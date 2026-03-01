Weiter zum Inhalt
Ursache geklärt: Weshalb der Hinterreifen bei Marc Marquez «explodierte»

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez hatte die Geschwindigkeit für Platz 2 im Thailand-GP. Dann passierte dem Ducati-Star auf dem Chang Circuit in Buriram ein Malheur, wie man es für gewöhnlich nie sieht.

Ivo Schützbach
Von

MotoGP

Der Schlag auf die Felge war gewaltig
Foto: gold & goose
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

Im Artikel erwähnt

Aprilia-Aushängeschild Marco Bezzecchi war im ersten Hauptrennen der MotoGP-Saison 2026 unantastbar und gewann mit 5,5 sec Vorsprung. Dahinter tobte ein unterhaltsames Programm mit Pedro Acosta (KTM), Jorge Martin (Aprilia) und Marc Marquez (Ducati) in den Hauptrollen.

Während Acosta fünf Runden vor dem Fallen der Zielflagge Raul Fernandez erst ein- und dann überholen konnte und Zweiter wurde, war das Rennen für Marquez beendet. «Was mir passiert ist, passierte nie zuvor», ereiferte sich der Champion. «Die Kerbs sind so gebaut, dass man gut über sie rausfahren kann, man muss nur vorsichtig sein, wenn man auf die Strecke zurückkommt. Als ich rausfuhr, merkte ich aber sofort, dass es einen kräftigen Schlag auf die Felge gab und der Hinterreifen explodiert ist. In Kurve 4 rutschte ich etwas und entschied mich für den weiten Weg, auch wenn ich dadurch Zeit verliere. Aber diese vermeintlich sichere Entscheidung war nicht die beste. Es war extremes Pech, dass dabei die Felge zerstört wurde. Während des Tests und in den Trainings wurde hundertmal so über die Kerbs gefahren und es ist nichts passiert, das war sehr seltsam.»

Willkommen zum Rennen in Buriram
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Marco Bezzecchi
Raúl Fernández
Brad Binder
Martin und Acosta
Fabio Di Giannantonio
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Sieger Marco Bezzecchi
Acosta, Bezzecchi, Fernández
Sieger Marco Bezzecchi
Im Artikel erwähnt

Im Artikel erwähnt

«Marc war sehr stark, bis er das Problem mit dem Reifen bekam», lobte Jorge Martin. «Er holte zu Fernandez und Acosta auf und wäre wahrscheinlich Zweiter geworden.»

Marc stieß ins gleiche Horn: «Platz 4 war mir sicher. Optimistisch gesehen wäre ich Dritter geworden – und warum nicht Zweiter? In der ersten Rennhälfte schonte ich mich selbst und die Reifen. Als ich dann alles gab, konnte ich die Lücke auf Fernandez verringern und kam auch Acosta näher.»

Marc Marquez: «Null Punkte sind null Punkte»

«Sprechen wir über das ganze Wochenende, bin ich glücklich», fasste Ducatis Nummer 1 zusammen. «Letztlich holte ich im Rennen aber null Punkte – und null Punkte sind null Punkte. Dabei ist es so wichtig, immer Punkte zu sammeln. Ich war ruhig, fuhr sehr gut und sicher. Aprilia und Acosta waren stärker als wir. Wenn du vier Aprilia vorne siehst, dann liegt es an Aprilia. Plus Bezzecchi, er flog das ganze Wochenende und machte nur im Sprint einen Fehler. Bei KTM war es Acosta. Davon abgesehen, sind wir nicht weit weg. Wie die Kräfteverhältnisse wirklich aussehen, kann ich erst in Jerez beantworten.»

Dort ist Ende April der Europa-Auftakt. Zuvor kommen die Rennen in Brasilien, Texas und Katar. Mit seinen neun Punkten aus dem Sprint liegt Marc Marquez in der Gesamtwertung nach Thailand auf Rang 8.

Marc Marquez brauchte einen anderen fahrbaren Untersatz
Foto: gold & goose
  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Sprint

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 2. Freies Training

  7. Startaufstellung

  8. Freies Training

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

26

39:36,270

1:30,487

25

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+5,543

1:30,657

32

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

26

+9,259

1:30,627

23

04

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+12,182

1:30,713

18

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

26

+12,411

1:31,129

17

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+16,845

1:31,016

12

07

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

26

+17,363

1:31,088

13

08

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

26

+18,227

1:31,145

8

09

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+18,340

1:31,050

8

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+19,101

1:31,190

6

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

