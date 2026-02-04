Weiter zum Inhalt
Weiterer Rückschlag für Yamaha: Die neue V4 steht mit ungelöstem Problem

Fabio Quartararo ist frisch verletzt und alle Yamaha-Piloten haben derzeit Pause. Massimo Meregalli, Teammanager der Werkseinheit zur Ursache der überraschenden Testunterbrechung in Sepang.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Teammanager im Yamaha-MotoGP-Werksteam: Massimo Meregalli
Teammanager im Yamaha-MotoGP-Werksteam: Massimo Meregalli
Foto: Gold and Goose
Teammanager im Yamaha-MotoGP-Werksteam: Massimo Meregalli
© Gold and Goose

Während sich das MotoGP-Feld auch am zweiten Tag des wichtigen Sepang-Tests auf die Strecke begab, blieben die Boxentore bei Yamaha unten. Auch in der Doppelbox von Pramac Racing mit Jack Miller und Rookie Toprak Razgatlioglu tat sich nichts. Als auch nach einer Stunde noch keine M1 auf dem Sepang International Circuit zu sehen war, häuften sich die Fragezeichen. Die Vermutung, Yamaha habe sich nach den Aussagen zum knappen Reifenkontingent für ein reduziertes Programm entschieden, stellt sich dann bald als falsch heraus.

Auf Anfrage stand Yamaha-Teammanager Massimo Meregalli gegen Mittag für eine offizielle Aussage bereit. Der Italiener gestand: «Am Nachmittag des ersten offiziellen Testtags hatte Fabio an seinem Motorrad ein technisches Problem, das ihn dazu zwang, das Bike am Streckenrand abzustellen. Unsere Techniker wollen verständlicherweise genau die Ursache verstehen.»

Massimo Meregalli weiter: «Bislang haben die Ingenieure aber noch keine Antwort auf die Frage nach der Ursache und da Sicherheit oberste Priorität hat, haben wir uns entschieden, die Piloten so lange nicht auf die Strecke zu schicken, wie es keine Aussage hierzu gibt.»

Probleme mit der Technik: Yamaha-Piloten stehen in der Box
Probleme mit der Technik: Yamaha-Piloten stehen in der Box
Foto: Gold and Goose
Probleme mit der Technik: Yamaha-Piloten stehen in der Box
© Gold and Goose

Laut dem Teammanager besteht die Chance, den Test nochmals aufzunehmen. «Es ist durchaus möglich, dass wir in den nächsten Minuten bereits eine Aussage haben. Aktuell gibt es keine Information, wann wir wieder starten können. Ob heute noch oder morgen, wissen wir nicht. Wir haben den Status selbst erst heute in der Früh bei der Ankunft an der Strecke bekommen», so Meregalli.

Zugleich betonte der Chef der Werksmannschaft: «Was wir sagen können – der Defekt hatte nichts zu tun mit dem Crash, den Fabio am Vormittag hatte.» Und auch etwas Gutes konnte Massimo Meregalli der Lage abgewinnen: «Positiv ist, dass wir bereits vier Tage Test hinter uns haben und wir auf einem sehr guten Weg sind, was das Programm angeht – rund 80 Prozent konnten wir bislang abhaken.»

Dennoch – Die Situation bleibt für Yamaha ein Dilemma. Alle Piloten der M1 betonten in Sepang, dass die neue M1 mit V4-Motor noch sehr viel Testarbeit benötige. Das gilt auch auf der fahrerischen Seite. Selbst Routinier Fabio Quartararo, der sich am gestrigen ersten Testtag den rechten Mittelfinger brach, sprach von einer Umstellung seines Fahrstils. Gleiches gilt für Rookie Razgatlioglu. Der Superbike-König fand sich zwar schnell, doch nun scheint es, dass nur ein längerer Lernprozess in Sachen Fahrstil die letzte und entscheidende Sekunde liefert. Jede Runde würde helfen.

