Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Vom Radsattel zurück aufs MotoGP-Bike: Jorge Martin mit viel Zuversicht

Der WM-Zweite der MotoGP, Jorge Martin, freut sich auf das kommende Rennwochenende in Le Mans. Extra-Motivation fand der wiedererstarkte «Martinator» im Radtraining mit Olympiasieger Primoz Roglic.

MotoGP

Erster Verfolger von Teamkollege Bezzecchi: Aprilia-Pilot Jorge Martin
Erster Verfolger von Teamkollege Bezzecchi: Aprilia-Pilot Jorge Martin
Foto: Gold and Goose
Erster Verfolger von Teamkollege Bezzecchi: Aprilia-Pilot Jorge Martin
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Gut gelaunt reiste Jorge Martin nach Le Mans. Der Grund: Mit 90 Punkten ist er erster Verfolger von Teamkollege Marco Bezzecchi. Der Aprilia-Pilot zeigte sich am Donnerstag fokussiert und entspannt. Der Grund: ein Erlebnis abseits der Rennstrecke.

Werbung

Werbung

Jorge Martin durfte mit Radprofi Primoz Roglic ein Rennen bestreiten. Martin, der das Radsport-Fieber von seinem Mentor Aleix Espargaro übernommen hatte, genoss diesen Moment. «Mit Roglic ein Rennen fahren zu können, war unwirklich.» Auf die Frage, wie er das Rennwochenende in Jerez einordnete, antwortete er frech: «Das ist mir egal.»

Schnellster MotoGP-Pilot auf dem Rennrad: Jorge Martin
Schnellster MotoGP-Pilot auf dem Rennrad: Jorge Martin
Foto: instagram motogp.com
Schnellster MotoGP-Pilot auf dem Rennrad: Jorge Martin
© instagram motogp.com

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

In Jerez wurde er im Rennen Vierter. Der darauffolgende Test brachte Fortschritte: «Ich spürte überall Verbesserungen – beim Bremsen, beim Einlenken und auch beim Herausfahren aus den Kurven. Insgesamt war das Paket und Gefühl besser.» Die entscheidende Frage lautet nun: Lassen sich diese Erkenntnisse auf Le Mans übertragen? Darauf wollte der Spanier noch keine Antwort geben und erst das Wochenende abwarten.

Werbung

Werbung

Martin mahnte an, dass Le Mans andere Bedingungen als Jerez bietet. «Es ist eine komplett andere Strecke, mehr Stop-and-go.» Den Kopf in den Sand stecken will er aber nicht, denn er sieht viel Potenzial auf der Aprilia RS-GP. «Ein stabiles Motorrad hilft hier sehr bei den Richtungswechseln und beim harten Bremsen. Zum Glück gibt es kaum Reifenverschleiß, also können wir im Rennen konstant fahren.»

Weshalb sich Martin keinen Kopf um die Reifen macht, zeigt ein Blick auf die Wetterprognose. Vor allem am Sonntag wird Regen erwartet. Ein Flag-to-Flag-Szenario wie zuletzt beim Jerez-Sprint ist realistisch. «Man muss clever sein. Es ist schwierig zu verstehen, ob man reinkommen soll oder nicht.» Im Nassen fühlt sich Martin mit der Aprilia aber zunehmend wohl: «Das Motorrad ist auch bei gemischten Bedingungen gut. Früher war ich da schlecht, jetzt fühle ich mich sicher unter den Top-6.»

Einen Blick wirft Martin auch auf das übernächste Rennen in Barcelona. Dort kann er nicht einschätzen, ob man konkurrenzfähig sein wird. «Letztes Jahr haben wir dort gelitten, als wir dachten, die Aprilia würde schnell sein.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

101

2

Jorge Martin

Aprilia Racing

90

3

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

71

4

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

66

5

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

57

6

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

54

7

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

53

8

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

48

9

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

34

10

Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

30

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM