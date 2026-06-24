Valentino Rossi freut sich über weitere fünf Jahre in der MotoGP-WM

Die MotoGP Sports Entertainment Group und alle elf derzeit in der Königsklasse der Motorrad-WM vertretenen Teams haben Vereinbarungen unterzeichnet, die ihre Teilnahme an der MotoGP-WM auch von 2027 bis 2031 sicherstellen. Dadurch wurde der organisatorische und kommerzielle Rahmen für die nächsten fünf Jahre beschlossen (SPEEDWEEK.com berichtete).

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Unter den elf Teams befindet sich auch VR46 Racing von MotoGP-Ikone Valentino Rossi. Der neunfache Weltmeister unterstreicht die Bedeutung, welche diese Vereinbarung hat – auch im Hinblick auf die neuen Regeln, die 2027 in der MotoGP in Kraft treten.

«Wir sind sehr glücklich und stolz darauf, dieses MotoGP-Abenteuer für weitere fünf Jahre fortzusetzen», meinte MotoGP-Ikone Valentino Rossi. «In der kurzen Zeit, die das VR46-Racing-Team nun in der Königsklasse verbringt, hat es sich enorm weiterentwickelt: Wir sind eines der jüngsten Teams im MotoGP-Feld, haben aber bereits gezeigt, dass wir zu den Spitzenanwärtern gehören und eine starke, unverwechselbare Identität haben – genau wie wir es schon in den unteren Klassen unter Beweis gestellt haben. Diese neue Vereinbarung stellt einen sehr wichtigen Schritt für die Zukunft der MotoGP dar, mit dem Ziel, noch mehr Fans auf der ganzen Welt zu erreichen und diesen Sport – der unsere Leidenschaft ist – noch spektakulärer und spannender zu machen. Wir sind bereit, diese Herausforderung fortzusetzen, und wir möchten jeden Moment mit unseren Fans teilen, die uns aus allen Ecken der Welt unterstützen.»

Seit 2014 in der Motorrad-WM

Das Team VR46 Racing ist seit 2022 in der MotoGP und konnte in der höchsten Kategorie bislang vier Grand-Prix-Siege erzielen – den letzten holte Fabio Di Giannantonio in dieser Saison in Barcelona. Die anderen drei gehen auf das Konto von Marco Bezzecchi, der im Jahr 2023 drei Grands Prix gewann. 2014 stieg das Team von Rossi in die Motorrad-WM in der Moto3-Klasse ein. Den einzigen WM-Titel für das in Tavullia ansässige Team holte Pecco Bagnaia 2018 in der Moto2-WM.

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