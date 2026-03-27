Vinales zieht die Reißleine: Kein Start in Austin wegen lädierter Schulter

Der Red Bull Grand Prix der USA ist für KTM-Tech3-Ass Maverick Vinales nach einer Session schon wieder vorbei. Im FP1 am Freitagvormittag landete der COTA-Sieger von 2024 auf Rang 13. Am Nachmittag, kurz vor dem MotoGP-Zeittraining, folgte dann die Nachricht, dass der Spanier das Rennwochenende in Austin nicht fortsetzen wird.

Werbung

Werbung

«Nach einer weiteren Untersuchung durch den medizinischen Berater der MotoGP hat Maverick Vinales beschlossen, den Grand Prix der Vereinigten Staaten an diesem Wochenende nicht fortzusetzen. Maverick litt unter Schmerzen und Kraftverlust in der linken Schulter. Bei Untersuchungen Anfang dieser Woche wurde festgestellt, dass sich eine Schraube, die nach seiner Verletzung auf dem Sachsenring im letzten Jahr eingesetzt worden war, verschoben hat», hieß es in einem Statement von Tech3. «Er wird nun nach Europa zurückreisen, um sich einem kleinen Eingriff zur Entfernung der Schraube zu unterziehen, mit dem Ziel, für den Grand Prix von Spanien wieder fit zu sein.»

Für Vinales bedeutet dies ein weiterer Rückschlag. Der 31-Jährige ist schlecht in die MotoGP-Saison 2026 gestartet. In Thailand und Brasilien konnte er noch keine Punkte einfahren.

«Ich wollte wissen was los ist, denn ich hatte weniger Kraft und Schmerzen. Eine Schraube hat sich gelöst – das ist der schlechte Teil. Das Positive ist, dass die Schraube in einer guten Position ist, es ist sonst alles heil», erklärte «Top Gun». «In der Theorie muss sie nur entfernt werden, und danach muss ich an meiner Genesung arbeiten. Aber so weiterzufahren ist unmöglich – ich verliere 0,7 sec in nur vier Kurven. Vor allem in Austin, wo Sektion 1 mein starker Punkt war, verliere ich sieben Zehntel. Es macht keinen Sinn weiterzufahren, wenn ich nicht in der bestmöglichen Verfassung bin. Ich muss mit 100 Prozent zurückkommen. Ich werde jetzt nach Hause fliegen, mich operieren lassen und dann mit meiner Genesung beginnen.»

Werbung

Werbung

Wann hat Vinales das erste Mal gespürt, dass etwas nicht in Ordnung ist? «In Sepang war alles normal. Ich hatte viel Kraft, alles war verheilt und ich hatte im Winter ein gutes Training. Danach habe ich nach jedem Run und nach jedem Rennen mehr Schmerzen gespürt. Ich habe dann entschieden, das Ganze nochmal ansehen zu lassen», so der Spanier. «Es ist nicht normal, dass ich nicht auf einem guten Level sein kann. Auf einer anderen Strecke wären es vielleicht nur ein oder zwei Stellen gewesen, wo ich Zeit verliere, aber hier ist es überall. Es war besser, das Ganze abzubrechen und mich zu erholen. Ich sprach auch mit Angel Charte (MotoGP-Arzt, Anm.). Er sagte zu mir, dass ich keinen Vorteil hätte, wenn ich dieses Wochenende bestreite. Wenn ich auf diese Schulter stürzte, kann das schwere Folgen haben.»