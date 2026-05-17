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Warm-up in Catalunya: Honda vor Yamaha – Jorge Martin vermied fünften Crash

Vor dem Höhepunkt des sechsten MotoGP-Events zeigten sich alle Athleten fit. Honda-Pilot Joan Mir gelang die schnellste Zeit im Warm-up. WM-Leader Bezzecchi auf Platz 3, Sprint-Sieger Marquez auf 14.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Honda-Werksfahrer Joan Mir: Bestzeit im Warm-up
Honda-Werksfahrer Joan Mir: Bestzeit im Warm-up
Foto: Gold and Goose
Honda-Werksfahrer Joan Mir: Bestzeit im Warm-up
© Gold and Goose

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Die gute Nachricht für die Piloten der Königsklasse am Morgen des GP: Auch am Sonntag spielt das Wetter in der Region um Barcelona mit. Bei Sonnenschein, leichter Bewölkung, aber nur 14 Grad Lufttemperatur ließen die Teams die Arbeitsgeräte warmlaufen. Trotz etlicher Stürze – Binder, Mir, Miller und Martin waren zu Boden gegangen – traten zum Warm-up wieder alle 22 Piloten an.

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In der letzten Sitzung vor dem Großen Preis, der um 14 Uhr auf dem Programm steht, galt es, noch Aufgaben für den sechsten GP abzuarbeiten. Für die KTM-Mannschaft um Pedro Acosta galt es, noch besser zu verstehen, mit welcher Einstellung und Taktik man den hohen Speed auch über die volle Distanz hält. Im Sprint über 12 Runden hatte Acosta zunächst den Ton angegeben, war dann um im Finale noch einmal Reserven für einen Angriff zu haben – der dann um 0,041 sec gescheitert war.

Bereits nach der Out-Lap kamen etliche Piloten, darunter Catalunya-Crash-König Jorge Martin und Johann, zurück in Box, um einen Motorradwechsel vorzunehmen. Martin ließ es gemächlich angehen, wollte keinesfalls einen weiteren Patzer produzieren. Kurze Zeit später staubte es am Ende der ein Kilometer langen Zielgeraden – Rookie Diogo Moreira hatte den Bremspunkt verpasst, war ins Kies abgebogen, blieb aber sitzen.

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Schnell beim Aufwärmen: Fabio Quartararo (2.)
Schnell beim Aufwärmen: Fabio Quartararo (2.)
Foto: Gold and Goose
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Derweil tauchte mit Enea Bastianini ein KTM-Pilot an der Spitze auf. Der Italiener hatte einen guten Freitag, aber einen frustrierenden Sprint ohne Punkte erlebt. Es folgten Mir und Marini und damit die beiden offiziellen Honda-Werksfahrer. Wieder schnell war auch Yamaha-Pilot Quartararo auf Rang 5 hinter Bagnaia. Der Franzose war schon im Q2 gut unterwegs, von Platz sieben in den Sprint gefallen, dort aber wie so oft durchgereicht worden.

Zwei Minuten vor der Flagge setzte Mir nach, fuhr mit 1:39,6 min Bestzeit. Quartararo kreise ein Zehntel langsamer und verbesserte sich auf Platz 2. Zuversicht dürfte auch bei Aprilia herrschen. Marco Bezzecchi drehte sechs problemlose Runden und landete auf Platz 3 vor KTM-Hoffnung Acosta. Jorge Martin beendete die 10-minütige Session ohne Sturz und mit 0,6 sec Rückstand auf Platz 6. Rückkehrer Maverick Vinales landete noch vor Sprint-Sieger Alex Marquez. Rookie Toprak Razgatlioglu verlor eine Sekunde, Platz 18.

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