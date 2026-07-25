VR46-Teammanager schwärmt: «Valentino sieht Dinge, die andere nicht sehen»

Valentino Rossi ist längst nicht mehr regelmäßig im MotoGP-Fahrerlager anzutreffen. Der neunfache Weltmeister konzentrierte sich nach dem eigenen MotoGP-Aus Ende 2021 auf seine Karriere im GT-Rennsport, weshalb sich sein Terminkalender häufig mit den Grands Prix überschneidet. Umso größer ist die Freude im VR46-Team, wenn Rossi doch einmal an der Strecke erscheint.

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Die VR46-Piloten Fabio di Giannantonio und Franco Morbidelli wünschen sich, dass Rossi möglichst oft dabei ist. Auch Teammanager Pablo Nieto würde den Italiener gerne häufiger in der Box sehen. Im exklusiven Gespräch mit SPEEDWEEK.com erklärte der Spanier, weshalb Rossi für das Team eine Rolle einnimmt, die niemand sonst ausfüllen kann.

Rossi für das VR46-Team ein wahrer Joker

«Natürlich würden wir uns wünschen, dass Valentino öfter kommt», betonte Nieto und stimmte seinem Fahrer zu: «Wie Diggia schon gesagt hat, haben wir immer etwas, das die anderen Teams nicht haben, wenn Valentino da ist.»

Für Nieto liegt Rossis größter Mehrwert in seiner einzigartigen Erfahrung. «Niemand im Fahrerlager kann auf einen vergleichbaren Erfahrungsschatz zurückgreifen. Er sieht Dinge, die normale Menschen nicht sehen. Das ist unglaublich wichtig.»

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Valentino Rossi bejubelte in Barcelona den Sieg von Fabio di Giannantonio Foto: Gold & Goose Valentino Rossi bejubelte in Barcelona den Sieg von Fabio di Giannantonio © Gold & Goose

Ebenso beeindruckend sei die Art und Weise, wie Rossi seine Beobachtungen an die Fahrer weitergibt. «Die Art, wie er den Fahrern seine Eindrücke vermittelt, ist einfach unglaublich.»

Nieto würde Rossi gern öfter in der Box sehen

Dass Rossi trotzdem nur ausgewählte Grand Prix besucht, hat einen einfachen Grund. Der Italiener bestreitet parallel ein umfangreiches Programm im internationalen GT-Sport, wodurch sich seine Termine regelmäßig mit der MotoGP überschneiden.

«Natürlich würden wir ihn gerne häufiger dabeihaben», sagte Nieto. «Aber wir wissen, dass er selbst Autorennen fährt. Es ist sehr schwierig, beide Rennkalender miteinander zu vereinbaren.»

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Deshalb genießt jeder Besuch des Rekordweltmeisters bei VR46 einen besonderen Stellenwert. «Wir freuen uns jedes Mal riesig, wenn er zu einem Grand Prix kommt», unterstrich Nieto.

Beim bisher einzigen Saisonsieg seiner Mannschaft war Rossi vor Ort: Als die MotoGP im Mai in Barcelona gastierte, beobachtete der «Doctor» den Sieg von Fabio di Giannantionio aus der ersten Reihe.