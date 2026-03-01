Weiter zum Inhalt
WM-Leader Acosta (KTM): «Sieben Runden vor Schluss galt: Jetzt oder nie!»

Vor dem MotoGP-Auftakt in Thailand war die Fachwelt von einem Aprilia-Durchmarsch ausgegangen. Stattdessen geht KTM-Pilot Pedro Acosta als Gesamtführender aus dem Saisonauftaktwochenende in Buriram.

Bernhard M. Höhne
Von

MotoGP

Pedro Acosta: WM-Führender nach dem Thailand-GP!
Pedro Acosta: WM-Führender nach dem Thailand-GP!
Foto: Gold and Goose
Pedro Acosta: WM-Führender nach dem Thailand-GP!
© Gold and Goose

Vier Aprilia unter den fünf Bestplatzierten nach dem Sonntagsrennen in Thailand, doch der erste WM-Führende der MotoGP-Saison 2026 sitzt auf einer KTM. Pedro Acosta fuhr im Grand Prix am Sonntag in Buriram nach packenden Duellen mit Raul Fernandez, Jorge Martin und Marc Marquez auf den zweiten Platz und konnte damit seinen Sieg im Sprintrennen am Samstag bestätigen.

Zwar hat die WM-Führung für den Youngster nach einem absolvierten Rennwochenende bislang noch wenig Aussagekraft, doch ein Signal an Aprilia und Ducati ist diese erste WM-Führung der Österreicher allemal - unterstreicht sie doch den Aufwärtstrend, den das Munderfinger Team schon im Laufe der zweiten Hälfte der Saison 2025 verzeichnete, wie Pedro Acosta vor der Podiumszeremonie feststellte: «Wenn ich mich daran erinnere, wie schwierig es im letzten Jahr für uns war, auf dieser Strecke überhaupt Punkte einzufahren, dann können wir umso glücklicher sein, dass wir in diesem Jahr hier gleich zwei Mal aufs Podest fahren konnten.»

Der Spanier, der fehlerfrei durch das Rennwochenende gekommen und von Startplatz 6 in beide Rennen gegangen war, bemerkte nach dem Rennen: «Die Erwartungen an uns waren das letzte Jahr über hoch. In der letzten Winterpause haben wir trainiert, weniger nachzudenken. Wir sind mit dem Anspruch in den Grand Prix gegangen, zuallererst keine Fehler zu machen und um einen Platz unter den ersten fünf zu kämpfen.»

Acosta zog an Aprilia-Werksfahrer Martin vorbei
Acosta zog an Aprilia-Werksfahrer Martin vorbei
Foto: Gold and Goose
Acosta zog an Aprilia-Werksfahrer Martin vorbei
© Gold and Goose

Viele Überholmanöver, erfolgreiche Schlussattacke!

Highlight des Sonntagsrennens war ein Dreikampf, bei dem sich der Fahrer mit der Nummer 37 nach mehreren Überholmanövern gegen Jorge Martin und Marc Marquez durchsetzen konnte und der dem KTM-Chauffeur den Weg auf das Podium ebnete: «Ich hatte gestern schon einen tollen Kampf mit Marc und heute auch mit Jorge. Wir haben zwar alle Zeit verloren dabei, aber es hat unglaublich Spaß gemacht. Eigentlich wollte ich mir mein Rennen dann mit mehr Ruhe einteilen, aber 7 Runden vor Schluss hieß es für mich: Jetzt oder nie!»

Zu diesem Zeitpunkt blies der 21-Jährige zur Attacke auf Trackhouse-Pilot Raul Fernandez, den er in Runde 23 hinter sich lassen konnte.

Ob sich aus der WM-Führung nach einem Rennwochenende auch ein Anspruch im Kampf um die WM-Krone für den Rest der Saison ableiten ließe, darin wollte sich «El Tiburon» noch nicht festlegen: «Wir müssen ruhig weiterarbeiten und das Maximum aus unseren Möglichkeiten machen.» Daran sich als Führender der Punktewertung bezeichnen zu lassen, kann sich der 21-Jährige nach eigenem Bekunden jedoch gewöhnen: «Führender zu sein, für mehr als nur einen Tag nach dem Sprintsieg, das ist cool!»

Sieben Zähler beträgt der Vorsprung auf Sonntagssieger Marco Bezzecchi vor dem nächsten Rennwochenende in Brasilien. Der Aprilia-Werksfahrer und WM-Dritte von 2025 war im Sprintrennen am Sonntag gestürzt.

Willkommen zum Rennen in Buriram
Raúl Fernández
Razgatlioglu und Miller
Marc Márquez
Start des Rennens
Start des Rennens
Ai Ogura
Johann Zarco
Morbidelli und Bagnaia
Acosta und Martin
Luca Marini
Marco Bezzecchi
Raúl Fernández
Brad Binder
Martin und Acosta
Fabio Di Giannantonio
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Sieger Marco Bezzecchi
Acosta, Bezzecchi, Fernández
Sieger Marco Bezzecchi
Willkommen zum Rennen in Buriram
  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Sprint

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 2. Freies Training

  7. Startaufstellung

  8. Freies Training

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

26

39:36,270

1:30,487

25

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+5,543

1:30,657

32

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

26

+9,259

1:30,627

23

04

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+12,182

1:30,713

18

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

26

+12,411

1:31,129

17

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+16,845

1:31,016

12

07

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

26

+17,363

1:31,088

13

08

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

26

+18,227

1:31,145

8

09

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+18,340

1:31,050

8

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+19,101

1:31,190

6

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

