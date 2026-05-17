Valentino Rossi in Barcelona: Roller-Ausflug & Schützenhilfe für Morbidelli

Franco Morbidelli ist der Comebacker der Barcelona-Wochenendes. Im Zeittraining am Freitag war er noch 15., verpasste damit den direkten Sprung ins Q2 klar. Es wirkte wie ein weiteres schwieriges Wochenende für «Morbido». Doch am Samstagmorgen dann die Wende: Im Q1 setzte er klar die Bestzeit, ließ mit 1:38,550 min die Konkurrenz hinter sich und sicherte sich seinen Platz im Q2. Und da wuchs «Franky» erneut über sich hinaus: Nur 0,233 Sekunden hinter Pedro Acosta (KTM) schnappte er sich Startplatz zwei, ließ seinen VR46-Kollegen Fabio Di Giannantonio fast zwei Zehntelsekunden hinter sich.

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Valentino Rossi schaute in Barcelona vom Streckenrand zu Foto: Gold & Goose Valentino Rossi schaute in Barcelona vom Streckenrand zu © Gold & Goose

Am Streckenrand bei dieser sportlichen Wiedergeburt dabei: Förderer und Teambesitzer Valentino Rossi. Die MotoGP-Legende ist bekanntlich Eigentümer des VR46-Ducati-Satellitenteams. Franco Morbidelli ist außerdem einer der Fahrer aus Rossis VR46-Riders-Academy. Rossi war als euphorischer Zaungast dabei – und griff auch seinem strauchelnden Schützling Morbidelli unter die Arme.

Valentino Rossi will Morbidelli helfen

Im weltweiten Feed von motogp.com sagte Rossi: «Das erste Ziel ist es, Franco ein wenig zu helfen, denn der Saisonstart war schwierig. Wir verbessern uns, wir haben etwas Neues am Motorrad, das für die Motorbremse besser funktioniert. Und von Training zu Training hat Franco das Gefühl beim Bremsen und in die Kurve hinein verbessert und ein fantastisches Qualifying hingelegt.» Im Sprint fiel Morbidelli zurück, wurde am Ende Siebter. Im Grand Prix am Sonntagnachmittag (14 Uhr) kann er sich erneut beweisen. Im nicht aussagekräftigen Warm-up wurde Morbidelli am Sonntagmorgen Letzter, kam aber auch erst spät raus.

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