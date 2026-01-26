VR46-Piloten stimmen sich in Mandalika auf die MotoGP-Saison 2026 ein

Vom 3. bis 5. Februar findet auf dem Sepang International Circuit der erste Test der MotoGP-Saison 2026 statt. In dieser Woche sind vom 29. bis 31. Januar bereits die Testfahrer und Rookies – Toprak Razgatliuglu (Pramac Yamaha) und Diogo Moreira (LCR Honda) – beim Shakedown-Test im Einsatz. Auch die Yamaha-Stammpiloten Fabio Quartararo, Alex Rins und Jack Miller dürfen schon ran, weil sich Yamaha als einziger Hersteller im Konzessionsrang D befindet.

Bevor nächste Woche alle MotoGP-Stammfahrer in Malaysia ihre Runden drehen werden, legen die Fahrer der VR46-Akademie von Valentino Rossi einen Zwischenstopp in Indonesien ein. So werden Pecco Bagnaia (Ducati), Franco Morbidelli (Ducati), Marco Bezzecchi (Aprilia) und Luca Marini (Honda) am 27. und 28. Januar auf dem Mandalika International Circuit eine zweitätige Trainingseinheit auf Straßenmotorrädern einlegen, um sich auf die bevorstehende MotoGP-Saison einzustimmen. Mit dabei wird auch VR46-Racing-Pilot und Morbidelli-Teamkollege Fabio Di Giannantonio sein. Auch die VR46-Akademie-Mitglieder Andrea Migno und Matteo Gabarrini werden in Mandalika auf die Strecke gehen.