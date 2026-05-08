Was Aprilia-Pilot Ai Ogura fehlt, um im Regen schnell zu sein: «Stürze!»

Ai Ogura zeigte bei den ersten vier Rennwochenenden der MotoGP-Saison 2026 starke Leistungen. Mit der schnellen Aprilia fuhr er in diesem Jahr bereits fünf Top-5-Ergebnisse ein. Seine schlechtesten Resultate waren der Ausfall im Grand Prix in Austin und Platz 15 im chaotischen Sprintrennen in Jerez. Mit den wechselhaften Bedingungen in Andalusien tat sich der Japaner schwer.

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Auch für den Frankreich-GP sind wechselhafte Wetterbedingungen vorhergesagt. Insbesondere am Sonntag, wenn der Grand Prix stattfindet, soll es regnen. Wie fühlt sich der Trackhouse-Pilot vor dem Rennwochenende auf dem Circuit Bugatti? «Solange das Wetter gut bleibt, ist es okay», schmunzelte er. «Hinter dem Sonntag steht aber ein Fragezeichen.»

Ogura: «Es gibt keine Strecke, auf der wir uns Sorgen machen müssen«

Was fehlt Ogura, damit er sich auch im Regen wohlfühlt mit seiner RS-GP? «Stürze!», lautete seine knappe Antwort in der Medienrunde am Donnerstag. «Ich muss einfach wissen, wo das Limit ist. Es ist aber nicht einfach, bei nassen Bedingungen ein Risiko einzugehen, wenn es nicht das gesamte Wochenende regnet. Wenn es nur eine Session ist, zum Beispiel Samstagvormittag, dann musst du kein großes Risiko eingehen. Dann ist es schwer, ein Gefühl für nasse Bedingungen zu bekommen. Wenn es aber am Sonntag regnet, muss ich sowieso damit leben – dann ist es ein gutes Training.»

Mit der Aprilia hat Ai Ogura ein sehr starkes Paket zur Verfügung. Es scheint, dass das Bike aus Noale auf allen Strecken funktioniert – auch auf Stop-and-Go-Kursen wie Le Mans? «Mit Sicherheit. Die Aprilia funktioniert auf allen Layouts sehr gut. Es gibt keine Strecke, auf der wir uns Sorgen machen müssen. Es ist aber alles so nahe beieinander – es gibt keine Ducati- oder Aprilia-Strecke.»

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