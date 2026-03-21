WM-Leader Acosta nach Sprint frustriert: KTM auf den Geraden ein Opfer

Schon im Qualifying hatte sich Pedro Acosta schwergetan. Ein Fehler kostete ihm eine bessere Ausgangsposition. Allerdings tat sich nicht nur der KTM-Star in bestimmten Kurvenabschnitten schwer, auch die Konkurrenz patzte. Von P9 ging es ins Rennen. Verglichen mit den anderen KTM-Fahrern fuhr der 21-Jährige ohnehin wieder in einer anderen Liga.

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Im Rennen folgte für den Spanier beim Start der nächste Rückschlag. Schon am Freitag ließ sich bei zahlreichen Piloten beobachten, dass bei Startvorgängen auf dem Asphalt die Hinterräder durchdrehen. Während beim Sprint-Start Fermin Aldeguer (Ducati) quasi quer auf der Strecke stand und nach der ersten Kurve fast Letzter wurde, hatte auch Acosta seine Probleme. «Am Start drehte mein Hinterrad durch. Ich glaube, ich hätte ein besseres Tempo gehabt, wenn ich einen besseren Start erwischt hätte.»

Acosta klagt über Topspeed-Nachteil gegenüber italienischen Werken

Stattdessen verlor Acosta kurzzeitig zwei Positionen, die er sich schnell zurückeroberte. Auch ohne diese Startschwierigkeiten wäre wohl nicht viel mehr als Schadensbegrenzung möglich gewesen. Acosta analysierte die größte Schwäche der KTM: «Wir verlieren Geschwindigkeit auf der Geraden. Für uns ist es unmöglich, überhaupt im Windschatten zu bleiben – dann ist es natürlich schwierig zu überholen.» Beim Blick auf die Topspeeds zeigt, dass die KTM von Acosta gegenüber Ducati und Aprilia, die Top-Speeds von 345 km/h erreichten, etwa 5 km/h verlor.

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Pedro Acosta mit Crew-Chief Paul Trevathan Foto: Gold and Acosta Pedro Acosta mit Crew-Chief Paul Trevathan © Gold and Acosta

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Dabei sieht der Youngster das eigene Potenzial deutlich weiter vorne: «Ich denke, unsere Leitung hätte – wenn alles optimal gelaufen wäre – irgendwo zwischen P4 und P6 gelegen.» Stattdessen blieb er im Verkehr hängen. «Nach dem schlechten Start hatten wir große Probleme mit der Front. Normalerweise ist das unsere Stärke – aber heute haben wir dort Schwierigkeiten gehabt.»

Keine Chance geradeaus – nur der Regen kann helfen

Während Ducati und Aprilia im Verlauf des Wochenendes klar zulegten, tritt das KTM-Lager auf der Stelle. «Heute hat man gesehen, wie stark sich Ducati und Aprilia gesteigert haben.» Erneut kam Acosta auf das Top-Speed-Problem zu kämpfen. Im Verlauf des Sprints konnte er Francesco Bagnaia (Ducati) überholen, doch dieser konnte auf der Geraden einfach vorbeiziehen. «Das Problem ist, dass wir langsam sind. Es sieht so aus, als hätten unsere Konkurrenten beim Topspeed mehr Fortschritte gemacht als wir.»

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Ein Setup-Kompromiss zugunsten der Höchstgeschwindigkeit ist für ihn keine Lösung. Auch auf beim kommenden US-GP erwartet Acosta Probleme. «Wir kommen von schwierigen Strecken wie Thailand, jetzt hier, und wir fahren direkt in die USA – dort werden wir weiter Probleme haben.»