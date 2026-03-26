Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Vor 20 Jahren begeisterte Dani Pedrosa beim letzten Saisonstart in Europa

Ein dramatischer MotoGP-Saisonauftakt fand vor genau 20 Jahren in Jerez statt. Im Mittelpunkt stand damals ein junger Spanier namens Dani Pedrosa. Ein Rückblick auf einen denkwürdigen Grand Prix.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Jerez 2006: Sieger Loris Capirossi vor Dani Pedrosa und Nicky Hayden
Jerez 2006: Sieger Loris Capirossi vor Dani Pedrosa und Nicky Hayden
Foto: Gold & Goose
Jerez 2006: Sieger Loris Capirossi vor Dani Pedrosa und Nicky Hayden
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Vor 20 Jahren startete die MotoGP-WM in ihre letzte Saison mit dem ersten Viertakt-Reglement. Von 2002 bis 2006 fuhr die erste Generation der MotoGP-Raketen mit 1000-ccm-Motoren. Da die Top-Speed-Werte durch die Decke gingen, stand schon zu Beginn der Saison fest, dass man letztmalig mit dieser Hubraumgröße fahren würde. Als Weltmeister startete Valentino Rossi (Yamaha) in die Saison, als Titelkonkurrenten wurden die üblichen Namen wie Marco Melandri, Max Biaggi (beide Honda) und Loris Capirossi (Ducati) genannt. Sete Gibernau haderte mit dem Wechsel von Honda zu Ducati und Dani Pedrosa nahm seine erste MotoGP-Saison in Angriff. Interessant ist auch: Damals fuhren ebenfalls fünf Hersteller mit: Yamaha, Kawasaki, Honda, Suzuki und Ducati.

Werbung

Werbung

Jerez 2006: Das letzte Mal startete die MotoGP in Europa

Der Saisonstart fand am 26. März 2006 letztmalig in Jerez statt. Casey Stoner erinnerte sich zurück: «Ich denke, dieser Saisonstart in Europa war etwas Besonderes. Es war eine unglaubliche Atmosphäre. Die Fans hatten Kettensägen, ausgebaute Auspuffe, so ein Zeug eben. Das war immer ein besonderes Gefühl.»

Schon das Qualifying – damals noch nicht in Q1 und Q2 unterteilt – sorgte für eine Überraschung. Yamaha-Star Valentino Rossi qualifizierte sich nur für die dritte Reihe, ganz vorne fuhr Loris Capirossi auf der Ducati Desmosedici GP6 die Bestzeit in 1:39,064 min. Die aktuelle Generation an Bikes ist also gute drei Sekunden schneller als damals, die heutigen Moto2-Piloten hätten sich in das Top-10-Feld der 2006er-MotoGP qualifiziert. Neben Capirossi startete Teamkollege Sete Gibernau und ließ die spanischen Fans auf einen Überraschungssieg ihres etablierten Piloten hoffen. Shinya Nakano (Kawasaki) komplettierte die erste Reihe, Klassenneuling Dani Pedrosa startete von Position 5 im Sandwich zwischen Nicky Hayden und Toni Elias (beide Honda).

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Valentino Rossi stürzte
Valentino Rossi stürzte
Foto: Gold & Goose
Valentino Rossi stürzte
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Sonntag. Die Strecke war trocken, die Zuschauerränge voll besetzt, bestes Frühlingswetter, ein Traumstart in die Saison. Für einen galt dies nicht. Valentino Rossi wollte wenigstens um das Podium kämpfen und legte einen guten Start hin, überholte bis zum Anbremspunkt der ersten Kurve einige Konkurrenten – und fand sich Sekunden später im Kiesbett wieder. Der Grund: Toni Elias verbremste sich und fuhr dem Italiener ins Hinterrad. Während der Gresini-Pilot weiterfahren konnte, war das Rennen für Rossi quasi gelaufen. Er stellte seine kaum beschädigte Yamaha M1 zwar wieder auf und fuhr einsame 27 Runden, in denen er immerhin einige Hinterbänkler hinter sich lassen konnte und zwei WM-Punkte sicherte. Auch ohne Sturz hatte Rossi an diesem Tag nicht den Speed für die Top-3.

Lehrstunde für Pedrosa durch MotoGP-Routinier Capirossi

Loris Capirossi behauptete seine Führung vom Start weg und profitierte in den ersten Runden durch einen Kampf zwischen Melandri, Hayden und Pedrosa. Als sich das Feld sortiert hatte, nahm sich der spanische Rookie der Verfolgerrolle an, es gelang ihm die Lücke zu Capirossi zu schließen und klebte in der zweiten Rennhälfte teilweise am Hinterrad der Ducati. Doch zum Schluss gewann die Erfahrung gegenüber dem MotoGP-Neuling. «Ich klebte förmlich am Hinterrad von Capirossi und versuchte mein erstes Rennen gleich zu gewinnen, doch er war zu schnell. Gegen Rennende konnte ich nicht mehr das mit dem Motorrad machen, was ich wollte. Also sicherte ich P2 ab», erklärte Pedrosa in einem Rückblick auf das Rennen, in dem er seine Reifen zu stark beanspruchte. Unglaublich genug, dass er 18 Jahre später, fünf Jahre nach seinem Karriereende als Wildcard-Pilot mit der KTM auf den dritten Platz im MotoGP-Sprint sauste.

Das Podium von Jerez komplettierte 2006 Nicky Hayden, der in den letzten Runden ebenfalls in Bedrängnis kam und fasst von Rossi-Rempler Toni Elias eingeholt worden wäre. Auf Rang 5 folgte Marco Melandri, gefolgt von einem weiteren MotoGP-Rookie namens Casey Stoner. Seit 2007 fand der Saisonauftakt nicht mehr in Europa statt, bis 2021 startete man in Doha, seit 2022 in Thailand und Indonesien.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

56

2

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

45

3

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

42

4

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

37

5

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

34

6

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

33

7

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

29

8

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

13

9

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

13

10

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

12

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  • Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  4. Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien