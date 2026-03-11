Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Verletzter Fermin Aldeguer (Ducati): Schuften für ein baldiges Comeback

MotoGP-Ass Fermin Aldeguer arbeitet nach seinem Trainingscrash intensiv an seinem Comeback. Nach der Pleite in Thailand wäre es für Gresini Racing wichtig, den Youngster in Brasilien dabei zu haben.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Fermin Aldeguer tut alles für sein Comeback
Fermin Aldeguer tut alles für sein Comeback
Foto: Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer tut alles für sein Comeback
© Fermin Aldeguer

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Anfang Januar hatte sich Fermin Aldeguer bei einem schweren Trainingscrash auf dem Aspar Circuit nahe Valencia einen Bruch im linken Oberschenkel zugezogen. Seitdem kämpft der Gresini-Ducati-Pilot intensiv an seinem Comeback.

Werbung

Werbung

Aldeguer hatte somit eine Saisonvorbereitung zum Vergessen. Er musste sowohl den Sepang-Test als auch die zwei Testtage in Buriram auslassen. Auch beim ersten Rennwochenende war der Rookie des Jahres 2025 nicht dabei. Kurz davor gab der Spanier ein Interview, in dem er durchblicken ließ, dass er sich eigentlich gut gefühlt hätte, um nach Thailand zu fliegen, es aber noch zu früh sei. Ducati möchte sichergehen, dass der 20-Jährige wieder zu 100 Prozent fit ist, bevor er wieder auf die Desmosedici steigt.

Gresini: Bittere Niederlage in Thailand

So musste Aldeguer von zuhause mit ansehen, wie seine Gresini-Truppe in Thailand unterging. Teamkollege und Vizeweltmeister Alex Marquez reiste mit null Punkten aus Buriram ab, Testfahrer Michele Pirro, der für Aldeguer einsprang, konnte auch nichts ausrichten. Ducati erlebte in Asien eine historische Niederlage, Rivale Aprilia stahl allen die Show.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

In Brasilien soll für Gresini der Neustart gelingen. Ob Fermin Aldeguer in Südamerika mit dabei sein wird, ist ungewiss – ein offizielles Statement steht noch aus. Fakt ist, dass der Spanier alles dafür tut, um rechtzeitig fit zu werden. Ihm gehen in diesem Jahr wichtige Rennstreckenkilometer ab, umso wichtiger ist es, dass sich Aldeguer bald wieder in den Sattel seiner hellblauen GP25 schwingt. Zuvor wird der Youngster seine Fitness aber noch auf einem Serienmotorrad testen.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

32

2

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

25

3

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

23

4

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

18

5

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

17

6

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

13

7

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

12

8

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

9

9

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

8

10

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

8

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien