Warum Intact-Pilot Senna Agius der nächste große MotoGP-Star werden könnte

Wir treffen Moto2-Nachwuchstalent Senna Agius – den neuesten Namen, der kurz vor dem Sprung in die MotoGP steht – im dunklen, industriell anmutenden Hospitality-Bereich des Liqui Moly Dynavolt Intact GP-Teams im Mugello-Fahrerlager, wo er eine Flasche Rotwein studiert. Der Ort ist vor dem Ansturm zur Mittagszeit fast leer, und der große, großäugige 20-Jährige (nächste Woche wird er 21) fotografiert das Etikett mit seinem Handy. Wir fragen ihn, ob er ein Weinkenner sei, und erblicken nur einen verständnislosen Blick. «Ich habe eine App, die die Etiketten scannt. Ich möchte gerne sehen, woher der Wein kommt und wie viel er wert ist.» Es überrascht nicht, dass Senna keinen Alkohol trinkt, aber es ist sofort offensichtlich, dass wir es mit einem neugierigen Geist zu tun haben.

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Agius ist eloquent, nachdenklich und spricht leise. Intellektuell. Junge Menschen sind gezwungen, in der schnelllebigen, manchmal unberechenbaren, manchmal grausamen Welt des Elite-Motorsports schnell erwachsen zu werden, und der in Andorra lebende Australier hat mit anderen Moto2-Kollegen gemeinsam, dass er älter und reifer ist, als es seinem Alter entspricht.

Außerhalb der Transferfenster von Intact GP brodelt es in der MotoGP. Hinter verschlossenen Türen werden in rasendem Tempo Verträge unterzeichnet und besiegelt – zwischen Fahrern und Teams, Teams und Herstellern sowie Investoren, Teams und der MotoGP Group. Das Fahrerlager hat immer Mühe, seine größten Geheimnisse für sich zu behalten, und es scheint, als stünden die meisten hochkarätigen Wechsel bereits fest. Doch seit Mugello sind die letzten Plätze in der MotoGP-Startaufstellung für 2027 und 2028 das heißeste Thema.

Nach acht Events auf Platz 4 der Moto2-WM – Senna Agius Foto: Ronny Lekl Nach acht Events auf Platz 4 der Moto2-WM – Senna Agius © Ronny Lekl

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«Es ist noch nichts entschieden», gab Tech3-Teamchef Günther Steiner am Donnerstag in der Toskana gegenüber zu. «Aber die meisten [anderen] Teams haben Fahrer unter Vertrag genommen, sodass unsere Kandidaten nirgendwo anders hingehen können! Wir sind ziemlich entspannt. Wenn man als Letzter an der Reihe ist, gehört die Wahl einem selbst.»

Die KTM- und Aprilia-Satelliten-Teams Tech3 und Trackhouse scheinen die letzten verfügbaren Zufluchtsorte zu sein, während Namen wie Alex Rins (30 Jahre), Jack Miller (31), Luca Marini (28), Brad Binder (30) und Franco Morbidelli (31) alle in der Warteschleife schweben und abwarten. Andere Fahrer wie Joan Mir (28), Enea Bastianini (28) und Maverick Viñales (31) wurden zwar ins Gespräch gebracht, aber mit wenig Überzeugung. Die Aufnahme des 25-jährigen Gewinners des Mugello-Samstags-Sprints, Raul Fernandez, in die Liste – der möglicherweise eine dreijährige Amtszeit bei Trackhouse beendet – sorgte für Aufsehen, bestätigt aber auch, dass MotoGP-Fahrer mehrere Eisen im Feuer haben müssen, da sich die Serie ebenso sehr zu einem Unterhaltungsprodukt verstärkt.

Im Fokus von Günther Steiner

Die Moto2-Absolventen stehen vor dem Sprung. «Wir können es mit einem Moto2-Fahrer versuchen; das könnte eine Chance für uns sein», fügte Steiner hinzu. Es muss sich zwar noch bestätigen, doch in der Königsklasse dürften ab 2027 die Rookies Daniel Holgado, Izan Guevara und David Alonso an den Start gehen. Die Spanier und der Kolumbianer haben zusammen zwei Weltmeistertitel vorzuweisen und jeder von ihnen hat GP-Siege in der Moto3 und Moto2 errungen.

Senna Agius wird zunehmend mit seinen Zeitgenossen in Verbindung gebracht, die den Sprung nach oben wagen, und das ist ein aktuelles und spannendes Thema, da sein Teamkollege Manuel Gonzalez zum zweiten Mal in Folge die Anfangsphase der Moto2-Weltmeisterschaft souverän anführt. Der Spanier dominierte den Grand Prix von Italien und hat drei Siege auf seinem Konto, während er 2026 bisher nur einmal das Podium verpasst hat. Der 23-jährige Gonzalez absolvierte im vergangenen Jahr in Aragon einen beeindruckenden MotoGP-Test für Trackhouse zur Saisonmitte, um den verletzten Ai Ogura zu ersetzen, doch sehr zu seiner angeblichen Frustration wurde ihm bisher keine Chance in der MotoGP in Aussicht gestellt.

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Zwar schwand sein Titelkampf 2025 in der zweiten Saisonhälfte gegen einen kämpferischen Diogo Moreira, doch der Zweitplatzierte verfügt über eine eiserne Konzentration und eine Herangehensweise, die Holgados und Guevaras Stammbaum wohl in den Schatten stellt. Alonso hat 2026 bislang mit einer Verletzung an der rechten Schulter zu kämpfen, doch die aufgeschlossene Persönlichkeit und die Marktfähigkeit des Kolumbianers sind starke Pluspunkte.

Senna Agius hat sich in der Moto2-WM durchgebissen Foto: Ronny Lekl Senna Agius hat sich in der Moto2-WM durchgebissen © Ronny Lekl

Vielleicht passt Manuel Gonzelez´ Profil einfach nicht ins Bild, und die Tatsache, dass er einen spanischen Pass besitzt, dürfte eine Rolle spielen, da die MotoGP für 2027 möglicherweise ihre beiden englischen Muttersprachler verliert (Anmerkung: Seit 2020 gibt es keinen Vollzeit-Briten mehr in der Serie und seit 2015 keinen Amerikaner). Die MotoGP-Gruppe ist dafür bekannt, in der Vergangenheit bestimmte Fahrer und Teams unterstützt zu haben, um das Teilnehmerfeld vielfältiger zu gestalten.

Senna Agius schreibt Gonzalez einen Teil der rasanten Entwicklung des Fahrstils im Grand Prix zu, obwohl dieser erst sein drittes Vollzeitjahr in der Moto2 bestreitet, und die beiden verbindet ihr alternativer, nicht traditioneller Weg in die MotoGP: Gonzalez über die World Supersport und Supersport 300 und Agius über die Moto2-Europameisterschaft. Ähnlich wie der aktuelle Gresini Ducati-Fahrer Fermin Aldeguer, der den ungewöhnlichen Weg über MotoE- und Moto2-Einsatzfahrer nutzte, um seinen Durchbruch zu schaffen.

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Die große Chance für Moto2-Piloten

Was die Rekrutierung angeht, legen die Hersteller nach wie vor Wert auf nachgewiesene MotoGP-Ergebnisse und Erfahrung (und dies wird umso mehr an Bedeutung gewinnen, wenn sie ab 2027 die 850er-Maschinen einfahren), doch Moto2-Fahrer werden dank der Reduzierung des Hubraums und der Pirelli-Reifen wohl den einfachsten Übergang aller Zeiten haben.

Agius und seine Teamkollegen werden die italienisch Reifen genau kennen, während sich die anderen erst an die neue Situation gewöhnen müssen, nachdem sie ein Jahrzehnt lang in der MotoGP mit Michelin-Reifen gefahren sind. Für die potenziell neuen Werks-Rookies (Guevara und Alonso) besteht zwar noch Entwicklungsbedarf im mechanischen Bereich und sie müssen sich mit der Elektronik vertraut machen, doch 2027 (zumindest anfangs) dürfte die Fahrerleistung gegenüber aerodynamischer oder technischer Überlegenheit im Vordergrund stehen – und das sind großartige Nachrichten für Moto2-Piloten, die ihr ganzes Können aufbieten müssen, um in der wohl engsten Kategorie des Grand Prix erfolgreich zu sein.

