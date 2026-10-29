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Weltmeister Marquez (Ducati) vor Malaysia-GP: «Die Zeit ist gekommen»

Erstmals in der laufenden Saison erreichte Ducati-Lenovo-Werksfahrer das Fahrerlager als MotoGP-Tabellenführer. Der Spanier weiß, ohne Risiken wird der zehnte WM-Titel nicht ans Revers geheftet.

MotoGP

Marc Marquez am Sepang International Circuit in Malaysia
Marc Marquez am Sepang International Circuit in Malaysia
Foto: Gold and Goose
Marc Marquez am Sepang International Circuit in Malaysia
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Am Tag vor der ersten Session zum Malaysia-GP, der viertletzten Station des MotoGP-Kalenders, kam Marc Marquez schnell zum Punkt. «MM93» mit Blick auf die Geschehnisse auf Phillip Island, die ihn nach dem Sprint-Sieg zum Tabellenführer machten: «Wir haben einen Punkt in der Meisterschaft erreicht, in der die Zeit gekommen ist, auch ins Risiko zu gehen. Da habe ich auf Phillip Island getan. Abgesehen davon ist die Mentalität immer die gleiche – das Beste aus dem Wochenende herausholen.»

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Die große Nachricht des Tages: Titelrivale Jorge Martin, vor weniger als einer Woche spektakulär aus dem Australien-Sprint gestürzt, erhielt grünes Licht, um sich im FP1 auf die Werks-Aprilia zu setzen. Marc Marquez: «Ich freue mich, dass Jorge hier ist. Es ist normal, dass er es versucht, und unser Protokoll erlaubt es, dass er es versucht. Sicher ist auch: Wenn Jorge dann auch auf der Strecke ist, dann wird er auch schnell sehr schnell.»

Marc Marquez mit Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi
Marc Marquez mit Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Marc Marquez mit Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Im Rahmen der Auftaktpressekonferenz in Sepang wurde der Multi-Weltmeister auch auf Bruder Alex angesprochen, der als Spezialist der Piste gilt und im vergangenen Jahr in beiden Rennen auf dem Podest, im großen Preis ganz oben. Baut der große Bruder auf den «Kleinen» als wichtigen Unterstützer im WM-Kampf? Marc Marquez wählte den Weg der Mitte: «Alex ist hier um Rennen zu gewinnen, so wie ich. Es gibt Situationen, da müssen Brüder nicht drüber sprechen. Wir werden sehen, wie sich das Wochenende und dann die Rennen entwickeln.»

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Marquez, der Sepang nicht zu seinen Paradestrecken zählt, seit seinem Wechsel zu Ducati reicht es noch nicht zu einem Sieg, zu der Spezialität der Rennstrecke von Kuala Lumpur. «Meine Ergebnisse hier waren etwas wechselhaft, aber auch mit der Ducati war ich zuletzt gut nicht weit hinter Jorge und Pecco was den Speed angeht. Der Punkt ist, in Sepang braucht man eine Quali-Runde und eine komplette GP-Distanz, zwei verschiedene Fahrstile.

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Der wesentliche Unterschied: Marc Marquez führt die Weltmeisterschaft mit 365 Punkten an. Sein Vorsprung auf Aprilia-Pilot Jorge Martin: 10 Punkte. Vize-Weltmeister Alex Marquez rangiert auf Position 8. Allein auf den vor ihm platzierten Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) fehlen 55 Punkte.

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Punkte

1

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

365

2

Jorge Martin

Aprilia Racing

355

3

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

315

4

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

263

5

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

259

6

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

252

7

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

236

8

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

181

9

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

166

10

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

125

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