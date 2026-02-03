Vinales (KTM Tech3): «Es geht ums Gefühl, das beste Bike zu haben»

Nach einer monatelangen Misere, geprägt von mehreren Comebacks und ausgelöst durch die Verletzung beim Sachsenring-GP, meldete sich vor den ersten Runden in Sepang ein glänzend aufgelegter Maverick Vinales zurück: «Ich bin, was das Motorradfahren angeht, bei 100 Prozent – es gibt noch leichte Beschwerden im Alltag – aber null Einschränkungen mit dem Bike. Ich konnte gleich nach dem Valencia-Test intensiv trainieren und die fehlenden Muskeln aufbauen. Das war ein sehr gutes Gefühl, so nach Malaysia zu reisen.»

Den Trip nach Sepang trat der Pilot aus Figueres nicht allein an. Coach und Mentor Jorge Lorenzo ist ebenfalls vor Ort. Die Verbindung mit dem fünffachen Weltmeister scheint Vinales gut zu tun. Mit Hilfe von Lorenzo, dessen Methodik und einer Schippe Ego will der KTM-Pilot auf hohem Niveau in die letzte MotoGP-Saison mit 1000er-Prototypen einsteigen.

«Ich denke, ich habe meine Fähigkeiten verbessert. Natürlich habe ich ein gutes Gefühl dabei, habe mit Jorge gearbeitet – aber es hat mich doch überrascht, wie schnell es voranging. Wir haben sehr viel probiert mit dem Trainingsbike auf jedem Untergrund. Seine Methodik beim Training ist eine andere. Natürlich ist es auf dem MotoGP-Bike eine andere Situation, aber ich sehe mich trotzdem verbessert.»

Werden 2026 gemeinsam bestreiten: Jorge Lorenzo und KTM-Pilot Vinales Foto: Gold and Goose Werden 2026 gemeinsam bestreiten: Jorge Lorenzo und KTM-Pilot Vinales © Gold and Goose

Der Pilot, wie alle anderen KTM-Piloten auch um einen neuen Vertrag für 2027 fährt, ging noch weiter: «Ich denke, ich habe mich grundlegend verändert. Meine Herangehensweise auch an einem Rennwochenende wird eine andere sein!»

Interessant: Zwar hatte Vinales den Shakedown-Test mit den drei KTM-Testern intensiv verfolgt, mit Pol Espargaro, Dani Pedrosa und Mika Kallio wollte er sich aber nicht austauschen: «Ich bevorzuge es, neutral in meinen Test zu gehen. Natürlich habe ich die zufriedenen Gesichter in der Box wahrgenommen, aber für mich ist es nicht sinnvoll, vor dem Test ihre Kommentare zu hören Ich halte mich an Aki Ajo – aber wenn der Test gelaufen ist, dann werde ich mich sicher mit ihnen austauschen. Sie machen so oder so einen großartigen Job.»

Natürlich können wir Rennen gewinnen! Maverick Vinales

Auf die Frage nach den Möglichkeiten für 2026 gab es eine klare Antwort: «Ich sehe ein sehr gutes Jahr und ein gutes Projekt vor uns. Ich werde 100 Prozent dahinterstehen und KTM weiß, dass sie sich auf mich verlassen können. Es gibt keinen Zweifel, natürlich können wir Rennen gewinnen – das konnten wir schon letztes Jahr, in Katar waren wir sehr nah dran. Was wir wirklich erreichen können, wissen wir zwar erst nach den Rennen. Aber wir hatten schon 2025 ein wirklich sehr gutes Motorrad und wir sind dabei, die 2–3 Dinge, die fehlten, zu verbessern.»

Vinales abschließend: «Es geht vielleicht gar nicht immer darum, das beste Motorrad zu haben, es geht um das Gefühl, das beste Bike zu haben. Wenn du hast, kannst du attackieren. Und diese Zuversicht mit dem Motorrad aufzubauen, das ist das Ziel für den kommenden Test.