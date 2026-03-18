Vor Brasilien-GP: Rennstrecke in Goiania stand unter Wasser

Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar.
Weiterlesen
Werbung
Die MotoGP-WM kehrt am kommenden Wochenende nach 22 Jahren Pause nach Brasilien zurück, wo enorme Begeisterung herrscht. Einige der Asse waren am Mittwoch bereits bei strahlendem Sonnenschein an der neuen Piste außerhalb der Metropole Goiania im Landesinneren. Anfang der Woche gingen enorme Regenmengen auf der runderneuerten Piste Autodromo Internacional Ayrton Senna nieder.
Werbung
Werbung
Teile der Start-Ziel-Gerade standen genauso unter Wasser, wie Abschnitte im Infield der Piste. Der Tunnel zum Fahrerlager war am Dienstag nicht passierbar – etwa 30 Zentimeter hoch stand zu diesem Zeitpunkt dort das Wasser. Der Regen hörte am Dienstag auf, setzte jedoch später am Tag erneut ein.
Am Dienstag wurde angesichts der weiteren zu erwartenden Regenmenden von den Behörden sogar ein Sicherheits-Alarm ausgelöst. Mittlerweile ist ein Teil des Regens durch die Drainage-Systeme wieder abgeronnen.
Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar.
Weiterlesen
Bereits am Montag wurde das Wasser nach den ersten heftigen Regenfällen von Spezial-Trupps mit Tankfahrzeugen von der Strecke abgepumpt. Derzeit laufen in einigen Bereichen noch Arbeiten, um die Schlammreste zu beseitigen. Die Stadt ist jedoch weiter in Alarmbereitschaft. Laut Vorhersagen könnte es im Laufe der Woche zu weiteren Regenschauern kommen.
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach