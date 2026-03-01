Ursache geklärt: Weshalb der Hinterreifen bei Marc Marquez «explodierte»

Aprilia-Aushängeschild Marco Bezzecchi war im ersten Hauptrennen der MotoGP-Saison 2026 unantastbar und gewann mit 5,5 sec Vorsprung. Dahinter tobte ein unterhaltsames Programm mit Pedro Acosta (KTM), Jorge Martin (Aprilia) und Marc Marquez (Ducati) in den Hauptrollen.

Während Acosta fünf Runden vor dem Fallen der Zielflagge Raul Fernandez erst ein- und dann überholen konnte und Zweiter wurde, war das Rennen für Marquez beendet. «Was mir passiert ist, passierte nie zuvor», ereiferte sich der Champion. «Die Kerbs sind so gebaut, dass man gut über sie rausfahren kann, man muss nur vorsichtig sein, wenn man auf die Strecke zurückkommt. Als ich rausfuhr, merkte ich aber sofort, dass es einen kräftigen Schlag auf die Felge gab und der Hinterreifen explodiert ist. In Kurve 4 rutschte ich etwas und entschied mich für den weiten Weg, auch wenn ich dadurch Zeit verliere. Aber diese vermeintlich sichere Entscheidung war nicht die beste. Es war extremes Pech, dass dabei die Felge zerstört wurde. Während des Tests und in den Trainings wurde hundertmal so über die Kerbs gefahren und es ist nichts passiert, das war sehr seltsam.»

«Marc war sehr stark, bis er das Problem mit dem Reifen bekam», lobte Jorge Martin. «Er holte zu Fernandez und Acosta auf und wäre wahrscheinlich Zweiter geworden.»

Marc stieß ins gleiche Horn: «Platz 4 war mir sicher. Optimistisch gesehen wäre ich Dritter geworden – und warum nicht Zweiter? In der ersten Rennhälfte schonte ich mich selbst und die Reifen. Als ich dann alles gab, konnte ich die Lücke auf Fernandez verringern und kam auch Acosta näher.»

Marc Marquez: «Null Punkte sind null Punkte»

«Sprechen wir über das ganze Wochenende, bin ich glücklich», fasste Ducatis Nummer 1 zusammen. «Letztlich holte ich im Rennen aber null Punkte – und null Punkte sind null Punkte. Dabei ist es so wichtig, immer Punkte zu sammeln. Ich war ruhig, fuhr sehr gut und sicher. Aprilia und Acosta waren stärker als wir. Wenn du vier Aprilia vorne siehst, dann liegt es an Aprilia. Plus Bezzecchi, er flog das ganze Wochenende und machte nur im Sprint einen Fehler. Bei KTM war es Acosta. Davon abgesehen, sind wir nicht weit weg. Wie die Kräfteverhältnisse wirklich aussehen, kann ich erst in Jerez beantworten.»

Dort ist Ende April der Europa-Auftakt. Zuvor kommen die Rennen in Brasilien, Texas und Katar. Mit seinen neun Punkten aus dem Sprint liegt Marc Marquez in der Gesamtwertung nach Thailand auf Rang 8.

Marc Marquez brauchte einen anderen fahrbaren Untersatz Foto: gold & goose Marc Marquez brauchte einen anderen fahrbaren Untersatz © gold & goose

