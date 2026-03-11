Verletzter Fermin Aldeguer (Ducati): Schuften für ein baldiges Comeback

Anfang Januar hatte sich Fermin Aldeguer bei einem schweren Trainingscrash auf dem Aspar Circuit nahe Valencia einen Bruch im linken Oberschenkel zugezogen. Seitdem kämpft der Gresini-Ducati-Pilot intensiv an seinem Comeback.

Werbung

Werbung

Aldeguer hatte somit eine Saisonvorbereitung zum Vergessen. Er musste sowohl den Sepang-Test als auch die zwei Testtage in Buriram auslassen. Auch beim ersten Rennwochenende war der Rookie des Jahres 2025 nicht dabei. Kurz davor gab der Spanier ein Interview, in dem er durchblicken ließ, dass er sich eigentlich gut gefühlt hätte, um nach Thailand zu fliegen, es aber noch zu früh sei. Ducati möchte sichergehen, dass der 20-Jährige wieder zu 100 Prozent fit ist, bevor er wieder auf die Desmosedici steigt.

Gresini: Bittere Niederlage in Thailand

So musste Aldeguer von zuhause mit ansehen, wie seine Gresini-Truppe in Thailand unterging. Teamkollege und Vizeweltmeister Alex Marquez reiste mit null Punkten aus Buriram ab, Testfahrer Michele Pirro, der für Aldeguer einsprang, konnte auch nichts ausrichten. Ducati erlebte in Asien eine historische Niederlage, Rivale Aprilia stahl allen die Show.

In Brasilien soll für Gresini der Neustart gelingen. Ob Fermin Aldeguer in Südamerika mit dabei sein wird, ist ungewiss – ein offizielles Statement steht noch aus. Fakt ist, dass der Spanier alles dafür tut, um rechtzeitig fit zu werden. Ihm gehen in diesem Jahr wichtige Rennstreckenkilometer ab, umso wichtiger ist es, dass sich Aldeguer bald wieder in den Sattel seiner hellblauen GP25 schwingt. Zuvor wird der Youngster seine Fitness aber noch auf einem Serienmotorrad testen.

Werbung

Werbung