Weltmeister Marquez (Ducati) vor Malaysia-GP: «Die Zeit ist gekommen»

Am Tag vor der ersten Session zum Malaysia-GP, der viertletzten Station des MotoGP-Kalenders, kam Marc Marquez schnell zum Punkt. «MM93» mit Blick auf die Geschehnisse auf Phillip Island, die ihn nach dem Sprint-Sieg zum Tabellenführer machten: «Wir haben einen Punkt in der Meisterschaft erreicht, in der die Zeit gekommen ist, auch ins Risiko zu gehen. Da habe ich auf Phillip Island getan. Abgesehen davon ist die Mentalität immer die gleiche – das Beste aus dem Wochenende herausholen.»

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Die große Nachricht des Tages: Titelrivale Jorge Martin, vor weniger als einer Woche spektakulär aus dem Australien-Sprint gestürzt, erhielt grünes Licht, um sich im FP1 auf die Werks-Aprilia zu setzen. Marc Marquez: «Ich freue mich, dass Jorge hier ist. Es ist normal, dass er es versucht, und unser Protokoll erlaubt es, dass er es versucht. Sicher ist auch: Wenn Jorge dann auch auf der Strecke ist, dann wird er auch schnell sehr schnell.»

Marc Marquez mit Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi Foto: Gold and Goose Marc Marquez mit Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi © Gold and Goose

Im Rahmen der Auftaktpressekonferenz in Sepang wurde der Multi-Weltmeister auch auf Bruder Alex angesprochen, der als Spezialist der Piste gilt und im vergangenen Jahr in beiden Rennen auf dem Podest, im großen Preis ganz oben. Baut der große Bruder auf den «Kleinen» als wichtigen Unterstützer im WM-Kampf? Marc Marquez wählte den Weg der Mitte: «Alex ist hier um Rennen zu gewinnen, so wie ich. Es gibt Situationen, da müssen Brüder nicht drüber sprechen. Wir werden sehen, wie sich das Wochenende und dann die Rennen entwickeln.»

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Marquez, der Sepang nicht zu seinen Paradestrecken zählt, seit seinem Wechsel zu Ducati reicht es noch nicht zu einem Sieg, zu der Spezialität der Rennstrecke von Kuala Lumpur. «Meine Ergebnisse hier waren etwas wechselhaft, aber auch mit der Ducati war ich zuletzt gut nicht weit hinter Jorge und Pecco was den Speed angeht. Der Punkt ist, in Sepang braucht man eine Quali-Runde und eine komplette GP-Distanz, zwei verschiedene Fahrstile.

Thema der Woche Bald-Weltmeister Kimi Antonelli: Das Unvermeidliche folgt dann in Mexiko Der 20-jährige Italiener Kimi Antonelli hatte beim USA-GP die Chance, den WM-Titel 2026 sicherzustellen. Er machte alles richtig: Sieg in Texas. Die Titelfeier ist trotzdem verschoben. Bis Mexiko. Weiterlesen TV-Programm Morgen Sepang: International Livestream MotoGP World Championship 30.10.2026 - 01:55

Der wesentliche Unterschied: Marc Marquez führt die Weltmeisterschaft mit 365 Punkten an. Sein Vorsprung auf Aprilia-Pilot Jorge Martin: 10 Punkte. Vize-Weltmeister Alex Marquez rangiert auf Position 8. Allein auf den vor ihm platzierten Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) fehlen 55 Punkte.