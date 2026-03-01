WM-Leader Acosta (KTM): «Sieben Runden vor Schluss galt: Jetzt oder nie!»

Vier Aprilia unter den fünf Bestplatzierten nach dem Sonntagsrennen in Thailand, doch der erste WM-Führende der MotoGP-Saison 2026 sitzt auf einer KTM. Pedro Acosta fuhr im Grand Prix am Sonntag in Buriram nach packenden Duellen mit Raul Fernandez, Jorge Martin und Marc Marquez auf den zweiten Platz und konnte damit seinen Sieg im Sprintrennen am Samstag bestätigen.

Zwar hat die WM-Führung für den Youngster nach einem absolvierten Rennwochenende bislang noch wenig Aussagekraft, doch ein Signal an Aprilia und Ducati ist diese erste WM-Führung der Österreicher allemal - unterstreicht sie doch den Aufwärtstrend, den das Munderfinger Team schon im Laufe der zweiten Hälfte der Saison 2025 verzeichnete, wie Pedro Acosta vor der Podiumszeremonie feststellte: «Wenn ich mich daran erinnere, wie schwierig es im letzten Jahr für uns war, auf dieser Strecke überhaupt Punkte einzufahren, dann können wir umso glücklicher sein, dass wir in diesem Jahr hier gleich zwei Mal aufs Podest fahren konnten.»

Der Spanier, der fehlerfrei durch das Rennwochenende gekommen und von Startplatz 6 in beide Rennen gegangen war, bemerkte nach dem Rennen: «Die Erwartungen an uns waren das letzte Jahr über hoch. In der letzten Winterpause haben wir trainiert, weniger nachzudenken. Wir sind mit dem Anspruch in den Grand Prix gegangen, zuallererst keine Fehler zu machen und um einen Platz unter den ersten fünf zu kämpfen.»

Acosta zog an Aprilia-Werksfahrer Martin vorbei Foto: Gold and Goose Acosta zog an Aprilia-Werksfahrer Martin vorbei © Gold and Goose

Viele Überholmanöver, erfolgreiche Schlussattacke!

Highlight des Sonntagsrennens war ein Dreikampf, bei dem sich der Fahrer mit der Nummer 37 nach mehreren Überholmanövern gegen Jorge Martin und Marc Marquez durchsetzen konnte und der dem KTM-Chauffeur den Weg auf das Podium ebnete: «Ich hatte gestern schon einen tollen Kampf mit Marc und heute auch mit Jorge. Wir haben zwar alle Zeit verloren dabei, aber es hat unglaublich Spaß gemacht. Eigentlich wollte ich mir mein Rennen dann mit mehr Ruhe einteilen, aber 7 Runden vor Schluss hieß es für mich: Jetzt oder nie!»

Zu diesem Zeitpunkt blies der 21-Jährige zur Attacke auf Trackhouse-Pilot Raul Fernandez, den er in Runde 23 hinter sich lassen konnte.

Ob sich aus der WM-Führung nach einem Rennwochenende auch ein Anspruch im Kampf um die WM-Krone für den Rest der Saison ableiten ließe, darin wollte sich «El Tiburon» noch nicht festlegen: «Wir müssen ruhig weiterarbeiten und das Maximum aus unseren Möglichkeiten machen.» Daran sich als Führender der Punktewertung bezeichnen zu lassen, kann sich der 21-Jährige nach eigenem Bekunden jedoch gewöhnen: «Führender zu sein, für mehr als nur einen Tag nach dem Sprintsieg, das ist cool!»

Sieben Zähler beträgt der Vorsprung auf Sonntagssieger Marco Bezzecchi vor dem nächsten Rennwochenende in Brasilien. Der Aprilia-Werksfahrer und WM-Dritte von 2025 war im Sprintrennen am Sonntag gestürzt.

