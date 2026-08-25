Vinales auch in Aragon nicht am Start – Pol Espargaro springt erneut ein

Nach seinem Einsatz in Silverstone Anfang August wird KTM-Testfahrer Pol Espargaro auch bei seinem Heim-GP im MotorLand Aragon an den Start gehen. Der Spanier wird dort im Tech3-Team erneut Stammfahrer Maverick Vinales ersetzen.

Werbung

Werbung

«Gemeinsam mit Maverick und KTM haben wir beschlossen, dass Pol in Aragon für uns an den Start gehen wird, damit sich Maverick weiterhin auf seine Genesung konzentrieren kann», meinte Tech3-Teammanager Nicolas Goyon. «Pol hat in Silverstone solide Arbeit für das Team geleistet, und dank seiner Erfahrung ist er bestens gerüstet, um an diesem Wochenende erneut einzuspringen.»

Goyon über Vinales: «Wir stehen ihm während dieses gesamten Prozesses zur Seite»

KTM Tech3 hofft, dass Vinales Mitte September in Misano sein Comeback feiern kann. «Das Wichtigste für uns ist, dass Maverick sich die Zeit nimmt, die er braucht, um sich richtig zu erholen», betonte Goyon. «Wir stehen ihm während dieses gesamten Prozesses zur Seite und hoffen weiterhin, dass wir ihn in Misano wieder willkommen heißen können. Bis dahin konzentrieren wir uns auf Aragon und werden Pol und Enea weiterhin unsere volle Unterstützung zukommen lassen.»



Somit stellt Tech3 Racing in Aussicht, dass man zumindest in der Saison 2026 weiterhin auf «Top Gun» setzt. Die Verletzungsmisere bei Vinales nimmt kein Ende – seit seinem Crash auf dem Sachsenring im letzten Jahr hat der KTM-Tech3-Pilot mit einer hartnäckigen Schulterverletzung zu kämpfen.

Werbung

Werbung

Pol Espargaro erhält in Aragon (28. bis 30. August) eine weitere Gelegenheit, ein Rennwochenende zu bestreiten. In Silverstone landete der 35-Jährige auf den Rängen 18 und 13. Immerhin konnte er auf der britischen Insel drei WM-Punkte einfahren.