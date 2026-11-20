Tech3-Pilot Maverick Vinales bekommt seine Schulterprobleme einfach nicht in den Griff. Bei den letzten MotoGP-Events in Asien und auch in Katar hatte der Spanier wieder mit körperlichen Einschränkungen zu kämpfen. In den letzten Tagen hat er alles unternommen, um eine Besserung zu erzielen – damit er die letzten beiden Grands Prix mit KTM bestreiten kann.

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«Top Gun» versuchte es am Freitag auf der körperlich herausfordernden Achterbahnstrecke in Portimao. Im FP1 landete er mit eineinhalb Sekunden Rückstand auf Rang 19. Nach der 45-minütigen Session musste sich Vinales dann eingestehen, dass es nicht mehr geht.

«Nach einer medizinischen Untersuchung im Anschluss an das erste Freies Training hat Maverick Vinales gemeinsam mit dem Team und KTM beschlossen, sich vom Grand Prix von Portugal zurückzuziehen», hieß es in einer Mitteilung des KTM-Tech3-Teams. «Der Spanier wird seinen Gesundheitszustand im Vorfeld seines Heimrennens und des Saisonfinales der MotoGP-WM 2026 in Valencia weiter beobachten. Zu gegebener Zeit wird es weitere Informationen geben.»

Vinales selbst meldete sich ebenfalls zu Wort. «Ich habe im letzten Monat hart daran gearbeitet, wieder zu meiner Bestform zurückzufinden und bereit zu sein, erneut an den Start zu gehen. Leider ist es auf dieser Strecke sehr schwer, das Motorrad zu kontrollieren, und außerdem habe ich Schmerzen in der Schulter», meinte der 31-Jährige. «Es war eine schwierige Entscheidung, denn ich möchte gerne weiterkämpfen, aber wir haben beschlossen, dass es das Beste ist, aufzuhören. Das Wichtigste ist, weitere Schäden an meiner Schulter und gefährliche Situationen auf der Strecke zu vermeiden, und ich werde mich weiterhin auf meine Genesung konzentrieren. Es ist enttäuschend, besonders nach all der Arbeit, die ich investiert habe, um wieder hierherzukommen, aber ich muss auf meinen Körper hören.»

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KTM-Testfahrer Pol Espargaro wird Vinales beim Rest des MotoGP-Wochenendes an der portugiesischen Algarve vertreten. Ob Vinales sein letztes MotoGP-Event als Stammfahrer in Valencia bestreiten wird können, ist ungewiss.