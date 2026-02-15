Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Valentino Rossi glänzt bei den 12h von Bathurst: Podium im Chaos-Klassiker

Valentino Rossi fährt mit WRT auf Rang drei bei den 12h Bathurst. Ein turbulentes Rennen mit Unfällen, Strafen und Strategie-Poker prägt den starken Auftritt des BMW-Teams.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

12h Bathurst: Valentino Rossi fuhr mit WRT aufs Podium
12h Bathurst: Valentino Rossi fuhr mit WRT aufs Podium
Foto: Rossi
12h Bathurst: Valentino Rossi fuhr mit WRT aufs Podium
© Rossi

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die 12 Stunden von Bathurst 2026 boten alles, was Langstreckenfans erwarten: Kollisionen, Safety-Car-Phasen, eine Rennunterbrechung und packende Zweikämpfe bis in die Schlussphase. Während Mercedes-AMG mit GruppeM Racing einen historischen Sieg vom 29. Startplatz feierte, setzte auch das BMW-Team WRT mit Valentino Rossi ein starkes Ausrufezeichen – und sicherte sich verdient Rang 3.

Werbung

Werbung

Gemeinsam mit Augusto Farfus und Raffaele Marciello präsentierte sich Rossi über die gesamte Distanz als wichtiger Faktor im WRT-Aufgebot. Das Trio hielt sich in einem extrem unruhigen Rennen konstant in Schlagdistanz zur Spitze und profitierte von einer sauberen Teamleistung sowie einer soliden Strategie.

Starker Teamauftritt trotz Rückschlägen

WRT musste sich früh mit einem schwierigen Rennverlauf arrangieren: Mehrere Zwischenfälle auf der Strecke, zahlreiche Safety-Car-Phasen und wechselnde Bedingungen machten eine konstante Rennplanung nahezu unmöglich. Während das Schwesterauto des Teams nach Schäden weit zurückfiel, blieb die #46-Besatzung um Rossi weitgehend stabil und fehlerarm unterwegs.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Valentino Rossis BMW M4 GT3
Valentino Rossis BMW M4 GT3
Foto: WRT
Valentino Rossis BMW M4 GT3
© WRT

Werbung

Werbung

Der neunmalige Motorrad-Weltmeister selbst geriet in der fünften Rennstunde in den Fokus, als er im Duell um Position drei Cameron Waters in der Bremszone leicht auf die Wiese drängte. Die Rennleitung beließ es bei einer Verwarnung – sportlich blieb das Manöver ohne größere Folgen. Später traf Rossi in der Boxenausfahrt auf kalten Reifen eine Pylone, was eine weitere Neutralisierung auslöste. Dennoch bewahrte das Team die Ruhe und blieb auf Podiumskurs.

Konstanz als Schlüssel zum Podium

In einem Rennen, das von spektakulären Unfällen – inklusive Känguru-Kollisionen, technischen Defekten und einem schweren Crash mit Rennunterbrechung – geprägt war, zahlte sich die Konstanz des WRT-Trios aus. Während mehrere Siegkandidaten durch Schäden oder Strafen zurückfielen, brachte das BMW-Team seinen M4 GT3 kontrolliert ins Ziel.

Vor allem in der Schlussphase, als es nach weiteren Safety-Car-Phasen und Kollisionen im Spitzenfeld nochmals turbulent wurde, hielt WRT die Position und verteidigte Rang drei gegen starke Konkurrenz.

Rossi etabliert sich im GT-Langstreckensport

Für Valentino Rossi ist das Podium am Mount Panorama ein weiterer wichtiger Schritt in seiner zweiten Karriere im GT-Sport. Der Italiener fügt sich zunehmend nahtlos in das professionelle Umfeld ein und zeigt, dass er auch auf höchstem Langstrecken-Niveau bestehen kann.

Werbung

Werbung

Valentino Rossi
Valentino Rossi
Foto: 12h Bathurst
Valentino Rossi
© 12h Bathurst

Gemeinsam mit Farfus und Marciello lieferte er eine reife, mannschaftsdienliche Leistung ab – genau das, was in Bathurst oft über Erfolg oder Misserfolg entscheidet.

Während Mercedes-AMG und Porsche das Rennen prägten, unterstrich WRT mit Platz drei seine Rolle als Topteam im GT3-Langstreckensport. Für Rossi und seine Teamkollegen ist das Bathurst-Podium ein starkes Signal zum Saisonauftakt der Intercontinental GT Challenge – und ein weiterer Beleg dafür, dass der «Doctor» längst im GT-Rennsport angekommen ist.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  1. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  2. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  3. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien