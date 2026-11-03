Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Valentino Rossi über F1-Champ Antonelli: «Dann mache ich mir keine Sorgen»

Zahlreiche Stars aus der MotoGP-Szene gratulierten dem Italiener Kimi Antonelli als jüngsten Formel-1-Weltmeister zu seinem Titel; Valentino Rossi erzählte von seinen ersten Berührungspunkten.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Valentino Rossi
Valentino Rossi
Foto: Gold and Goose Photography
Valentino Rossi
© Gold and Goose Photography

Werbung

TV-Programm

Werbung

Kimi Antonelli hat in Mexiko am Sonntagabend Rennsportgeschichte geschrieben: Der erst 20-Jährige wurde als erster Italiener seit Alberto Ascari 1953 Formel-1-Weltmeister und ist auch der jüngste Titelträger. Das ist auch den Könnern der MotoGP nicht verborgen geblieben.

Werbung

Werbung

Fabio Quartararo, Jorge Martin oder auch Marco Bezzecchi sowie Ikone Valentino Rossi gratulierten dem Mercedes-Fahrer mit sehr emotionalen Botschaften in den sozialen Medien. Der neunfache Weltmeister Rossi (47) zeigte sich in einem Interview mit Sky Italia besonders angetan über seinen Trainingskameraden Antonelli, mit dem er bereits mehrfach Kart-Sessions bestritten und der Rossi und dessen VR46-Schützlinge auch schon auf der Ranch besucht hat.

Rossi erinnerte sich in dem Interview an seine ersten Berührungspunkte mit Antonelli: «Ich habe von Kimi erst mal wegen seines Namens Notiz genommen, weil wir Kimi ja schon seit Räikkönen kennen. Kimi, Kimi, Kimi bleibt einem daher sofort im Kopf. Ich erinnere mich, wir haben über den Jungen gesprochen beim Kartfahren in Migliaro. Mir hat der Rennstreckenbesitzer dort erklärt, da gibt es einen Burschen, der den Rekord hält und der wirklich sehr gut sein soll

Rossi: Nach so einer Leistung ist Antonelli ein Held

«Vale» erzählte weiter: «Ich habe Kimi dann ein wenig beobachtet. Ich erinnere mich auch, dass es da einen Zettel gab, auf dem von ihm handschriftlich vermerkt war, dass er den Rekord aufgestellt hat.» Weltstar Rossi weiß: «Kimi wird ein absoluter Held in Italien nach so einer Leistung, weil es eine historische Sache ist.»

Werbung

Werbung

Rossi bekannte auch: «Ich bin generell ein großer Fan des Motorsports und habe mich immer gefragt, warum es in der Formel 1 keine Italiener gibt, die Rennen gewinnen oder gar die WM holen können. Das fand ich immer schade. In der Motorrad-WM haben wir ja viele Jungs, die um Siege fahren. Der letzte Weltmeister war Ascari. Es ist fantastisch, wieder einen Italiener als Weltmeister zu sehen. Es wird aber jetzt hart, denn er wird ein globaler Superstar und muss damit umgehen. Wenn er so bleibt, wie er ist, dann mache ich mir bei Kimi keine Sorgen!»

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle MotoGP Events
  1. Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  4. Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    20.–22.11.2026
    Zum Event

  5. Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    27.–29.11.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien