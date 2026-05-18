Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Vinales nach Catalunya-Test: Mit neuen Teilen schneller als im Qualifying

Tech3-Pilot Maverick Vinales ist körperlich in sehr guter Verfassung, doch es fehlen viele MotoGP-Kilometer. Beim Test in Barcelona bekam der Rückkehrer erstmals den Letztstand der RC16 in die Finger.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Vinales kam beim Test bis auf 0,2 sec an die Zeiten von Acosta heran
Vinales kam beim Test bis auf 0,2 sec an die Zeiten von Acosta heran
Foto: Gold and Goose
Vinales kam beim Test bis auf 0,2 sec an die Zeiten von Acosta heran
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nach der nicht enden wollenden Rehabilitation von KTM-Pilot Maverick war die Rückkehr des Tech3-Athleten zum Großen Preis von Katalonien doch eine kleine Überraschung. Bei seinem Heimrennen trat Vinales zwar sportlich nicht ins Rampenlicht, doch der Routinier erfüllte die eigentliche Mission, sich die letzten Prozentpunkte auf der Wohlfühlskala auf der RC16 zu erarbeiten.

Werbung

Werbung

Der Pilot aus Figueres hielt sich beim GP-Event aus allen Sturzeskapaden raus – und so ging es auch beim Test weiter. Viñales fuhr weitere 40 Umläufe und näherte sich damit weiter dem erhofften Status an. «Für mich war der Test sehr wichtig – aber vor allem, um zu verstehen, wie mein Körper auf die Belastung des Wochenendes reagiert. Zum Glück gab es keinerlei Probleme. Ich bin sehr erleichtert, dass ich auch beim Test weiter körperlich trainieren konnte. Ich würde sogar sagen – es hat mir gutgetan, es wird immer besser.»

Maverick Vinales: «Es wird immer besser!»
Maverick Vinales: «Es wird immer besser!»
Foto: Gold and Goose
Maverick Vinales: «Es wird immer besser!»
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Die Konsequenz: Nach der Phase der Eingewöhnung, auch über die Rennen, die Vinales als Elfter im Drama-GP mit WM-Punkten abschließen konnte, ging es nun auch wieder um die Technik, wie «Top Gun» am Montag im Fahrerlager von Catalunya berichtete: «Ich habe heute erstmals jene Teile bekommen, die beim Jerez zur Verfügung stehen Ich war mit der neuesten Aerodynamik unterwegs. Dazu gab es ein Update an den Federelementen sowie einige neue Settings.»

Werbung

Werbung

Der Tech3-Pilot zeigte sich von den Updates überzeugt: «Was die Aerodynamik angeht, für mich waren die Unterschiede nicht sehr groß. Wesentlich mehr hat mir die neue Abstimmung der Front gebracht. Das Gefühl am Vorderrad war damit wesentlich besser als am Wochenende. Wenn ich an Mugello und die vielen schnellen Abschnitte in Schräglage denke, dann sollte das sehr gut für mich sein.»

Sehen lassen konnten sich dann auch die Rundenzeiten. Vinales wurde mit der vierten Zeit gestoppt – 1:38,957 min. Damit verlor der Rückkehrer nach drei intensiven Teststunden nur 0,1 sec auf Teamkollege Bastianini und zwei Zehntel auf den erneut schnellsten MotoGP-Piloten in Barcelona, Markenkollege Pedro Acosta. Zudem war der zuversichtliche Spanier damit auch flotter als beim Qualifying, das er am Samstag immerhin vor Aprilia-Pilot Ai Ogura auf Platz 17 abgeschlossen hatte. Mit Motocross-Sessions und Einheiten auf dem Superbike will sich Vinales nun noch mehr spezifische Stärke auf dem Motorrad verschaffen.

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Pedro Acosta (E)

KTM

1:38,767 min

2.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+0,064 sec

3.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,117

4.

Maverick Vinales (E)

KTM

+0,190

5.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,240

6.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,294

7.

Fermin Aldeguer (E)

Ducati

+0,316

8.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,361

9.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+0,487

10.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,552

11.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,792

12.

Brad Binder (ZA)

KTM

+0,855

13.

Alex Rins (E)

Yamaha

+0,995

14.

Luca Marini (I)

Honda

+1,076

15.

Joan Mir (E)

Honda

+1,090

16.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,176

17.

Jorge Martin (E)

Aprilia

+1,225

18.

Augusto Fernandez (E)

Yamaha

+1,257

19.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,285

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Sprint

  5. 2. Qualifying

  6. 1. Qualifying

  7. 2. Freies Training

  8. Freies Training

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

12

20:06,243

1:39,736

32

02

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

12

+1,466

1:39,945

20

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

12

+4,320

1:39,885

20

04

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

12

+4,679

1:40,097

14

05

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

12

+4,876

1:40,176

11

06

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

12

+4,971

1:40,108

10

07

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

12

+5,137

1:39,846

9

08

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

12

+5,377

1:39,936

10

09

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

12

+6,839

1:40,132

7

10

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

12

+7,160

1:40,046

9

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien