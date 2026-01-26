Weiter zum Inhalt
  3. MotoGP

  5. MotoGP

  7. News

VR46-Piloten stimmen sich in Mandalika auf die MotoGP-Saison 2026 ein

Die MotoGP-Asse Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio und Luca Marini werden in dieser Woche in Indonesien eine private Trainingseinheit auf Serienbikes absolvieren.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Die VR46-Akademie trainiert in dieser Woche in Mandalika
Die VR46-Akademie trainiert in dieser Woche in Mandalika
Foto: VR46 Akademie
Die VR46-Akademie trainiert in dieser Woche in Mandalika
© VR46 Akademie

Vom 3. bis 5. Februar findet auf dem Sepang International Circuit der erste Test der MotoGP-Saison 2026 statt. In dieser Woche sind vom 29. bis 31. Januar bereits die Testfahrer und Rookies – Toprak Razgatliuglu (Pramac Yamaha) und Diogo Moreira (LCR Honda) – beim Shakedown-Test im Einsatz. Auch die Yamaha-Stammpiloten Fabio Quartararo, Alex Rins und Jack Miller dürfen schon ran, weil sich Yamaha als einziger Hersteller im Konzessionsrang D befindet.

Bevor nächste Woche alle MotoGP-Stammfahrer in Malaysia ihre Runden drehen werden, legen die Fahrer der VR46-Akademie von Valentino Rossi einen Zwischenstopp in Indonesien ein. So werden Pecco Bagnaia (Ducati), Franco Morbidelli (Ducati), Marco Bezzecchi (Aprilia) und Luca Marini (Honda) am 27. und 28. Januar auf dem Mandalika International Circuit eine zweitätige Trainingseinheit auf Straßenmotorrädern einlegen, um sich auf die bevorstehende MotoGP-Saison einzustimmen. Mit dabei wird auch VR46-Racing-Pilot und Morbidelli-Teamkollege Fabio Di Giannantonio sein. Auch die VR46-Akademie-Mitglieder Andrea Migno und Matteo Gabarrini werden in Mandalika auf die Strecke gehen.

Bagnaia, «Morbido» und «Diggia» werden jeweils mit einer Ducati Panigale V4 trainieren, bei «Bez» wird es eine Aprilia RSV4 sein. Rossi-Halbbruder Luca Marini wird sich mit einer Honda CBR1000RR in Schwung bringen. Die private Trainingseinheit findet bereits zum zweiten Mal statt – auch 2025 waren die VR46-Asse vor dem Saisonstart mit Serienbikes in Indonesien unterwegs.

