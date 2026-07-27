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Ungenügend: Schlechte Noten für VR46-Pilot Morbidelli von Experte Pernat

Trotz sehr guter Ausgangslage hat sich das MotoGP-Blatt gegen Franco Morbidelli gewendet. Für Fahrerlager-Experte Carlo Pernat liegt die Ursache der Dauerkrise seines Landsmanns tiefer vergraben.

Manuel Pecino

Von

MotoGP

VR46-Pilot Franco Morbidelli: Noch in MotoGP-Action
VR46-Pilot Franco Morbidelli: Noch in MotoGP-Action
Foto: Gold and Goose
VR46-Pilot Franco Morbidelli: Noch in MotoGP-Action
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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2025 hieß eine der großen Überraschungen Franco Morbidelli. Das Gründungsmitglied der VR46-Akademie mobilisierte frische Energie und tobte über weite Strecken der Saison um und nicht selten vor dem wesentlichen höher eingestuften Fabio Di Giannantonio (auf Werksmaterial). Nach Podestplätzen und WM-Rang 7 auf einem Vorjahresmotorrad braucht es keine großen Überredungskünste, sich den Arbeitsplatz für 2026 zu sichern. Morbidelli unterschrieb einen Einjahresvertrag.

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Doch bereits im Finale der letzten Kampagne knickte Morbidelli deutlich ein. Aus den letzten vier Rennen nahm «Morbido» nur vier Punkte mit. Unvergessen auch sein Aussetzer in der Startaufstellung in Valencia, der mit dem Aus und einem gebrochenen Mittehandknochen endete.

2026 ging Morbidelli bislang 13-mal zu Boden
2026 ging Morbidelli bislang 13-mal zu Boden
Foto: Gold and Goose
2026 ging Morbidelli bislang 13-mal zu Boden
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Im Artikel erwähnt

2026 folgte der sportliche Absturz. Ein achter Platz beim Auftakt blieb in den 22 Anläufen bis zur Sommerpause das beste Resultat. Gefrustet wurde dann die Brechstange ausgepackt. Mit 13 Abflügen in der ersten Saisonhälfte nimmt Franco Morbidelli einen Spitzenplatz in der Crash-Statistik ein. Dass der Italiener mit brasilianischen Wurzeln schon früh resignierte, das glaubt auch Carlo Pernat. Für SPEEDWEEK.com kommentierte der einstige Aprilia-Sportchef und langjährige Fahrermanager speziell die bisherigen Leistungen seiner Landsleute.

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Wenig überraschend fällt die Bewertung des Römers zur MotoGP-Halbzeit nicht positiv aus: «Franky ist mental aus der Meisterschaft heraus, nicht nur was das Fahrkönnen angeht. Das ist schade, denn in der Vergangenheit, zu Zeiten von Yamaha, war er ganz vorne mit dabei. Meiner Meinung nach hat ihm dieser berühmte Sturz in Estoril in der Vorsaison sehr geschadet. Ich weiß nicht, ob er noch immer unter den Nachwirkungen davon leidet. Aber in seinem Kopf ist etwas passiert, denn er ist nicht mehr der Fahrer, den wir kannten. Ich erinnere mich, dass er vor ein paar Jahren sehr gute Duelle mit Bastianini hatte, aber am Ende zu impulsiv war und stürzte.»

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Freund, Mentor, Teamchef: Valentino Roosi
Freund, Mentor, Teamchef: Valentino Roosi
Foto: Gold and Goose
Freund, Mentor, Teamchef: Valentino Roosi
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Pernat betont außerdem das starke Umfeld des 31-jährigen Ducati-Piloten: «Man darf nicht vergessen, dass er in einem Team mit namhaften Technikern fährt. Bei VR46 sind die Techniker, die schon mit Valentino zusammengearbeitet haben. Es ist ein starkes, gut organisiertes Team. Franco hat dort die volle Unterstützung von Valentino, der sein Freund ist. Aber was die mentale Seite angeht, wie man in Italien sagt: «ist die Kette schon seit ein paar Jahren gerissen.» Es missfällt mir, es so auszudrücken, aber er ist ein Rennfahrer, der vielleicht gar kein Rennfahrer mehr ist. Meine Bewertung für Morbidellis erste Saisonhälfte lautet leider: ungenügend. Ich hoffe aber, dass er, falls er weiter Rennen fahren will, einen Platz in der Superbike-WM findet.»

Vor dem Ende der 1000er-MotoGP-Ära ist aber nicht nur Franco Morbidelli auf der Suche nach einem neuen Job. Mit Jack Miller, Alex Rins, Maverick Vinales und Brad Binder werden stand heute vier weitere MotoGP-Sieger von der Bühne gehen.

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Ducati Lenovo Team

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93

30

40:53,148

1:21,088

37

02

Ai Ogura

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

30

+1,996

1:21,184

26

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

30

+5,104

1:21,219

21

04

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

37

30

+7,684

1:21,153

15

05

Jorge Martin

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Aprilia Racing

Jorge Martin

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89

30

+11,372

1:21,227

15

06

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

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Ducati Lenovo Team

63

30

+11,495

1:21,283

13

07

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

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Monster Energy Yamaha MotoGP

20

30

+17,560

1:21,635

10

08

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

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Honda HRC Castrol

10

30

+18,683

1:21,788

8

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Enea Bastianini

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Enea Bastianini

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23

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+19,140

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7

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