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Valentino Rossi freut sich über weitere fünf Jahre in der MotoGP-WM

Alle elf Teams haben sich dazu bekannt, auch die nächsten fünf Jahre in der MotoGP-WM anzutreten. Darunter VR46 Racing – das in Tavullia beheimatete Team von Altmeister Valentino Rossi.

MotoGP

Valentino Rossi
Valentino Rossi
Foto: VR46 Racing
Valentino Rossi
© VR46 Racing

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Die MotoGP Sports Entertainment Group und alle elf derzeit in der Königsklasse der Motorrad-WM vertretenen Teams haben Vereinbarungen unterzeichnet, die ihre Teilnahme an der MotoGP-WM auch von 2027 bis 2031 sicherstellen. Dadurch wurde der organisatorische und kommerzielle Rahmen für die nächsten fünf Jahre beschlossen (SPEEDWEEK.com berichtete).

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Unter den elf Teams befindet sich auch VR46 Racing von MotoGP-Ikone Valentino Rossi. Der neunfache Weltmeister unterstreicht die Bedeutung, welche diese Vereinbarung hat – auch im Hinblick auf die neuen Regeln, die 2027 in der MotoGP in Kraft treten.

«Wir sind sehr glücklich und stolz darauf, dieses MotoGP-Abenteuer für weitere fünf Jahre fortzusetzen», meinte MotoGP-Ikone Valentino Rossi. «In der kurzen Zeit, die das VR46-Racing-Team nun in der Königsklasse verbringt, hat es sich enorm weiterentwickelt: Wir sind eines der jüngsten Teams im MotoGP-Feld, haben aber bereits gezeigt, dass wir zu den Spitzenanwärtern gehören und eine starke, unverwechselbare Identität haben – genau wie wir es schon in den unteren Klassen unter Beweis gestellt haben. Diese neue Vereinbarung stellt einen sehr wichtigen Schritt für die Zukunft der MotoGP dar, mit dem Ziel, noch mehr Fans auf der ganzen Welt zu erreichen und diesen Sport – der unsere Leidenschaft ist – noch spektakulärer und spannender zu machen. Wir sind bereit, diese Herausforderung fortzusetzen, und wir möchten jeden Moment mit unseren Fans teilen, die uns aus allen Ecken der Welt unterstützen.»

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Seit 2014 in der Motorrad-WM

Das Team VR46 Racing ist seit 2022 in der MotoGP und konnte in der höchsten Kategorie bislang vier Grand-Prix-Siege erzielen – den letzten holte Fabio Di Giannantonio in dieser Saison in Barcelona. Die anderen drei gehen auf das Konto von Marco Bezzecchi, der im Jahr 2023 drei Grands Prix gewann. 2014 stieg das Team von Rossi in die Motorrad-WM in der Moto3-Klasse ein. Den einzigen WM-Titel für das in Tavullia ansässige Team holte Pecco Bagnaia 2018 in der Moto2-WM.

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1

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

180

2

Jorge Martin

Aprilia Racing

172

3

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

157

4

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

140

5

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

134

6

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

132

7

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

127

8

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

106

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Fermin Aldeguer

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76

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