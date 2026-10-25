Update Jorge Martin: Weitere Brüche ausgeschlossen, Hoffnung bei Aprilia

Aprilia-Werksfahrer Jorge Martin begeisterte nicht nur die eigene Mannschaft mit einer stürmischen Vorstellung. Beim Sprint, der auf trockenem Asphalt ausgetragen wurde, stürmte Martin als Tabellenführer aus Reihe 2 sofort an drei Kollegen vorbei und machte sich sogleich an Pole-Mann Marc Marquez. Acht Runden sahen die Fans ein Premium-Duell um den WM-Titel – dann das Drama für den «Martinator» und Aprilia. Statt Sektkorken flog der Kies. Martin war in Turn 8, einem superschnellen Rechtsbogen, abgeflogen.

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Bereits schnell stand fest, dass Jorge Martin nicht ohne Verletzung davongekommen war. Bereits im Medical Centre vor Ort wurde der Bruch der rechten Speiche bestätigt, dazu der Bruch der rechten Elle vermutet. Weitere Untersuchungen in Melbourne sollten die finale Diagnose liefern. Von dort verkündete Aprilia Racing am Sonntagmorgen erste gute Nachrichten.

In dem Statement heißt es: «Jorge Martin unterzog sich nach seiner gestrigen Verletzung einer CT-Untersuchung, um seinen Gesundheitszustand zu beurteilen. Als einzige Verletzung wurde eine nicht verschobene Fraktur des distalen Radius festgestellt. Daher wird der Fahrer nicht nach Spanien zurückkehren und sich in den kommenden Tagen der erforderlichen Behandlung unterziehen.»

Die Flamme der Hoffnung, schnellstmöglich wieder in den WM-Kampf einzusteigen, ist also nicht erloschen. Sofern medizinisch vertretbar, werden Martin und Aprilia alles unternehmen, um die Nummer 89 schnellstmöglich wieder auf die Strecke zu bringen. Für den Australien-GP, dessen Rennen aufgrund der Wetterbedingungen aktuell in Gefahr sind, wurde der Spanier bereits «untauglich» erklärt, doch nach den jüngsten Nachrichten vom anderen Ende der Welt ist ein Comeback in der Woche in Malaysia nicht ausgeschlossen.

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Passend dazu der Auftritt des gestürzten Werksfahrers. Martin präsentierte sich nach der ersten Untersuchung enttäuscht, nicht aber zerstört: «Ich bin hier, ich bin am Leben, mir geht es gut. Natürlich war es ein übler Crash und ich habe jetzt Schmerzen, aber es it ein kleiner Knochen und ich bin happy, dass nichts Gravierendes passiert ist», so Martin, der sogar ein Lächeln für die Kameras übrig hatte.

Jorge Martin presste sich im Sprint an Marc Marquez vorbei Foto: Gold and Goose Jorge Martin presste sich im Sprint an Marc Marquez vorbei © Gold and Goose

Tatsache ist, mit einem frischen Bruch in der Nähe der Gashand wird es in jedem Fall Beeinträchtigungen geben. Dazu kommt: Nach dem Sprint auf Phillip Island ist es eigentlich Jorge Martin, der angreifen muss. Fünf GP-Rennen und vier Sprints vor Schluss beträgt sein Rückstand auf Marc Marquez zehn Punkte. Der klare Vorteil liegt beim Weltmeister.

Aktuell schaut es dagegen nicht danach aus, als ob Marc Marquez noch in Australien weiter davonziehen kann. Regen und Nebel lassen bislang keinerlei Aktivitäten auf der Rennstrecke zu. Das MotoGP-Warm-up wurde bereits abgesagt.

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