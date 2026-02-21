Weiter zum Inhalt
Vinales (8.): Statt KTM-Einheitslösung setzt «Top Gun» auf Kompromiss

Rang 8 und beste KTM des Tages – so endete für Red Bull-KTM-Tech3-Pilot Maverick Vinales Tag 1 in Buriram. Bei der Wahl seines MotoGP-Pakets setzt er nicht komplett auf die 2026er-Spezifikation.

Toni Schmidt
Von

MotoGP

Bei letztem Licht in Buriram: Tech3-Pilot Maverick Vinales
Bei letztem Licht in Buriram: Tech3-Pilot Maverick Vinales
Foto: Gold and Goose
Bei letztem Licht in Buriram: Tech3-Pilot Maverick Vinales
© Gold and Goose

Für Maverick Vinales war der erste MotoGP-Testtag in Buriram ein solides Lebenszeichen. Der KTM-Tech3-Pilot arbeitete akribisch an der finalen Spezifikation für den Saisonstart und ging bewusst einen eigenen Weg. Mit der achtbesten Zeit schaffte er nicht nur den Sprung in die Top-10, sondern war auch schnellster Pilot des KTM-Quartetts.

«Es war ein sehr arbeitsreicher Tag. Wir haben viel geschafft, um eine finale Entscheidung zu treffen – welches Motorrad wir fahren. Das wird das Bike sein, mit dem wir in die Meisterschaft gehen», erklärte Vinales. Am zweiten Testtag soll der Fokus auf Rennsimulationen und Feintuning liegen.

Während sich KTM-Kollege Acosta in Sepang noch wünschte, dass die vier KTM-Piloten einen einheitliche Weg entwickeln, geht Vinales doch anders vor. «Das Problem ist, dass ich in eine andere Richtung will als die anderen. Deshalb muss ich sehr vorsichtig sein mit dem was ich für die Meisterschaft auswähle.» Seine bevorzugte Lösung ist kein reines 2026er-Modell, sondern ein Kompromiss. «Es ist ein Mix. Für mich ist klar: Das Bike, das KTM in der zweiten Saisonhälfte gebracht hat, ist großartig – ich mag es sehr. Mit ein paar Teilen vom 26er, die vor allem beim Beschleunigen mehr Performance bringen.»

Weiter bester Dinge: Maverick Vinales
Weiter bester Dinge: Maverick Vinales
Foto: Gold and Goose
Weiter bester Dinge: Maverick Vinales
© Gold and Goose

Seit Malaysia sei dieses Paket für ihn das stimmigste. «Vom ersten Sepang-Tag war es für mich das Motorrad, das ich am meisten liebe. Ich muss wirklich auf mein Gefühl setzen.» Ein gewisses Risiko bleibt allerdings: «Es ist ein wenig Glücksspiel, weil du nicht alle Daten hast. Du wettest auf dich und dein Gefühl.»

Für Vinales zählt nicht nur die reine Rundenzeit, sondern der Aufwand dahinter. «Ich schaue immer darauf, wie viel Anstrengung eine Runde kostet – und wie sehr das Motorrad die Reifen belastet.» Das aktuell favorisierte Paket sei «der beste Kompromiss in Bezug auf Reifenverschleiß und Feedback vom Motorrad.» Allerdings hat er bislang erst rund 25 Runden mit dieser Konfiguration absolviert. «Ich muss weiter abstimmen und dann sehen wir in einem Qualifying das echte Potenzial.»

Buriram bleibt eine Herausforderung: «Diese Strecke ist schwierig für uns. Ich weiß nicht genau warum. Mit den härteren Reifen wird das Motorrad schwieriger zu beherrschen.»

Dass Vinales vorbereitet wirkt, führt der Katalane auf Fleiß und Routine zurück. «Du musst jeden Tag an dir arbeiten. MotoGP ist nichts, was du einmal machst und dann kommen die Resultate. Wenn du aufhörst, verlierst du das Gefühl und die Fähigkeiten.» Auf körperlicher Ebene fühlt er sich bereit für die lange Saison. «Ich hatte erwartet, mehr zu leiden.»

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Alex Marquez (E)

Ducati

1:29,262 min

2.

Marc Marquez (E)

Ducati

+0,129 sec

3.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,189

4.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,200

5.

Johann Zarco (F)

Honda

+0,205

6.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,224

7.

Joan Mir (E)

Honda

+0,232

8.

Maverick Vinales (E)

KTM

+0,278

9.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,381

10.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,416

11.

Brad Binder (ZA)

KTM

+0,495

12.

Luca Marini (I)

Honda

+0,512

13.

Jorge Martin (E)

Aprilia

+0,551

14.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,588

15.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,690

16.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,891

17.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,063

18.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+1,245

19.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,250

20.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+1,691

21.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+2,312

22.

Michele Pirro (I)

Ducati

+3,348

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event
  2. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

