Valentino Rossi startet auch 2026 bei Langstreckenklassiker in Bathurst

Valentino Rossi startet auch im kommenden Jahr bei den 12h Bathurst mit einem BMW M4 GT3. Das Rennen auf der legendären Strecke zählt zu den Lieblingsrennen des neunmaligen Motorradweltmeisters.

Jonas Plümer

Von

MotoGP

Valentino Rossi startet auch 2026 bei den 12h Bathurst
Valentino Rossi startet auch 2026 bei den 12h Bathurst
Foto: BMW
Valentino Rossi startet auch 2026 bei den 12h Bathurst
© BMW

Auch 2026 beginnt die Rennsaison von Valentino Rossi Down Under. Der neunmalige Motorradweltmeister wird zum vierten Mal an den 12h Bathurst, dem Saisonauftakt der Intercontinental GT Challenge, teilnehmen. Im Februar 2025 belegte er am legendären Mount Panorama Circuit den zweiten Platz, nun greift er den Sieg an.

Rossi teilt sich einen BMW M4 GT3 Evo der belgischen WRT-Mannschaft mit Raffaele Marciello und den Vorjahressieger Augusto Farfus. Das Fahrzeug wird dabei die legendäre Startnummer #46 tragen.

Ich freue mich unglaublich darauf, nach Bathurst zurückzukehren. Das ist eines der besten Rennen der Saison

Valentino Rossi

Bereits schnell stellte sich der Mount Panorama Circuit als eine der Lieblingsrennstrecken von «Il Dottore heraus, wie er bereits mehrfach zu Protokoll gab und er sich jedes Jahr drum bemüht, um an dem legendären Rennen teilzunehmen.

«Ich freue mich unglaublich darauf, nach Bathurst zurückzukehren. Das ist eines der besten Rennen der Saison. Die Strecke ist fantastisch. Als ich angefangen habe, Autorennen zu fahren, stand Bathurst ganz oben auf meiner Wunschliste. Nun war ich schon drei Mal hier und genieße es jedes Mal aufs Neue. Im vergangenen Jahr lief das Rennen großartig, und wir sind Zweite geworden. Das Podium ist auch diesmal wieder das Ziel. Mit Raffaele und Augusto habe ich zwei herausragende Teamkollegen, von denen ich sehr viel lernen kann und mit denen ich sicher viel Spaß haben werde», so Rossi.

Rossi, der mittlerweile ein etablierter GT-Pilot ist, wird 2026 nicht mehr in der FIA WEC, der Langstreckenweltmeisterschaft starten. Dafür wird eine Vollzeitrückkehr in die GT World Challenge Europe immer wahrscheinlicher, wie euch SPEEDWEEK zusammengefasst hat.

