Update mit Riesennarbe: Espargaro meldete sich nach Marathon-Operation
Seit dem schweren Testunfall auf dem Sepang-Circuit in Malaysia sind zehn Tage vergangen. Nach langer Ungewissheit und XL-Operationen zeigt sich Aleix Espargaro trotz schockierender Bilder positiv.
Nur einen Tag, nachdem
Der ältere Bruder von KTM-Testfahrer Pol Espargaro weiter: «Im Moment habe ich noch ziemliche Schmerzen, aber ich fange schon an, mich zu bewegen, und hoffe, in den nächsten Tagen nach Hause zurückkehren zu können. Eine herzliche Umarmung an alle!»
Harte Fakten lieferte Espargaro auch in Form von Fotos. Eine Aufnahme seines frisch operierten Rückens zeigt das Ausmaß der Verletzung. Zur Stabilisierung der Halswirbelsäule ist zudem eine Halskrause weiterhin Pflicht. Neben zahlreichen Fans – allein auf der Plattform Instagram folgen dem Testfahrer, Radrennprofi und Familienvater über 1,3 Millionen Menschen – meldete sich auch nahezu die gesamte MotoGP-Startaufstellung mit erleichterten Botschaften – auch Weltmeister Marc Marquez hob den Daumen.
Passiert war der Unfall bereits am 8. April. Aleix Espargaro war gemeinsam mit Taka Nakagami, der bislang die ersten Funktionstests mit der neuen 850er-MotoGP-Honda RC214V gefahren hatte, für eine weitere Entwicklungsetappe des HRC-Projekts nach Sepang gereist. Details zu dem folgenschweren Unfall auf der von Honda intensiv genutzten GP-Piste sind bis heute nicht bekannt.
Da mit einer schnellen Rückkehr der insgeheimen Test-Nummer-1 bei Honda nicht zu rechnen ist, dürfte Kollege Taka Nakagami vorerst für beide Varianten der MotoGP-Honda zuständig sein. Nicht zu vergessen: Auch Stefan Bradl steht als dritte Kraft offiziell weiter für MotoGP-Testaufgaben zur Verfügung.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach