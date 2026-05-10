Warm-up, Le Mans: Boxenstopp-Patzer und Bestzeit bei Jorge Martin

Entgegen der Befürchtungen war es zu Beginn des 10-minütigen Warm-ups zum Frankreich-Grand-Prix in Le Mans trocken. So konnten die 21 Piloten die Session nutzen, um neue Abstimmungen zu testen. Bei bewölktem Himmel und 14°C Lufttemperatur steuerten die Piloten auf den 4,2 Kilometer langen Bugatti Circuit. Nicht mehr mit dabei ist Weltmeister Marc Marquez (Ducati), der sich bei seinem Sturz im Sprint am Samstagnachmittag eine Fraktur im Fuß zuzog.

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Lokalmatador Fabio Quartararo drehte im Warm-up seine ersten Runden mit der Le-Mans-Sonderlackierung, die er den französischen MotoGP-Fans bereits am Samstagabend auf der Zielgeraden präsentierte.

Boxenstopp-Übungen für ein mögliches Flag-to-Flag-Rennen

Zu Beginn des Warm-ups kamen einige Fahrer an ihre Boxen zurück, um den Motorradwechsel für ein mögliches Flag-to-Flag-Rennen zu üben. Danach folgten fliegende Runden auf trockener Strecke.

Nach dem Ablaufen der Trainingszeit führte Sprintsieger Jorge Martin (Aprilia) die Wertung an. Für seine schnellste Runde benötigte der Ex-Champion 1:31,506 Minuten. Alex Marquez (Gresini-Ducati) reihte sich mit 0,017 Sekunden Rückstand auf der zweiten Position ein. Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) hatte als Dritter einen Rückstand von 0,194 Sekunden.

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Rookie Diogo Moreira (LCR-Honda) überraschte mit der viertschnellsten Zeit. Fabio di Giannantonio (VR46-Ducati) komplettierte die Top-5. Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati), Enea Bastianini (Tech3-KTM), Fabio Quartararo (Yamaha), Joan Mir (Honda) und Brad Binder (KTM) folgten auf den Positionen 6 bis 10.

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Chaos bei Aprilia: Mechaniker stürzt beim Motorradwechsel

Nach dem Ende der Session hatten die Teams eine weitere Gelegenheit, um den Motorradwechsel zu üben. Bei Aprilia sah man chaotische Szenen, als Jorge Martin zum Wechsel kam. Der Mechaniker hatte Mühe, die RS-GP zu halten und stürzte mit dem Nummer-eins-Motorrad in die zweite Maschine.

Dabei brach ein Stück der Verkleidung ab. Martin nahm den verpatzten Motorradtausch mit Humor und umarmte seinen Mechaniker nach dem Fauxpas.

Das Hauptrennen der MotoGP wird um 14:00 Uhr gestartet. Der Wetterbericht sagt Regen voraus. Bereits am Ende des Warm-ups wurden erste Tropfen gemeldet. Die Fahrerparade unmittelbar nach dem Warm-up fand unter strömendem Regen statt. Der Kurs war binnen weniger Minuten komplett nass.

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