Vinales hat mit KTM und der MotoGP abgeschlossen: «Ich bin durch!»

2025 bedeutete für KTM-Neuzugang Maverick Vinales ein extremes Jahr mit wechselnden Gefühlen. Bereits nach kurzer Zeit im Sattel der RC16 fasste der Spanier Vertrauen in die Konstruktion aus Oberösterreich. Beim vierten GP des Jahres in der Wüste von Katar passte alles zusammen – bis auf den Luftdruck im Vorderreifen. Vinales eilte durchs Feld, zog selbst an Marc Marquez vorbei. Doch nach einem kleinen Fahrfehler blieb es bei einem motivierenden Platz 2, auch wenn dieser aus besagtem Grund nach einer Zeitstrafe in Platz 14 umgewandelt wurde. Es folgten weitere Top-Platzierungen wie P4 in Jerez – Vinales hatte das Speed-Kommando im KTM-Lager übernommen.

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Doch mit dem Crash am Sachsenring, bei dem sich Vinales die linke Schulter verletzte, wendete sich das Blatt. Längst ist klar, der kleine Fahrfehler im nassen Qualifying kostete Vinales die Chance, als erster MotoGP-Pilot überhaupt für vier Marken zu gewinnen – und in letzter Konsequenz die MotoGP-Karriere. Trotz mehrerer Comeback-Versuche ohne Zeitdruck und hervorragenden Therapiebedingungen fährt «Top Gun» Vinales bis heute seiner Form hinterher. Von elf Rennen, bei denen Vinales antrat, nahm er zehn WM-Punkte mit. Viel zu wenig inmitten der heißen Umbruchphase zur Saison 2027 mit neuen 850er-Rennmotorrädern.

Während Vinales bei den letzten Rennen noch verklausuliert über seine MotoGP-Zukunft sprach, waren die Worte des 31-Jährigen vor dem Sachsenring-Wochenende unmissverständlich. Im Gespräch mit internationalen Medien verschaffte sich Vinales am Donnerstag Luft und brachte seine gegenwärtige Leistung auch mit dem Verhalten seines Herstellers in Zusammenhang: «Wenn die Stimmung mit KTM eine bessere wäre, dann würde ich vielleicht auch durch die Schmerzen hindurchfahren, aber so wie die Lage jetzt ist, kann und mache ich das nicht. Wenn die Schulter anfängt zu schmerzen, dann gebe ich nach. Dennoch, ich arbeite und verbessere mich in kleinen Schritten und hoffe, am Ende des Jahres ganz fit zu sein.»

Vinales auf der KTM RC16: WM-Rang 22 Foto: Gold and Goose Vinales auf der KTM RC16: WM-Rang 22 © Gold and Goose

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Die Lage wurde noch klarer. Vinales weiter: «Mit KTM spreche ich derzeit nicht mehr. Nach Barcelona war mir klar, dass Fabio Di Giannantonio den Platz bei KTM einnimmt, der meiner sein sollte. Ich habe dann zwar um das Mugello-Rennen einen Vertrag bekommen und diesen auch unterschrieben. Ich habe mich nicht wohlgefühlt, aber ich habe an die Ingenieure des Projekts geglaubt und gedacht, am Ende werde ich davon profitieren. Doch nach zwei Wochen wurde das für nicht gültig erklärt. Diese Art ist nicht meine – seitdem ist klar, dass ich dort nicht mehr sein will.»

Wie aussichtslos die Situation ist, bestätigte der frustrierte Spanier selbst: «Ich bin durch. Das brauch ich nicht. Ich liebe Racing – und auch weiterhin Rennen zu fahren. Aber es gibt auch noch eine andere Welt. Ich habe mit Interesse den Einsatz von Jack (Miller) bei den 8 Stunden von Suzuka gesehen. So etwas würde mich auch reizen. Man darf nicht alles über einen Kamm scheren. Jetzt gerade ist die Sache für mich erledigt – aber ich werde weitermachen.»