In seiner aktuellen Klasse hat Agius rasante Fortschritte gemacht. Er holte in seiner Rookie-Saison 2024 einen Podiumsplatz, verdoppelte diese Ausbeute und fügte 2025 zwei Siege hinzu; 2026 hat er bereits zwei Siege auf dem Konto. Er ist von Platz 18 auf Platz 10 vorgerückt und liegt nun auf Platz 4 der Weltmeisterschaft. Das Potenzial steht außer Frage. Entscheidend ist, dass der Zeitpunkt nun günstig ist. «Nächstes Jahr den Sprung zu wagen? Ich würde sagen, dass ich im Moment noch nicht ganz bereit bin», sagte Agius, als wir ihn im Sommer 2025 interviewten. «Je konkurrenzfähiger man in der Moto2 sein kann und je besser man in Form ist, wenn man dort antritt, desto besser.» Zwei Siege in Folge in Brasilien und den USA in dieser Saison haben seine Qualitäten weiter untermauert, da die Moto2 weiterhin sehr uneinheitlich ist und die Gewinner und Podiumsplatzierten kaum vorhersehbar sind.

Sennas Herkunft und sein beruflicher Werdegang sind herausragende Merkmale in einer MotoGP-Starterliste für 2027, die – abgesehen von einem Brasilianer, einem Türken, einem Japaner und zwei Franzosen – größtenteils aus Spaniern und Italienern bestehen könnte. Das sind die offensichtlichen Unterschiede. Agius hat es vor allem dank seines Könnens und seines Strebens nach Verbesserung bis hierher geschafft. Ein Beispiel dafür ist sein eifriges, fast schon obsessives Streben, seine Technik für die gleichmäßigen Wettbewerbsbedingungen (nur zwei Chassismarken) der 765-ccm-Moto2-Maschinen mit Triumph-Motor zu verfeinern.

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«Meine Technik auf dem Motorrad hat sich stark verbessert. Ich hatte gleichzeitig extreme Stärken und extreme Schwächen, und manchmal glichen sie sich aus». Zum Beispiel? «Mit dem Heck in die Kurve zu gehen und mit dem Vorderrad nicht entschlossen genug zu sein. Ich war nicht der Beste beim Einfahren in die Kurve, und in der Rookie-Saison, wenn man sich nicht ganz vorne qualifiziert, hatte ich ein bisschen zu kämpfen. Wenn man mit dem Vorderrad keinen Spielraum hat, kann man keine verrückten Überholmanöver machen, und in der Moto2 gilt: Wenn man in der ersten Rennhälfte nicht überholt, wird man überholt!»

Senna Agius der Perfektionist

Wie die herausragenden Spitzenfahrer hat Agius ein Gespür für die Feinheiten und das Verhalten seines Motorrads. Im Grand Prix sind viele Fahrer zielstrebig, viele sind mutig, viele bremsen spät und viele sind berechnend und analytisch. Viele verbessern auch ihre Fähigkeiten, die Lebensdauer der Reifen zu schonen und optimal zu nutzen. Diejenigen, die den Unterschied ausmachen, müssen also die kleinsten Details verfeinern. Genau hier scheint Agius zu glänzen.

«Ich musste viel an meiner Bremstechnik und dem Kurveneinfahrtswinkel arbeiten, um das Motorrad über das Vorderrad zu drehen und es von der Reifenkante zu lösen, um konkurrenzfähig zu sein», erklärt er. «Ein paar Mal im Jahr 2024 hatte ich die Reifen plötzlich komplett überlastet, weil ich – wie in Deutschland, als ich bei den Spitzenfahrern war – einfach so fahren musste, um mit ihnen mithalten zu können. Man muss das Motorrad präzise aufrichten, und das war etwas, was mir nicht wirklich gut gelang. Letztes Jahr habe ich mich verbessert, und dieses Jahr habe ich im Winter einen großen Schritt nach vorne gemacht, indem ich mich einfach auf den Kurveneingang und die Technik mit dem Vorderrad konzentriert habe.»

