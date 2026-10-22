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Valentino Rossi: Großer Applaus für den «Doktor» bei Konzert in London

MotoGP-Ikone Valentino Rossi erntete bei seinem Besuch eines Theaters in London Szenenapplaus. Der Italiener sprach dort auch über die WM-Chancen seines Schützlings Marco Bezzecchi (Aprilia).

MotoGP

Valentino Rossi bei der Album-Premiere von Cesare Cremonini
Valentino Rossi bei der Album-Premiere von Cesare Cremonini
Foto: Cesare Cremonini
Valentino Rossi bei der Album-Premiere von Cesare Cremonini
© Cesare Cremonini

Im Artikel erwähnt

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Die MotoGP-WM startet am kommenden Wochenende in Australien zu einem weiteren Triple mit den darauffolgenden Events in Malaysia und Katar. Während der Tross mittlerweile auf Phillip Island angereist ist, unternahm Valentino Rossi mit Partnerin Francesca einen Abstecher in seine ehemalige Wahlheimat London.

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Für den neunfachen Weltmeister war der Trip nach seinem Auftritt beim GT-Rennen in Portimao eine rein private Angelegenheit. Ziel war in London das sogenannte «O2 Shepherd’s Bush Empire» – eine Mischung aus Kinosaal und Konzerthalle im Stil eines klassischen Theaters. Rossis Musiker-Kumpel Cesare Cremonini feierte dort die Premiere seines neuen Albums «Amatour».

Rossi-Fan Cesare Cremonini
Rossi-Fan Cesare Cremonini
Foto: Cesare Cremonini
Rossi-Fan Cesare Cremonini
© Cesare Cremonini

Im Artikel erwähnt

Als «Edel-Fan» Rossi vor Beginn der Veranstaltung auf dem Balkon von den Besuchern erkannt wurde, gab es kein Halten mehr – es folgten Begeisterungsstürme und lautstarke «Vale»-Rufe. Rossi freute sich übe die Ovationen und grüßte in die Menge. Das Event wurde auch von Sky Italien als Medienpartner begleitet. Der italienische Motorrad-Nationalheld ist seit Jahren eng mit dem Ausnahmekünstler Cremonini verbunden.

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Cesare Cremonini gilt seinerseits als ein großer Rennsport-Fan und glühender Verehrer der MotoGP-Ikone Rossi. Der Musiker besucht immer wieder MotoGP-Events. Er trat in der Vergangenheit auch bei privaten Hochzeitsfesten, wie jener von VR46-Academy-Pilot Pecco Bagnaia, auf.

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Rossi wurde bei dieser Gelegenheit auch auf die WM-Chancen seines VR46-Schützlings Marco Bezzecchi angesprochen. «Bez» hat momentan 46 Punkte Rückstand auf WM-Leader Jorge Martin. «Es ist sicher schwierig, aber warum nicht? Bez hat meiner Meinung nach in diesem Jahr gezeigt, dass er der Schnellste ist. 46 Punkte sind viel – auch weil da vorne noch zwei Fahrer sind. Aber es sind noch viele Rennen zu fahren. Er muss versuchen, Rennen zu gewinnen», grübelte Rossi. «Bez war in Australien 2025 sehr schnell – er hätte ohne die Long-laps wohl gewonnen.» Zum Rückstand von exakt 46 Punkten scherzte Rossi: «Eine gute Zahl, nicht?»

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1

Jorge Martin

Aprilia Racing

355

2

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

353

3

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

309

4

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

259

5

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

258

6

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

245

7

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

236

8

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

172

9

Francesco Bagnaia

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166

10

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BK8 Gresini Racing MotoGP

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