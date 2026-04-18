Update mit Riesennarbe: Espargaro meldete sich nach Marathon-Operation

Nur einen Tag, nachdem SPEEDWEEK.com berichten konnte, dass Honda-Testfahrer Aleix in Spanien erfolgreich operiert wurde, fühlt sich der 36-Jährige bereit, die Öffentlichkeit mit weiteren Details zu versorgen. «Hallo zusammen, gestern wurde ich endlich operiert und meine vier Wirbel wurden fixiert. Die Operation dauerte über sechs Stunden, und Dr. Fiol und sein Team haben hervorragende Arbeit geleistet.»

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Der ältere Bruder von KTM-Testfahrer Pol Espargaro weiter: «Im Moment habe ich noch ziemliche Schmerzen, aber ich fange schon an, mich zu bewegen, und hoffe, in den nächsten Tagen nach Hause zurückkehren zu können. Eine herzliche Umarmung an alle!»

Bei dem Eingriff an Aleix Espargaros Rücken wurden vier Wirbel fixiert Foto: Instagram Aleix Espargaro Bei dem Eingriff an Aleix Espargaros Rücken wurden vier Wirbel fixiert © Instagram Aleix Espargaro

Harte Fakten lieferte Espargaro auch in Form von Fotos. Eine Aufnahme seines frisch operierten Rückens zeigt das Ausmaß der Verletzung. Zur Stabilisierung der Halswirbelsäule ist zudem eine Halskrause weiterhin Pflicht. Neben zahlreichen Fans – allein auf der Plattform Instagram folgen dem Testfahrer, Radrennprofi und Familienvater über 1,3 Millionen Menschen – meldete sich auch nahezu die gesamte MotoGP-Startaufstellung mit erleichterten Botschaften – auch Weltmeister Marc Marquez hob den Daumen.

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Passiert war der Unfall bereits am 8. April. Aleix Espargaro war gemeinsam mit Taka Nakagami, der bislang die ersten Funktionstests mit der neuen 850er-MotoGP-Honda RC214V gefahren hatte, für eine weitere Entwicklungsetappe des HRC-Projekts nach Sepang gereist. Details zu dem folgenschweren Unfall auf der von Honda intensiv genutzten GP-Piste sind bis heute nicht bekannt.

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