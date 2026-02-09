Weiter zum Inhalt
Weshalb Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) keine Wheelies mehr macht

MotoGP-Ass Fabio Di Giannantonio (Ducati) hatte eine verletzungsfreie Saisonvorbereitung. In Sachen Abstimmungsarbeit konnte er mit seiner GP26 in Sepang gute Fortschritte erzielen.

MotoGP

Fabio Di Giannantonio auf seiner GP26
Fabio Di Giannantonio auf seiner GP26
Fabio Di Giannantonio auf seiner GP26
VR46-Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio hatte letztes Jahr alles andere als eine gute Saisonvorbereitung. Aufgrund einer langwierigen Schulterverletzung musste er die MotoGP-Saison 2024 nach dem Thailand-GP vorzeitig beenden, um sich operieren zu lassen. Im Winter arbeitete er dann hart, um wieder auf 100 Prozent zu kommen. Danach folgte der nächste Rückschlag in der Vorsaison 2025: Beim Sepang-Test verletzte sich «Diggia» gleich am Ende des ersten Tages, als er einen Wheelie machte und stürzte. Dabei brach er sich das linke Schlüsselbein. Beim ersten Rennwochenende in Thailand war Di Giannantonio wieder dabei. Er erlebte 2025 eine durchwachsene MotoGP-Saison, die er auf Gesamtrang 6 beendete.

«Ich mache keine Wheelies mehr. Seit dem Thailand-GP im letzten Jahr hat man von mir keinen Wheelie mehr gesehen. Und falls ich mich doch einmal dazu hinreißen lasse, soll man mich sofort aufhalten», lachte der Italiener bei einem Medientermin in Sepang in der letzten Woche. Die Vorbereitung für die MotoGP-Saison 2026 verlief für den 27-Jährigen ideal – ohne Verletzungen und Zwischenfälle. «Es war ein normaler Winter. Ich konnte viel trainieren – der Fokus lag darauf, wieder die Muskelmasse aufzubauen, die du für die MotoGP brauchst», erklärte Di Giannantonio. «Ich versuchte mich mit meinem Trainer in die bestmögliche körperliche Verfassung zu bringen – sogar mehr als dies notwendig ist. Denn in den letzten Jahren ist mir aufgrund unterschiedlicher Verletzungen immer etwas abgegangen.»

Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Mit der Ducati GP25 hatte «Diggia» seine Schwierigkeiten

Der Römer hat 2026 das zweite Jahr in Folge ein aktuelles Werksbike von Ducati zur Verfügung. 2025 hatte er seine Probleme mit der GP25 – wie Ducati-Lenovo-Pilot Pecco Bagnaia. «Letztes Jahr hatte ich meine Schwierigkeiten, in unterschiedlichen Situationen und auf verschiedenen Strecken vom Vorderreifen ein konstant gutes Feedback zu bekommen. Ich hoffe, dass mir das neue Werksmotorrad vorne mehr Feedback gibt – sodass ich mehr an mir selbst und an meinem Fahrtstil arbeiten kann.»

Beim Sepang-Test in der letzten Woche machte Di Giannantonio einen starken Eindruck. An allen drei Tagen war er in der Zeitenliste in den Top-3 zu finden, und es scheint, dass er bei seiner GP26 eine gute Basis gefunden hat, mit der er konstant schnelle Rundenzeiten fahren kann. Das gute Gefühl für das Vorderrad war vorhanden in Malaysia, jetzt geht es darum, dies auf den anderen Strecken zu bestätigen.

Beim Paket und der Basisabstimmung konnte Di Giannantonio beim Sepang-Test gute Fortschritte erzielen. Es sieht danach aus, dass er das erste Rennwochenende in Buriram gut vorbereitet angehen kann. «Letztes Jahr hatte ich aufgrund meiner Verletzung beim Motorrad keine Wahl. Ich musste beim ersten Rennen das nehmen, was ich bekommen habe. Dieses Jahr kann ich in der Vorsaison auf die Richtung Einfluss nehmen», meinte er abschließend.

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Alex Marquez (E)

Ducati

1:56,402 min

2.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,124 sec

3.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,383

4.

Marc Marquez (E)

Ducati

+0,387

5.

Joan Mir (E)

Honda

+0,472

6.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,527

7.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,581

8.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,714

9.

Maverick Vinales (E)

KTM

+0,724

10.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,843

11.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,888

12.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,924

13.

Luca Marini (I)

Honda

+1,163

14.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,178

15.

Brad Binder (ZA)

KTM

+1,188

16.

Johann Zarco (F)

Honda

+D24

17.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+1,467

18.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,754

19.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,924

20.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+2,074

21.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+2,164

22.

Augusto Fernandez (E)

Yamaha

+2,876

23.

Andrea Dovizioso (I)

Yamaha

+4,279

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

