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World Ducati Week: Das «Race of Champions» am 5. Juli im Livestream

Bei der World Ducati Week in Misano werden am 5. Juli beim «Race of Champions» die MotoGP-Piloten und Superbike-Asse gegeneinander antreten. SPEEDWEEK.com hat den Livestream dazu.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Das Race of Champions im Livestream
Das Race of Champions im Livestream
Foto: Ducati
Das Race of Champions im Livestream
© Ducati

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2026 feiert Ducati das 100-jährige Jubiläum. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die World Ducati Week (WDW), die vom 3. bis 5. Juli in Misano über die Bühne geht. Unzählige Ducatisti reisten an diesem Wochenende an die italienische Adria, um die Traditionsmarke aus Bologna zu feiern.

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Das Highlight bei der WDW wird das «Race of Champions» am 5. Juli sein. Dabei treten die MotoGP-Piloten von Ducati mit der Panigale V4 S gegeneinander an. Mit dabei sein werden Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli. Hinzu kommen die Fahrer aus der Superbike-WM: Nicolo Bulega, Alvaro Bautista, Yari Montella, Lorenzo Baldassarri, Alberto Surra, Tarran Mackenzie und Tommy Bridewell. Komplettiert wird das Startfeld durch Hafizh Syahrin (Asia Superbike Championship), Josh Waters (Australian Superbike Championship), PJ Jacobsen (MotoAmerica) und den Deutschen Lukas Tulovic (Euro Moto).

Nicht dabei sind die gesundheitlich angeschlagenen Gresini-Ducati-Asse Alex Marquez und Fermin Aldeguer. Iker Lecuona, derzeit Gesamtzweiter in der Superbike-WM, kann ebenfalls nicht am Rennen teilnehmen. Der Spanier hat ebenfalls eine gute Entschuldigung: Er ist in dieser Woche Vater geworden.

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Das Race of Champions am Sonntag und das Qualifying am Samstag werden live auf dem YouTube-Kanal von Ducati übertragen. SPEEDWEEK.com stellt dafür jeweils den Livestream zur Verfügung.

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Race of Champions, Qualifying (4. Juli, 15.45 Uhr):

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Race of Champions, Rennen (5. Juli, 12 Uhr):

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