«Als Manu 2025 ins Team kam, war sein Stil komplett auf die Front des Motorrads ausgerichtet, und er ist durchweg der Beste – oder der Effizienteste –, wenn es darum geht, aus der Schräglage herauszukommen, ohne wirklich viel Zeit in maximaler Schräglage zu verbringen. Er schafft diese Schräglage und dreht dann mit dem Fahrwerk mit. Deshalb ist er in den Rennen immer konstant, und man sieht nie, dass er einen massiven Einbruch hat.»

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Agius: Platz 3 beim Ungarn-GP am Balaton Foto: Gold and Goose Agius: Platz 3 beim Ungarn-GP am Balaton © Gold and Goose

Senna Agius schätzt Motocross ebenso wegen der mentalen Anforderungen wie wegen des Fahrverhaltens und der körperlichen Seite dieser Sportart. „In der Moto2 kommt es darauf an, in jeder Runde des Rennens konstant zu sein. Deshalb sind Motocross und Offroad ein wichtiger Teil meines Trainings, denn um in jeder Runde gleichmäßig zu fahren, braucht man enorme Konzentration. Die Strecke ist auf jedem Meter anders. Wenn man die Ideallinie verfehlt oder aus der Spur gerät, stürzt man. Man ist ständig auf der Suche nach Grip. Auf einer Rennstrecke hingegen kämpft man auf dem Asphalt um die Position. Wenn man zu weit nach außen kommt, passiert eigentlich nichts und man muss keine Konsequenzen befürchten. Im Motocross muss man perfekt sein.“

Er wirkt wie ein Perfektionist, daher überrascht es nicht, wenn Agius seinen Rennmodus beschreibt. «Es ist seltsam», sagt er mit einem halben Lächeln, «aber aus irgendeinem Grund bin ich in einem Rennen nicht ‚präsent‘. Ich habe das Gefühl, mich selbst zu beobachten. Es fühlt sich nicht wie aus der Ich-Perspektive an; das ist es, was ich sagen will. Ich antizipiere Dinge, die ich sehe. Es ist ein seltsamer Geisteszustand, und ich habe ihn bisher nur auf dem Rennmotorrad gespürt.»

Konzentration auf den Job – Agius selbst spricht wenig über die MotoGP

Pläne und Verträge werden in wenigen Wochen öffentlich bekannt gegeben. Hat er angesichts der Nähe zu Gonzalez Verständnis für die missliche Lage des Spaniers und die sich abzeichnende Erkenntnis über Timing und Schicksal? «Verständnis ist vielleicht nicht das richtige Wort. Jeder hat seine eigenen Schwierigkeiten. Seine besteht darin, dass er dieselbe Nationalität hat wie andere Fahrer. Er hat Erfolge erzielt, aber ich komme vom anderen Ende der Welt, und das bedeutet, dass man ausgenutzt werden kann und nicht das Richtige tut, weil man es nicht weiß. Man kann gemeinsame Freunde finden und von Menschen beeinflusst werden, denen man in seiner Karriere begegnet, aber niemand sagt einem, wo man wohnen, was man tun und in welchen Teams man anfangen soll. Ich habe jahrelang Scheiße geschluckt. Ich glaube, ich habe Mitgefühl für ihn, weil es ein harter Moment ist … aber wir alle haben unsere eigenen Probleme.»

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Im Moment versucht Agius, die Gerüchte und seine eigene Vorfreude auf den Wechsel in die MotoGP zu dämpfen. Sich auf die emotionalen Höhen und Tiefen des Sports einzustellen, ist ein weiterer Bestandteil seiner intensiven Ausbildung. «Wenn ich mein größtes Ziel nennen müsste, dann wäre es, nächstes Jahr in der MotoGP zu fahren», gibt er zu. «Ich freue mich darauf, darüber zu sprechen, aber es hängt auch eng mit dem zusammen, was ich gerade in der Moto2 mache, und wenn ich mich nicht voll und ganz darauf konzentriere, werden die Ergebnisse ausbleiben und meine Chancen gefährden. Es ist eine sehr widersprüchliche Sache.»