda des Mallorquiers, der 2027 für Gresini Racing eine Ducati bewegen wird, wird stattdessen von Honda-HRC-Entwicklungsfahrer Takaaki Nakagami eingesetzt.

Unmittelbar nach dem Grand Prix von San Marino reiste Joan Mir nach Barcelona, um sich medizinischen Untersuchungen zu unterziehen und seinen körperlichen Zustand nach seinem Ausfall im Rennen am Sonntag zu klären. Detaillierte Untersuchungen haben veränderte Blutwerte ergeben, die weitere Abklärungen und Tests erfordern. Aufgrund der bereits in Italien aufgetretenen Symptome und mangels einer eindeutigen Diagnose hat Mirs medizinisches Team ihm empfohlen, sich auf seine Genesung zu konzentrieren und auf den Grand Prix von Österreich zu verzichten.

Schon in Österreich am Start: Taka Nakagami (Honda) Foto: Gold and Goose Schon in Österreich am Start: Taka Nakagami (Honda) © Gold and Goose

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Honda-HRC-Entwicklungsfahrer Takaaki Nakagami, der gerade einen Test in Mugello hinter sich hat, wird am Rennwochenende in Spielberg auf die Honda HRC Castrol RC213V steigen. Da er ohnehin bereits für den Test am Montag nach dem Rennen vorgesehen war, ermöglicht dieser Einsatz Nakagami und HRC, auch Testfahrten mit der 1000er Honda RC213V vorzunehmen, um sich damit noch besser auf seinen Wildcard-Einsatz beim GP von Japan in gut zwei Wochen vorzubereiten.