Valentino Rossi startet auch 2026 bei Langstreckenklassiker in Bathurst

Auch 2026 beginnt die Rennsaison von Valentino Rossi Down Under. Der neunmalige Motorradweltmeister wird zum vierten Mal an den 12h Bathurst, dem Saisonauftakt der Intercontinental GT Challenge, teilnehmen. Im Februar 2025 belegte er am legendären Mount Panorama Circuit den zweiten Platz, nun greift er den Sieg an.

Rossi teilt sich einen BMW M4 GT3 Evo der belgischen WRT-Mannschaft mit Raffaele Marciello und den Vorjahressieger Augusto Farfus. Das Fahrzeug wird dabei die legendäre Startnummer #46 tragen.

Ich freue mich unglaublich darauf, nach Bathurst zurückzukehren. Das ist eines der besten Rennen der Saison Valentino Rossi

Bereits schnell stellte sich der Mount Panorama Circuit als eine der Lieblingsrennstrecken von «Il Dottore heraus, wie er bereits mehrfach zu Protokoll gab und er sich jedes Jahr drum bemüht, um an dem legendären Rennen teilzunehmen.

«Ich freue mich unglaublich darauf, nach Bathurst zurückzukehren. Das ist eines der besten Rennen der Saison. Die Strecke ist fantastisch. Als ich angefangen habe, Autorennen zu fahren, stand Bathurst ganz oben auf meiner Wunschliste. Nun war ich schon drei Mal hier und genieße es jedes Mal aufs Neue. Im vergangenen Jahr lief das Rennen großartig, und wir sind Zweite geworden. Das Podium ist auch diesmal wieder das Ziel. Mit Raffaele und Augusto habe ich zwei herausragende Teamkollegen, von denen ich sehr viel lernen kann und mit denen ich sicher viel Spaß haben werde», so Rossi.

