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Umbesetzung im Honda-Werksteam am Red Bull Ring: Mir out, Nakagami in

Honda-Werksfahrer Joan Mir hatte den San Marino-GP nach wenigen Runden erschöpft beenden müssen. Nun ist klar, dass das Problem größer ist. Der Mallorquiner muss den Österreich-Grand-Prix auslassen.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Joan Mir fällt für den Österreich-GP in Spielberg aus
Joan Mir fällt für den Österreich-GP in Spielberg aus
Foto: Gold and Goose
Joan Mir fällt für den Österreich-GP in Spielberg aus
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Durchaus überraschend vermeldet das offizielle Honda-MotoGP-Team eine Umbesetzung für den Österreich-GP auf dem Red Bull Ring. Werksfahrer Joan Mir, der in Misano an aussichtsloser Position noch vor Rennhälfte die Box angesteuert hatte und das Handtuch geworfen hatte, sieht sich nicht in der Lage, den Österreich-GP in bester Verfassung zu bestreiten.

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Auf Anraten seiner Ärzte wird Mir den Grand Prix von Österreich verpassen, da er darauf hinarbeitet, bis zum Grand Prix von Japan wieder fit zu sein. Die Honda des Mallorquiers, der 2027 für Gresini Racing eine Ducati bewegen wird, wird stattdessen von Honda-HRC-Entwicklungsfahrer Takaaki Nakagami eingesetzt.

Unmittelbar nach dem Grand Prix von San Marino reiste Joan Mir nach Barcelona, um sich medizinischen Untersuchungen zu unterziehen und seinen körperlichen Zustand nach seinem Ausfall im Rennen am Sonntag zu klären. Detaillierte Untersuchungen haben veränderte Blutwerte ergeben, die weitere Abklärungen und Tests erfordern. Aufgrund der bereits in Italien aufgetretenen Symptome und mangels einer eindeutigen Diagnose hat Mirs medizinisches Team ihm empfohlen, sich auf seine Genesung zu konzentrieren und auf den Grand Prix von Österreich zu verzichten.

Im Artikel erwähnt

Schon in Österreich am Start: Taka Nakagami (Honda)
Schon in Österreich am Start: Taka Nakagami (Honda)
Foto: Gold and Goose
Schon in Österreich am Start: Taka Nakagami (Honda)
© Gold and Goose

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Honda-HRC-Entwicklungsfahrer Takaaki Nakagami, der gerade einen Test in Mugello hinter sich hat, wird am Rennwochenende in Spielberg auf die Honda HRC Castrol RC213V steigen. Da er ohnehin bereits für den Test am Montag nach dem Rennen vorgesehen war, ermöglicht dieser Einsatz Nakagami und HRC, auch Testfahrten mit der 1000er Honda RC213V vorzunehmen, um sich damit noch besser auf seinen Wildcard-Einsatz beim GP von Japan in gut zwei Wochen vorzubereiten.

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Ducati Lenovo Team

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Ducati Lenovo Team

93

27

41:13,013

1:31,069

37

02

Alex Márquez

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BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

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BK8 Gresini Racing MotoGP

73

27

+0,657

1:30,995

25

03

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

37

27

+2,326

1:30,966

20

04

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

27

+6,027

1:30,936

15

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

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Aprilia Racing

89

27

+14,021

1:31,228

18

06

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

27

+18,252

1:31,550

13

07

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

27

+20,581

1:31,677

15

08

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

23

27

+20,858

1:31,258

8

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

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Honda HRC Castrol

10

27

+22,911

1:31,750

8

10

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

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Fabio Quartararo

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