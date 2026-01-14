VR46-Teamdirektor erhöht Druck und fordert 2026 eine deutliche Steigerung

Seit 2022 tritt VR46 mit Ducati in der Königsklasse der Motorrad-Weltmeisterschaft an. Im letzten Jahr konnte sich die Truppe von Valentino Rossi in der Teamwertung der MotoGP Platz 3 holen. Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli erreichten die Gesamtränge 6 und 7 – es waren viele Top-Platzierungen dabei, jedoch kein einziger Sieg. 2025 war für Pertamina Enduro VR46 Racing somit eine Saison mit Höhen und Tiefen, 2026 soll es besser werden.

Als Startpunkt hat sich das Team die italienische Hauptstadt Rom ausgesucht, den Geburtsort von «Diggia und «Morbido». Erfreut über den Ort der Teampräsentation, haben die beiden Fahrer am 14. Januar in der prunkvollen Villa Miani die Farben für die MotoGP-Saison 2026 enthüllt. «Die Präsentation war fantastisch, denn dieser Ort ist magisch. Ich mag Rom sehr, es ist eine internationale Stadt. Ich habe bei Pertamina viel Überzeugungsarbeit geleistet, weil ich die Präsentation in Italien haben wollte, insbesondere wegen unserer Fahrer, die beide aus Rom stammen. Es ist somit für die Fahrer ein besonderes Geschenk», betonte Teamdirektor Alessio «Uccio» Salucci.

Salucci ist ein Urgestein im MotoGP-Paddock. Der Italiener wurde bekannt als rechte Hand von Valentino Rossi, er ist zudem ein langjähriger Jugendfreund des neunfachen Weltmeisters. Welche Ziele gibt er seiner Mannschaft für 2026 mit auf den Weg? «Letztes Jahr haben wir in der Teamwertung den dritten Platz belegt, wir hatten aber viele Höhen und Tiefen. Dieses Jahr wollen wir konstanter sein. Das Ziel ist es, jedes Wochenende mit beiden Fahrern um Spitzenplätze zu kämpfen», gab Salucci die Richtung vor. «Die Meisterschaft ist extrem umkämpft, aber wir verfügen über ein sehr starkes technisches Paket von Ducati. Außerdem haben wir zwei fantastische Fahrer, die in diesem Jahr ihr Potenzial voll ausschöpfen werden.»

VR46 war historisch gesehen schwarz und gelb, und Vale und mir gefiel die Idee, zu unseren Farben zurückzukehren, also haben wir das getan! Alessio «Uccio» Salucci

Auch mit dem Design will VR46 in diesem Jahr ein Ausrufezeichen setzen. Die in Gelb und Schwarz gehaltene Desmosedici erscheint aggressiver, auf Angriff getrimmt. «Was die Lackierung für diese Saison angeht, sind wir zu unseren Wurzeln zurückgekehrt. 2023 sind wir von unseren traditionellen Farben abgewichen, wir hatten uns für Eleganz in Weiß entschieden», blickte Salucci zurück. «VR46 war historisch gesehen schwarz und gelb, und Vale und mir gefiel die Idee, zu unseren Farben zurückzukehren, also haben wir das getan. Dieses Motorrad ist mit seinem für das Team so charakteristischen Schwarz und Gelb wirklich sehr gut erkennbar.»

