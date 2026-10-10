Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Verrückter Sprint: Trackhouse-Pilot Ogura fuhr von Platz 7 aufs Podest

Die MotoGP-Fans auf Lombok sahen einen Überraschungssprint – denn dass Ai Ogura auf Platz 2 landet, damit hatten auch die größten Aprilia-Optimisten nicht gerechnet. Der Japaner nahm das Geschenk an.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Ai Ogura war erfolgreich beim Mandalika-Sprint
Ai Ogura war erfolgreich beim Mandalika-Sprint
Foto: Gold and Goose
Ai Ogura war erfolgreich beim Mandalika-Sprint
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Noch am Freitag war die Stimmung bei Trackhouse auf der Seite von Ai Ogura gedrückt. Der Japaner hatte es nicht geschafft, sich direkt ins zweite Qualifying zu fahren. Am Samstag lief es besser, aber noch immer nicht nach den Vorstellungen des zukünftigen Yamaha-Werksfahrers Ogura. Der Sprung ins Q2 gelang über das Q1, doch als es um die besten Startplätze ging, verlor die Nummer 79 eine halbe Sekunde auf die Pole und Teamkollege Raul Fernandez.

Werbung

Werbung

Beim Indonesien-Sprint fielen Ogura dann gleich mehrere Geschenke zu. Das erste kam nach wenigen hundert Metern mit dem Doppel-Crash der Markenkollegen Fernandez und Bezzecchi. Geschenk Nummer 2: Auch Fabio Di Giannantonio ging in der ersten Kurve weit. Nach gutem Start fand sich Ogura damit bereits nach der ersten Runde an dritter Stelle wieder.

Ai Ogura wurde beim Sprint mit Platz 2 beschenkt
Ai Ogura wurde beim Sprint mit Platz 2 beschenkt
Foto: Gold and Goose
Ai Ogura wurde beim Sprint mit Platz 2 beschenkt
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Während Jorge Martin an der Spitze davonzog, gelang es Ogura in der Mitte des Rennens über 13 Runden, Platz 2 und Marc Marquez näherzukommen. Doch das nächste Opfer hieß nicht Marquez, sondern Martin. Der Aprilia-Werksfahrer fiel im Finale mit Problemen zurück, verlor einen Podestplatz und die WM-Führung. Ogura nahm auch das Geschenk für Platz 2 an und fuhr damit als bester Aprilia-Pilot über die Linie.

Werbung

Werbung

TV-Programm

Japans MotoGP-Held nach dem Indonesien-Sprint: «Das war ein fantastisches Rennen – aber diese Position kommt normal nicht auf diesem Weg zustande. Während des Rennens habe ich gleich drei Stellen gehabt, an denen wir uns noch verbessern können. Wenn man um solche Spitzenplätze fahren will, dann muss es besser laufen. Wir haben also noch jede Menge Arbeit vor uns – aber trotzdem freue ich mich auf den Sonntag!»

Da der WM-Sechste Fabio Di Giannantonio direkt hinter Ai Ogura durchs Ziel fuhr, änderte sich für den Japaner nichts am Tabellenstand. Der Trackhouse-Athlet machte allerdings fünf Punkte auf Rang und Pedro Acosta gut. Auf den besten KTM-Fahrer fehlt lediglich ein Punkt.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Sprint

  5. Startaufstellung

  6. 2. Qualifying

  7. 1. Qualifying

  8. 2. Training

  9. Freies Training

  10. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

72

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

27

40:46,582

1:29,960

25

02

25

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+4,260

1:30,024

20

03

89

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

27

+6,890

1:30,144

22

04

79

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+9,378

1:30,301

22

05

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

27

+9,492

1:30,172

15

06

93

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

27

+10,778

1:30,229

22

07

73

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

+16,821

1:30,285

14

08

49

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

27

+19,840

1:30,244

15

09

20

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

27

+19,999

1:30,797

8

10

23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

27

+21,111

1:30,593

6

Events

Alle MotoGP Events
  1. Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

  5. Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien