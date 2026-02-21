Vinales (8.): Statt KTM-Einheitslösung setzt «Top Gun» auf Kompromiss

Für Maverick Vinales war der erste MotoGP-Testtag in Buriram ein solides Lebenszeichen. Der KTM-Tech3-Pilot arbeitete akribisch an der finalen Spezifikation für den Saisonstart und ging bewusst einen eigenen Weg. Mit der achtbesten Zeit schaffte er nicht nur den Sprung in die Top-10, sondern war auch schnellster Pilot des KTM-Quartetts.

«Es war ein sehr arbeitsreicher Tag. Wir haben viel geschafft, um eine finale Entscheidung zu treffen – welches Motorrad wir fahren. Das wird das Bike sein, mit dem wir in die Meisterschaft gehen», erklärte Vinales. Am zweiten Testtag soll der Fokus auf Rennsimulationen und Feintuning liegen.

Während sich KTM-Kollege Acosta in Sepang noch wünschte, dass die vier KTM-Piloten einen einheitliche Weg entwickeln, geht Vinales doch anders vor. «Das Problem ist, dass ich in eine andere Richtung will als die anderen. Deshalb muss ich sehr vorsichtig sein mit dem was ich für die Meisterschaft auswähle.» Seine bevorzugte Lösung ist kein reines 2026er-Modell, sondern ein Kompromiss. «Es ist ein Mix. Für mich ist klar: Das Bike, das KTM in der zweiten Saisonhälfte gebracht hat, ist großartig – ich mag es sehr. Mit ein paar Teilen vom 26er, die vor allem beim Beschleunigen mehr Performance bringen.»

Weiter bester Dinge: Maverick Vinales Foto: Gold and Goose Weiter bester Dinge: Maverick Vinales © Gold and Goose

Seit Malaysia sei dieses Paket für ihn das stimmigste. «Vom ersten Sepang-Tag war es für mich das Motorrad, das ich am meisten liebe. Ich muss wirklich auf mein Gefühl setzen.» Ein gewisses Risiko bleibt allerdings: «Es ist ein wenig Glücksspiel, weil du nicht alle Daten hast. Du wettest auf dich und dein Gefühl.»

Für Vinales zählt nicht nur die reine Rundenzeit, sondern der Aufwand dahinter. «Ich schaue immer darauf, wie viel Anstrengung eine Runde kostet – und wie sehr das Motorrad die Reifen belastet.» Das aktuell favorisierte Paket sei «der beste Kompromiss in Bezug auf Reifenverschleiß und Feedback vom Motorrad.» Allerdings hat er bislang erst rund 25 Runden mit dieser Konfiguration absolviert. «Ich muss weiter abstimmen und dann sehen wir in einem Qualifying das echte Potenzial.»

Buriram bleibt eine Herausforderung: «Diese Strecke ist schwierig für uns. Ich weiß nicht genau warum. Mit den härteren Reifen wird das Motorrad schwieriger zu beherrschen.»

Dass Vinales vorbereitet wirkt, führt der Katalane auf Fleiß und Routine zurück. «Du musst jeden Tag an dir arbeiten. MotoGP ist nichts, was du einmal machst und dann kommen die Resultate. Wenn du aufhörst, verlierst du das Gefühl und die Fähigkeiten.» Auf körperlicher Ebene fühlt er sich bereit für die lange Saison. «Ich hatte erwartet, mehr zu leiden.»

