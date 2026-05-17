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Valentino Rossi in Barcelona: Roller-Ausflug & Schützenhilfe für Morbidelli

MotoGP-Legende Valentino Rossi schaute in Barcelona bei seinem VR46-Team vorbei. Rossis Mission: Franco Morbidelli unter die Arme greifen. Rossi: «Das erste Ziel ist es, Franco ein wenig zu helfen.»

Silja Rulle

Von

MotoGP

Valentino Rossi mit der Familie auf dem Roller
Valentino Rossi mit der Familie auf dem Roller
Foto: Seidenglanz
Valentino Rossi mit der Familie auf dem Roller
© Seidenglanz

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Franco Morbidelli ist der Comebacker der Barcelona-Wochenendes. Im Zeittraining am Freitag war er noch 15., verpasste damit den direkten Sprung ins Q2 klar. Es wirkte wie ein weiteres schwieriges Wochenende für «Morbido». Doch am Samstagmorgen dann die Wende: Im Q1 setzte er klar die Bestzeit, ließ mit 1:38,550 min die Konkurrenz hinter sich und sicherte sich seinen Platz im Q2. Und da wuchs «Franky» erneut über sich hinaus: Nur 0,233 Sekunden hinter Pedro Acosta (KTM) schnappte er sich Startplatz zwei, ließ seinen VR46-Kollegen Fabio Di Giannantonio fast zwei Zehntelsekunden hinter sich.

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Valentino Rossi schaute in Barcelona vom Streckenrand zu
Valentino Rossi schaute in Barcelona vom Streckenrand zu
Foto: Gold & Goose
Valentino Rossi schaute in Barcelona vom Streckenrand zu
© Gold & Goose

Am Streckenrand bei dieser sportlichen Wiedergeburt dabei: Förderer und Teambesitzer Valentino Rossi. Die MotoGP-Legende ist bekanntlich Eigentümer des VR46-Ducati-Satellitenteams. Franco Morbidelli ist außerdem einer der Fahrer aus Rossis VR46-Riders-Academy. Rossi war als euphorischer Zaungast dabei – und griff auch seinem strauchelnden Schützling Morbidelli unter die Arme.

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Valentino Rossi will Morbidelli helfen

Im weltweiten Feed von motogp.com sagte Rossi: «Das erste Ziel ist es, Franco ein wenig zu helfen, denn der Saisonstart war schwierig. Wir verbessern uns, wir haben etwas Neues am Motorrad, das für die Motorbremse besser funktioniert. Und von Training zu Training hat Franco das Gefühl beim Bremsen und in die Kurve hinein verbessert und ein fantastisches Qualifying hingelegt.» Im Sprint fiel Morbidelli zurück, wurde am Ende Siebter. Im Grand Prix am Sonntagnachmittag (14 Uhr) kann er sich erneut beweisen. Im nicht aussagekräftigen Warm-up wurde Morbidelli am Sonntagmorgen Letzter, kam aber auch erst spät raus.

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Willkommen zum Rennwochenende in Barcelona
Willkommen zum Rennwochenende in Barcelona
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Start des Sprint-Rennens
Start des Sprint-Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Der Crash von Brad Binder und Joan Mir
Der Crash von Brad Binder und Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi und Franco Morbidelli
Marco Bezzecchi und Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Pedro Acosta
Alex Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
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Foto: Gold & Goose
Alex Márquez gewinnt den Sprint in Barcelona
Alex Márquez gewinnt den Sprint in Barcelona
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio
Pedro Acosta, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Sprint-Sieger Alex Márquez
Sprint-Sieger Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Barcelona
© Gold & Goose

Auf die Frage, wer den zweiten Sitz bei Rossis Team für 2027 (neben Fermin Aldeguer) bekommt, sagte Rossi: «Alles ist offen, aber wir wollen versuchen, einen italienischen Fahrer für den zweiten Platz zu finden. Wir werden sehen.» Drei Fahrer gelten als Kandidaten: VR46-Academy-Fahrer Celestino Vietti (aktuell Moto2), Superbike-WM-Leader Nicolo Bulega und Rossis Halbbruder Luca Marini.

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Alex Márquez

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