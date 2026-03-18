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Vor Brasilien-GP: Rennstrecke in Goiania stand unter Wasser
Im Vorfeld der MotoGP-Rückkehr nach Brasilien hat ein Starkregen die Rennstrecke in Goiania in einigen Abschnitten komplett unter Wasser gesetzt – weitere Regenfälle könnten noch kommen.
MotoGP
Teile der Rennstrecke waren überschwemmtTeile der Rennstrecke waren überschwemmtFoto: Sky
Teile der Rennstrecke waren überschwemmt© Sky
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Die MotoGP-WM kehrt am kommenden Wochenende nach 22 Jahren Pause nach Brasilien zurück, wo enorme Begeisterung herrscht. Einige der Asse waren am Mittwoch bereits bei strahlendem Sonnenschein an der neuen Piste außerhalb der Metropole Goiania im Landesinneren. Anfang der Woche gingen enorme Regenmengen auf der runderneuerten Piste Autodromo Internacional Ayrton Senna nieder.
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Teile der Start-Ziel-Gerade standen genauso unter Wasser, wie Abschnitte im Infield der Piste. Der Tunnel zum Fahrerlager war am Dienstag nicht passierbar – etwa 30 Zentimeter hoch stand zu diesem Zeitpunkt dort das Wasser. Der Regen hörte am Dienstag auf, setzte jedoch später am Tag erneut ein.
Arbeiten an der Strecke, um das Wasser zu beseitigenArbeiten an der Strecke, um das Wasser zu beseitigenFoto: Ronny Lekl
Arbeiten an der Strecke, um das Wasser zu beseitigen© Ronny Lekl
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Am Dienstag wurde angesichts der weiteren zu erwartenden Regenmenden von den Behörden sogar ein Sicherheits-Alarm ausgelöst. Mittlerweile ist ein Teil des Regens durch die Drainage-Systeme wieder abgeronnen.
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Die auftrocknende Rennstrecke in GoianiaDie auftrocknende Rennstrecke in GoianiaFoto: Ronny Lekl
Die auftrocknende Rennstrecke in Goiania© Ronny Lekl
Bereits am Montag wurde das Wasser nach den ersten heftigen Regenfällen von Spezial-Trupps mit Tankfahrzeugen von der Strecke abgepumpt. Derzeit laufen in einigen Bereichen noch Arbeiten, um die Schlammreste zu beseitigen. Die Stadt ist jedoch weiter in Alarmbereitschaft. Laut Vorhersagen könnte es im Laufe der Woche zu weiteren Regenschauern kommen.
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