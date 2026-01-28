Was KTM-Pilot Brad Binder über Topraks Ex-Crew-Chief Phil Marron sagt

2025 stand KTM-Werksfahrer Brad Binder im Schatten seines starken Teamkollegen Pedro Acosta. Der Südafrikaner schaffte keinen einzigen Podestplatz, sein bestes Resultat war ein vierter Platz im Grand Prix in Indonesien. In der Gesamtwertung landete Binder mit 155 Punkten auf Platz 11.

In dieser Saison möchte der Routinier wieder in die Spur finden. Weniger nachdenken und wieder mehr Spaß haben auf der RC16 lautet die Devise von Binder für die MotoGP-Saison 2026. Dafür wurde beim Routinier auch eine wichtige Änderung in seinem personellen Umfeld vorgenommen. Phil Marron, langjähriger Crew-Chief von Toprak Razgatlioglu in der Superbike-WM, ist nun der neue starke Mann an Binders Seite. Marron löst den Spanier Andres Madres als Crew-Chief ab. «Andres war seit 2017 mein Crew-Chief, davor war er in der Moto3 mein Dateningenieur. Wir hatten über zehn Jahre ein funktionierendes System», meinte Binder anlässlich der KTM-Teampräsentation am 27. Januar.

Brad Binder Foto: KTM Brad Binder © KTM

Beim Valencia-Test im vergangenen November hatte Binder das erste Mal die Gelegenheit mit Phil Marron zu arbeiten. Wird der 30-Jährige mit dem Nordiren einen anderen Ansatz verfolgen? «Mit jemand neuem zu starten ist mit Sicherheit interessant. Es war cool, mit Phil beim letzten Test zusammenzuarbeiten. Er ist ein fantastischer Kerl und es wird aufregend sein, seine Arbeitsweise kennenzulernen», blickte Binder voraus. «Er wirkt sehr locker und direkt, sein Augenmerk richtet sich nicht allzu sehr auf die Daten, sondern mehr darauf, was ich sage. Es wird cool, ich freue mich schon sehr auf den Start in Malaysia. Ich hoffe, dass wir zusammen eine großartige Saison haben werden.»

