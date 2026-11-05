VR46-Racing-Dirktor Salucci: «Respektiere Entscheidungen der Piloten»
VR46-Teamchef Alessandro «Uccio» Salucci mit seiner Sicht zum Katar-GP und den damit verbundenen Sicherheitsbedenken. Der Italiener muss aber auch die geschäftliche Seite der MotoGP im Blick haben.
Die
Dazu kommt, bei Gresini-Ducati-Ass
«Unsere Fahrer werden in Doha aber anwesend sein», kündigte der engste Rossi-Vertraute an. Der Italiener gibt zu bedenken: «Wir haben einen Vertrag mit der MotoGP-Gruppe, den wir immer einhalten müssen und gemäß dem wir dafür sorgen müssen, dass unsere Fahrer auf die Strecke gehen. Und wir Teams haben wiederum einen Vertrag mit den Fahrern.»
Die offizielle Absage von Yamaha für Doha war eine klare Ansage der Japaner gegenüber dem Promoter – trotz bestehender Verträge und unumgänglicher Strafen. Auch die Fahrer äußerten zuletzt inklusive WM-Leader Marc Marquez mehrfach Bedenken über den dichten Terminmarathon an den Rennstrecken – der WM-Kalender mit 22 Veranstaltungen sorgt dauerhaft für kontroverse Debatten.
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